药师帮今起招股 为中国最大的院外数字化医药产业服务平台

香港, 2023年6月15日 - (亚太商讯) - 中国最大院外数字化医药产业服务平台药师帮(09885.HK)6月4日已通过聆讯,第三度递表仅三日就通过聆讯。今日起至下周二(6月20日)招股,预计6月28日挂牌。此次公开招股药师帮拟全球发行15,808,800股,最高发售价为每股23.00港元,每手200股,入场费4,646.39港元,集资最多3.64亿港元,中金为独家保荐人。据上市文件显示,百度、复星医药、阳光保险人寿等有份投资。



本次上市,药师帮迎来了中国院外数字化医药流通服务市场高速发展的重要机遇,市场呈现出相当大的增长潜力。根据弗若斯特沙利文的资料,按 GMV计,中国院外数字化医药流通服务市场的市场规模由2018年的535亿元增至2022 年的1,802亿元(人民币‧下同),年复合增长率为35.5%。其中,药师帮2022年的市场份额为21.0%,远超第二位的市场份额约一倍。



「平台+自营业务」双轮驱动促业务创新增长



药师帮以平台业务及自营业务为中心,收入连续三年增长,去年收入按年大幅增长41.4%至143亿元。同时,毛利率连续三年保持在相对稳定的水平;于2020年至2022年的毛利率分别为10.0%、9.1%及10.1%。根据招股书,2022年药师帮已实现正向经营现金流人民币9800万元。去年亏损虽扩大2倍至14.9亿元,但这主要受以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动影响,属于会计处理,实际上公司的经营性亏损在2022年已经缩窄至约1.25亿人民币,仅占总收入的0.9%。从公司财务表现可见收入稳步改善中,业务增长亮眼。



网络效应强大推动院外医药流通市场数字化



根据招股书最新资料,截至2022年12月31日,药师帮建立了最大的数字化医药交易与服务网络,使得平台业务中有大量的卖家和买家,包括约354,000家下游药店及约173,000家基层医疗机构等。2022年,公司有308,000个月均活跃买家,在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。



根据弗若斯特沙利文数据显示,药师帮总GMV于2022年录得378亿元,自2020年起的年复合增长率为38.6%,这两项数据在中国领先的院外数字化医药产业服务平台中均排名第一。平台业务中第三方商家的GMV占总GMV的比例逐年增加,为226亿元,占总GMV的约59.8%。另外,自营业务,亦透过数字化管理使得公司自营业务GMV不断增长。2022年,药师帮自营业务GMV为152亿元,约占总GMV 的40.2%,自2020年起的年复合增长率为58.5%。有别于其他同业公司业务发展分主次,药师帮侧重两大主要业务的稳健发展,未来发展潜力巨大,受业内人士看好。





