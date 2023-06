Wednesday, 14 June 2023, 18:00 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 贸发局「GoGBA港商服务站」扩展至江门 协助港商进一步开拓大湾区商机

香港, 2023年6月14日 - (亚太商讯) - 香港贸易发展局(香港贸发局)江门「GoGBA港商服务站」于今天正式投入服务。江门「GoGBA港商服务站」由香港贸发局与江门外商投资企业协会合办,携手创造「港商服务新机遇」, 激活江门外商服务的新动力,进一步提升贸发局对中小企开拓粤港澳大湾区商机的支持。

江门「GoGBA港商服务站」揭幕仪式。图为(左起):江门市政府副秘书长麦敏杰、江门外商投资企业协会永远名誉会长

罗富昌、江门外商投资企业协会会长甄瑞权、香港贸发局华南地区首席代表

江门「GoGBA港商服务站」今天揭幕,江门市副市长郑晓毅致辞。

江门市商务局局长冯一宁致辞。

现时,香港贸发局已在深圳设立香港贸发局大湾区服务中心,同时在深圳前海、广州南沙、珠海横琴、东莞、中山、佛山及江门,共设立了七个「GoGBA港商服务站」。当中,今天正式投入服务的江门「GoGBA港商服务站」将为港商提供江门专属的政策咨询、市场资源对接服务、专业的企业综合服务,同时为准备或已进驻江门的港商举办如政策研讨会、专题培训会、港企茶叙和经验分享等交流活动,协助港商把握最新机遇,加快开拓江门及大湾区市场的步伐。



今天于江门举行「GoGBA港商服务站」的揭幕礼,香港贸发局亦与江门市商务局签署一份「共同推进粤港澳大湾区经贸」合作备忘录,内容涵盖:江门与香港携手开展大湾区投资促进活动,积极推动两地企业开拓「一带一路」沿线国家和RCEP成员国市场的商机,并重点推介江门市RCEP经贸科技文化合作交流中心,加强两地科技创新和青年创业等多方面合作内容。



江门市副市长郑晓毅表示:「香港一直是我市最重要的外资来源地。我期望今后江门及香港两地将进一步发挥产业互补的优势,促进两地商品、服务、人才、资金、技术、创新等要素高效便捷流动,培育国际一流的营商环境和贸易平台,携手拓宽进出口渠道,积极开拓国际市场,推动两地高质量协同发展。」



江门市商务局局长冯一宁于揭幕礼上表示:「江门市与香港产业合作基础扎实,经贸往来愈加紧密。我市正全面落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》,深入推进『工业振兴』、『园区再造』、『港澳融合』、『侨都赋能』等六大工程,奋力打造国内国际双循环重要交汇点,从湾区走向世界。接下来,我市将继续充分利用好香港作为全球金融中心、跨国企业地区总部集聚地和创新,进一步加强与香港在金融服务、科技研发、双碳环保、商贸旅游和医疗养老等方面的合作,推动两地投资贸易实现高质量发展。」



江门外商投资企业协会会长甄瑞权在揭幕致辞中说:「江门外商投资企业协会现有会员企业超过 400 家,港资企业占比近八成。粤港澳大湾区在全国新发展格局中具有重要战略地位,我会充分利用香港贸发局的『GoGBA 港商服务站』平台,为港商港企全力推介江门营商环境,引导广大港商港企把握时代机遇,助力港商港企开拓内地市场,进一步推动江港双方经济高质量发展。」



同为揭幕嘉宾的香港贸发局华南地区首席代表黄天伟在致辞时说:「江门是粤港澳大湾区的重要节点城市,工业基础优良,发展空间广阔。香港贸发局与江门市商务局多年来一直保持紧密的经贸合作关系,取得了一系列突出的合作成效。我期待香港贸发局和江门外商投资企业协会继续紧密合作,透过江门『GoGBA港商服务站』的合作机制,为港企以及在港外资企业,提供个性化的政策及市场咨询服务,



解读江门最新政策,组织港企走进江门实地考察,促进了解江门重点领域的发展机遇,以更好支持港企抓紧大湾区的新机遇。 」



江门市港资企业数目高达7,760家



江门和香港的经贸关系渊源深厚,两地多年紧密交流,屡创丰硕成果。江门市拥有优越的地理位置、幅员广阔和交通便捷等优势。截至今年5月,江门市累计批准设立港资企业7,760家,占全市外资企业总数的七成;累计实际吸收港资127亿美元,占全市实际吸收外资总量的58%。香港贸发局拥有一站式的国际商贸平台,每年举办逾30个国际贸易展览和行业会议,是江门市促进外贸发展的重要伙伴。随着香港贸发局于江门设立「GoGBA港商服务站」,将为港商,以及有意开拓大湾区机遇的海外企业,提供更具规模及全面的服务,创造更多商机。此外,两地将携手加强「大广海湾经济区」等平台建设,深化产业、科技、文旅、康养等领域合作,更好服务国家发展大局。



大湾区服务中心及各「GoGBA港商服务站」至今已举行超过90项以大湾区为主题的活动,包括线上线下分享会、咨询会和商贸考察团,服务逾5,000家港商。展望未来,「GoGBA港商服务站」将逐步扩展至惠州和肇庆,涵盖所有大湾区的内地城市。



除了以上实地营商支援服务外,同属「GoGBA一站式平台」下的GoGBA数码平台(包括微信小程序、微信公众号、网站及电子通讯), 一直提供大湾区内地九市的多元营商政策、补贴及实用信息,至今浏览量已接近130万人次。



香港贸发局继续为有意进入内地市场的企业提供一系列活动和平台,更在大湾区及其他地区举办及参与不同的大型推广活动,率领港商参与内地展览,设立「香港馆」,例如9月在广州举行的中国国际美博会(China International Beauty Expo)及11月在深圳举行的「中国国际高新技术成果交易会」(China High Tech Fair),推广香港商品及服务。



GoGBA大湾区发展日网页 https://www.go-gba.com/tc/gogbaevent.html

「大湾区 大未来」宣传短片 (由粤港澳大湾区发展办公室提供) https://www.bayarea.gov.hk/tc/stories/videos.html

更多有关大湾区资讯

https://hkmb.hktdc.com/tc/%E7%B2%B5%E6%B8%AF%E6%BE%B3%E5%A4%A7%E7%81%A3%E5%8D%80%E5%B0%88%E9%A0%81

香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc

图片下载: https://bit.ly/42DzaRt



香港贸易发展局



香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。请关注我们的 @香港贸发局 @香港贸发局时尚生活 @香港商贸通 香港贸发局 请订阅香港贸发局



传媒查询

新闻界如有查询,请联络:

(香港总部) 香港贸发局传讯及公共事务部:

陈可欣 电话:(852) 2584 4239 电邮:kate.hy.chan@hktdc.org



香港贸易发展局广州办事处传媒及公共事务:

陈日超 电话:(86) 13829724291 电邮:robin.rc.chen@hktdc.org



话题 Press release summary



部门 金融, Funds & Equities, Startups, SMEs

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network