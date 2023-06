Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語 ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织,我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。 Tuesday, 13 June 2023, 20:03 HKT/SGT Share: 第八届【华富卓越投资者关系大奖】颁奖典礼圆满举行 投资者关系 可持续发展同创企业长远价值

香港, 2023年6月13日 - (亚太商讯) - 「华富卓越投资者关系大奖2022」(简称「大奖」)于2023年6月12日假香港四季酒店 (Four Seasons Hotel Hong Kong) 顺利举行,表扬在多变的环境下能与时并进的投资者关系团队,以及具杰出可持续发展管理的优秀企业。

中国通海金融集团管理层,包括首席营运及风控总监黄伟诚先生(左八)、中国通海金融集团财务总监胡国才先生(左六)、中国通海金融集团首席投资总监颜志军先生(右五)、中国通海融资(控股)有限公司联席主席林怀汉先生(右四)、香港永续策略顾问有限公司董事林铎灵女士(左五),以及标普全球ESG 业务拓展总监钟柏永先生(左四),与颁奖嘉宾及得奖公司代表合照留念。

中国通海融资(控股)有限公司联席主席林怀汉先生致欢迎辞

中国通海金融集团首席营运及风控总监黄伟诚先生致感谢辞

嘉许杰出投资者关系工作

【华富卓越投资者关系大奖】致力发掘在投资者关系有出色表现的香港上市公司,得奖企业透过不同途径打开与投资者沟通之门,杰出的专业手腕为投资者关系工作树立了最佳典范,值得表扬。第八届「华富卓越投资者关系大奖」获上市公司热烈支持,本年度共有16家公司获奖,成就非凡。



增设两大奖项 表扬低碳绿色管理

为肯定机构在实践可持续发展目标上的表现及贡献,大会本年再度伙拍为企业提供可持续发展建议的顾问公司 — 香港永续策略顾问有限公司(HKSSA),以专业角度为大奖评选出「可持续发展类别」得奖公司,以表扬在环境、社会及管治(ESG)方面整体表现出色的企业。另外,本年更增设 「可持续发展类别 — 碳管理」金奖和银奖,以及「可持续发展类别 —年度最佳碳管理方式」大奖,表扬企业在节能减碳上的卓越表现。



大会特意邀请HKSSA董事林铎灵女士分享对「有效绿色营运的四大元素」,亦请来标普全球ESG 业务拓展总监钟柏永先生就「企业可持续发展评估的重要性和相关性」作出分享。



展现韧性和创新 塑造可持续发展未来

中国通海融资(控股)有限公司联席主席林怀汉先生致开幕辞表示:「过去数年极具挑战性,疫情扩散影响了我们每一个生活层面。然而,即使在逆境中,我们看到公司显示出优秀的投资者关系管理。他们展现了巨大的韧性和创新,适应了不断变更的环境,成功重塑了企业与投资者之间的信任和信心。」中国通海金融集团首席营运及风控总监黄伟诚先生致辞时亦表示:「ESG对商业和社会的未来十分重要,影响力与日俱增,要达致可持续发展的未来,ESG是不可或缺的因素,亦成为企业决策时必须纳入考虑的条件。今天获奖的得奖者在投资者关系及可持续发展方面均有杰出表现,他们的成功证明了企业在维持良好营运的同时,亦能兼顾可持续发展。」



颁奖典礼获各界朋友和传媒支持

华富投资者关系荣幸邀请到财经事务及库务局副局长陈浩濂太平绅士、投资推广署家族办公室环球副主管何晓曈女士、香港中文大学政治与行政学系系主任及商业可持续发展中心主任卢永鸿教授,以及香港证券及投资学会主席石钧年先生任颁奖嘉宾,共证盛事。



是次颁奖典礼获得商界朋友及两地传媒广泛支持,﹙排名不分先后﹚包括香港上市公司商会、香港独立非执行董事协会、《明报》、《英文虎报》(The Standard)、《汇通财经》及《财股网》。特别鸣谢赞助商HKTaxi鼎力支持,为颁奖典礼锦上添花。



【华富卓越投资者关系大奖2022】 得奖企业(按英文名称字母排序)



股票编号 公司

香港指数成份股 (恒生指数) 类别

2020 安踏体育用品有限公司

1929 周大福珠宝集团

0992 联想集团有限公司

2382 舜宇光学科技(集团)有限公司



主板类别

0081 中国海外宏洋集团有限公司

0173 嘉华国际集团有限公司

6811 太兴集团控股有限公司

1865 卓航控股集团有限公司



可持续发展类别 — 铂金奖

2020 安踏体育用品有限公司

可持续发展类别 — 金奖

3613 北京同仁堂国药有限公司

0152 深圳国际控股有限公司

可持续发展类别 — 银奖

1229 南南资源实业有限公司

0698 通达集团控股有限公司

可持续发展类别 — 铜奖

2266 黎氏企业控股有限公司

可持续发展类别 — 年度最佳报告

3311 中国建筑国际集团有限公司

可持续发展类别 — 碳管理金奖

N/A 欧绿保综合环保 (香港) 有限公司

8391 基石科技控股有限公司

可持续发展类别 — 碳管理银奖

2020 安踏体育用品有限公司

可持续发展类别 — 年度最佳碳管理方式

3311 中国建筑国际集团有限公司



【华富卓越投资者关系大奖2022】网站: https://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2022-23/EN_US/



查询及联络:

华富投资者关系

活动推广/ 传媒联络:

卢秋玲 (Mandy Lo) T: 2217-2753 Email: mandy.lo@tonghaifinancial.com

陈碧虹 (Charlie Chan) T: 2217-2504 Email: charlie.chan@tonghaifinancial.com





