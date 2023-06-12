Monday, 12 June 2023, 14:51 HKT/SGT Share: IPO观察：巨星传奇重启招股前景分析

香港, 2023年6月12日 - (亚太商讯) - 摘要：2022年6月9日，巨星传奇在港交所发布公告，称综合当前的市场环境以及各项因素，将刊发补充招股章程重启招股，且公司将不计利息悉数将股款退还予所有申请人。市场消息传言将新增管理层及股东锁定期、调整定价让利二级市场。捷利宝从过去两年延迟上市并重启招股的案例来分析巨星传奇此次重启招股情况。













一、巨星传奇重启招股



巨星传奇究竟为何延迟上市、有何影响？据港媒消息，巨星传奇正准备为投资人提供更有利的条件后再进行招股，目前股东、公司管理层、基石投资人均已经签署12个月锁定期，看得出投资人对巨星传奇长期价值的充分认可。



此前巨星传奇引入的两大基石投资者分别为手游股网龙（777.HK）及Blink Field，投资金额分别约2,340万港元及1.17亿港元。Blink Field持有人张源在业内是有名的投资风向标，他积极布局全球消费链，曾参与创立或投资多个知名项目包括OPPO、vivo、步步高和极兔等，投资版图涵盖东南亚及欧非市场。网龙主要从事网络及手机游戏开发，近年收购了多家知名的技术公司以布局元宇宙和教育领域的全球业务发展。



此次重启上市，公司也确保先前投资者相关权益将得到保障。巨星承诺将全额退还所有申请认购香港发售股份的投资者所支付的费用（包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费以及0.00565%联交所交易费），退款将于2023年6月12日返还到投资者指定的银行账户或其经纪或托管商的指定银行账户中。



二、延迟上市案例回顾



事实上，近两年企业在香港IPO过程中，完成招股但选择延迟上市的案例并不少见，包括达势股份、乐华娱乐、百心安-B、森松国际等公司都曾延迟发行，后再次重启招股，最终顺利登陆港交所。具体情况如何，我们从数据来看一看：



1、重启时间：百心安-B最快重启招股，耗时21天



达势股份（1405.HK）：2022年12月19日宣布延迟发售，退回香港公开发售的申请股款，3个月后重启招股，于2023年3月28日成功上市。



乐华娱乐（2306.HK）：2022年9月2日宣布延迟发售，退回香港公开发售的申请股款，4个月后重启招股，于2023年1月19日成功上市。



百心安-B（2185.HK）：2021年11月22日宣布延迟发售，退回香港公开发售申请股款，不久后便重启招股，仅耗时21天，并于2021年12月23日顺利上市。



森松国际（2155.HK）：2021年３月12日宣布延迟发售，退回香港公开发售申请股款，3个月后重新招股，于2021年6月28日成功上市。



2、发行价：普遍下调招股价，让利投资者



重新招股调整发行价格将对投资者的投资决策和投资回报率产生影响，并可能強化对公司的信心和对股票的需求。根据过去的案例，公司通常会选择下调招股价以让利投资者，尤其在整体市场表现不佳、IPO受到影响的情况下更为常见。



再者，如果重新定价较原先更低，可能会吸引更多的投资者认为股票具有更好的投资价值，吸引更多新投资者参与股市。



从过往案例来看，达势股份、乐华娱乐、百心安-B、森松国际均在重启招股后，选择了下调招股价，其中达势股份、百心安-B下调幅度较小，乐华娱乐、森松国际下调幅度较大。



3、认购倍数：投资者认购热情上升



在这四家公司中，有三家在重新启动招股后经历了认购热潮。乐华娱乐和森松国际在调整招股价之后，获得了超过20倍的公开认购倍数。即使没有基石投资者的参与，并且认购情况未达预期，百心安亦成功实现了足额发行。



4、市场表现分析



结合认购数据及股价数据来看，认购倍数较高的两只新股暗盘及上市首日的股价表现都不差，而认购倍数一般的，也会在后续几天发力。



从股价表现看，重启招股的乐华娱乐、森松国际暗盘和上市首日的股价表现都十分亮眼，其中乐华首日上涨48%，森松国际更是暴涨259%。



而百心安虽上市首日略有下跌，但上市首周仍实现15.76%的涨幅，后续股价更是一路飙升，最高涨幅达255.53%。



三、巨星传奇基本面分析



1、“IP赋能新零售”商业模式



巨星传奇业务模式独特。据了解，巨星传奇是中国快速发展的新零售运营商，公司的业务主要分为两部分：1）新零售业务，包括产品开发和供应；2）IP创造及营运业务，即IP内容创作及管理（包括媒体内容创作、活动策划、明星IP管理），以及IP许可及销售相关产品。巨星传奇的两大业务构建了其“双轮驱动”的商业模式：IP创造及营运业务赋能新零售业务，一方面IP业务自身能盈利，另一方面也能赋能新零售业务旗下品牌和产品的销售而降低营销成本。



IP赋能新零售的优势具体来说为：魔胴咖啡诞生后，巨星传奇在《周游记1》中通过广告、点播及分散式产品植入等方式推广魔胴咖啡，与此同时通过分销网络售卖。在其驱动下，魔胴咖啡2020年总销量达到331万盒，实现收入3.33亿元，并带动公司营收净利润由2019年的2271.9万元增至2020年的7563.1万元，增幅为254.2%。



而拥有明星IP的优势在于可以减少投入营销成本。2019年~2022年度，公司的销售及营销开支分别为1404万元、9490万元、9380万元及7240万元，分别占同期总收入的16.6%、20.8%、25.7%及21.1%。对比其他新零售企业，例如蕉下在2019~2021年的销售成本分别为1.92亿元、3.38亿元及9.86亿元，占收入比分别为49.3%、42%及40.3%。相比之下，巨星传奇的业务模式优势明显。



巨星传奇明星IP打造能力及IP储备较为出圈。据招股书显示，巨星传奇的IP业务包括人物IP和内容IP。巨星传奇的明星IP非常亮眼，其与杰威尔音乐订立为期10年且可再续10年的IP授权协议，锁定与周杰伦及相关IP合作的优先权。2021年，巨星传奇成功将刘畊宏打造成超级健身IP，使其在抖音的粉丝量增长至2022年末的7150万，成为抖音历史上月度增粉最高的账号。此外，还为王婉霏（Vivi）、方文山、陈法蓉、詹宇豪、梁心颐（Lara)、张杰等打造个人明星IP。内容IP则是媒体内容策划、活动策划等。例如创造和拍摄周杰伦户外真人秀《周游记1》，还有为庾澄庆打造音乐脱口秀《乐来乐快乐》等。



巨星传奇打造的爆款产品仍将保持增长势头。凭借IP赋能公司品牌，巨星传奇的新零售产品得以迅速切入市场。根据灼识咨询统计，其拳头产品魔胴咖啡在2020年至2022年按总商品交易额计，连续三年蝉联中国防弹饮料市场份额最大的公司,约占市场份额的1/4。



从数据来看，防弹饮料仍然有巨大的增长空间。自2016年至2021年，中国防弹饮料市场规模（按总商品交易额计）由人民币3亿元增至人民币32亿元，复合年增长率为60.0%。而防弹饮料消费者总数在2021年达至200万，2016年至2021年的复合年增长率为54.9%。凭借中国防弹饮料行业市场规模的持续增长及公司目前的领先地位，可预见未来市场对产品的需求将保持稳定。而作为中国市场上份额最大的防弹饮料供应商，巨星传奇产品有望保持强劲增长势头。



2、营收增速亮眼



2022年公司实现营业收入3.44亿元人民币，同比增速达58.4%；其中，新零售业务收入达2.4亿元人民币，占比为69.8%；IP创造及营运业务收入903.2万元人民币，占比为30.2%。过去四年，巨星传奇的收入年复合增长率高达58.41%。



在利润表现上， 2022年经调整净利润0.77亿元人民币，过去四年复合增长率超过50%；截至2022年底，公司毛利率及净利率分别达64.75%及22.42%。



3、业务增量



根据招股书显示，巨星传奇计划将公开招股募得资金仍然用于创建独有的明星IP及相关IP内容，透过MCN增加品牌曝光率及产品销售，多元化产品组合，提升公司的IT基础设施及增加对IT开发的投资、营运资本。



巨星传奇计划继续利用IP内容创作及活动策划能力，创建更多媒体节目、活动以及开发更多新产品。在节目、活动方面，巨星传奇正在筹备第二季《周游记》的制作，并于2023年播出；《刘畊宏健身嘉年华》已经在青岛开启首次巡演，之后还会在海口、三亚、北京等地巡演；庾澄庆的周播音乐脱口秀也计划于2023年播出。在新产品方面，巨星传奇计划在2025年底前进一步推出不少于30款食品、饮品以及30款护肤品以满足消费者的多元化需求，主要包括用于低碳水化合物饮食的食品及饮料、膳食补充剂及护肤品，如纯植物蛋白粉、魔芋食品等。



巨星传奇持续发力直播带货业务。此前，同为直播概念板块的东方甄选（1797.HK）自宣布转型为直播电商业务后，股价由4元上升至最高75.5元。巨星传奇也将直播带货列入未来发展战略目标。招股书显示，自2022年7月以来，巨星传奇启动直播带货试运营，由王婉霏等明星及KOL通过直播间带货新零售产品。从数据来看，在2022年7月及8月进行的电商直播带货中，巨星传奇一经开播就实现2,390万元的销售收入，验证了其电商带货渠道的盈利能力。公司首席财务官赖国辉此前亦公开表示，集团的IP矩阵有着非常强大的流量池，未来将继续深耕直播业务发展，与此同时，推出更多高品质、高毛利的自有配方特色产品，扩大与供应链的合作推出更多优质产品。他还透露公司将与抖音开展更深度合作，提高直播频率，朝周播至日播的方向迈进。



四、结语



在捷利宝看来，巨星传奇重新启动招股，采取了积极措施来重振市场信心，例如调整发行价格以及加强管理层和股东锁定期等措施，过去类似案例的经验表明，这将有助于提升公司的市场表现。巨星传奇"IP赋能新零售”商业模式独特，公司基本面表现良好，后市值得观望。





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