王朝酒业2023年新产品年华系列以满足不同消费群体需求

香港, 2023年6月12日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司(「王朝」或「集团」)(股份代号:00828) 于2023年推进新产品上市,推出王朝年华系列,将通过更好的商业模式,保障渠道利润和消费者对美酒的需求。此外,更有金王朝的产品升级,并带来全新的战略,以市场及消费者要求为核心,进一步完善现有产品体系。

王朝年华系列新品:王朝年华100、200、300、500

工艺和包装设计升级后的「金王朝」

集团推出符合葡萄酒未来发展核心方向的王朝年华系列:王朝年华100、200、300、500,其产品名即定价范围;100元至500元的价格区间,是中产阶级和葡萄酒消费者升级的主要价格,更能大范围地满足不同消费习惯的群体。而在新产品原料方面,新产品分别选用了贺兰山和天山等不同产区和不同品种的原料,以此完成了产品风格的差异化,可以满足不同消费群体的饮用需求。不难看出近年来,集团的技术型国产葡萄酒,正在成为「中国风土,世界质量」的践行者,成功以质量破圈葡萄酒消费。



王朝在现有的 5+4+N 的产品体系基础上,进一步完善现有产品体系,以打造属于王朝的拳头产品为目标。集团于今年成都春季糖酒会期间发布了金王朝焕新升级及最新战略的规划。集团秉承了自家领先的技术传承,对产品的工艺、包装设计等进行了全面的升级,例如在酒体上采用宁夏贺兰山东麓赤霞珠、霞多丽,使香气更丰富、酒体更成熟,不仅成为一款面向全国的产品,而且更适合当下的市场及消费者需求,抢占市场先机。



而王朝在包装设计上,则充分融入了中国传统文化元素。在字体方面,相对于去年汉字版「王朝」国风元素,今年「金王朝」的字体创意来源则是中国榫卯建筑,且局部采用了飞檐设计,笔划相连,成为整体性结构,极具创意性。而其主推配色取材于近年来惊艳国人的《千里江山图》与「只此青绿」中的青绿色,在国潮崛起的当下,全新升级的设计势必更易触发消费者内心文化自信的共鸣,进一步加强王朝品牌认知度,并顺应国潮风,吸引追求国货、国潮的主流消费群体。



王朝近年积极求新,推出了更能满足不同口味以及消费水平群体的新系列,更在包装上融入国风设计,可加强品牌认知度,并以市场及消费者要求为核心,进一步做好营销落地。而且,集团将持续为消费者提供放心的质量、健康的产品、高端的服务,确保集团高质量跨越式的发展。



关于王朝酒业集团有限公司

王朝酒业集团有限公司于2005年1月26日在香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号00828。成立于1980年,王朝为中国优质葡萄酒生产商,主要生产及销售「王朝」商标的葡萄酒产品,是中国第一家中外合资的酿酒企业,主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒巨头人头马集团。集团产销葡萄酒产品系列超过100种,并引入进口葡萄酒产品,为国内各消费层提供高质素及物超所值的葡萄酒。



