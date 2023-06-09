四环医药旗下轩竹生物创新研发全速前进 携明星产品吡罗西尼重磅研究成果登国际舞台于ASCO亮相



香港, 2023年6月8日 - (亚太商讯) - 四环医药控股集团有限公司（ 「公司」或 「四环医药」，连同其附属公司，统称「集团」；港交所股份代号：0460）欣然宣布，集团日前携重磅研究成果出席于美国芝加哥举行的第59届美国临床肿瘤学会(ASCO)，会上展示了旗下轩竹生物自主研发的创新型CDK4/6抑制剂吡罗西尼单药治的疗多线治疗（包括内分泌治疗和化疗）后进展的HR+/HER2-转移性乳腺癌的良好疗效，在研究结果获得全球业界高度认可的同时，也进一步验证了轩竹生物的企业价值。



四环医药旗下创新药子公司轩竹生物自主研发的针对HR+/HER2-晚期乳腺癌的、具有全新结构的CDK4/6抑制剂，也是内地首个进行单药末线注册性临床试验的CDK4/6抑制剂，其优势相当显著。针对HR+/HER2-晚期乳腺癌的、具有全新结构的CDK4/6抑制剂，也是内地首个进行单药末线注册性临床试验的CDK4/6抑制剂，其优势相当显著。而能够在ASCO年会上展示出最新的临床进展，本身已是国际学界对轩竹生物的全球创新与研发能力的极大认可。



轩竹生物在对吡罗西尼进行药物设计时，通过对分子与蛋白的结合分析，差异化地构建独特的分子结构，结合领先的技术，可在强效抑制CDK4的同时适度抑制CDK6，有效减少药物副作用。临床前研究结果表明，吡罗西尼具有独特的药代动力学特征，能够有效通过血脑屏障，对乳腺癌脑转移的患者预期会产生良好疗效。因此，吡罗西尼作为创新型国产原研CDK4/6抑制剂，有望凭借优异的单药疗效、安全性和耐受性及联合用药增量空间，在全球范围内崭露头角。此次轩竹生物在 ASCO 年会上披露的优异临床资料，便凸显了吡罗西尼的发展潜力。



通过集团以创新为导向的研发推进，吡罗西尼所覆盖的适应症进一步扩充，令该药物能够把握中国和全球范围内蓝海市场的新兴机遇，为未来肿瘤疾病治疗提供更多方案，更好地惠及全球患者。同时，就最新优异的临床资料而言，吡罗西尼研发如今已到关键进程，无论是在单药治疗，还是联合用药方面，均获得了积极的结果，具备可靠的安全性和有效性，并拥有显著的临床意义和差异化优势。而四环医药有望在未来探索该重磅产品价值最大化，乳腺癌赛道庞大的市场空间和优异的产品疗效令该药能快速抢占市场，助力公司发展全速前进。



四环医药控股集团主席兼执行董事车冯升医生表示：「四环医药近年已经成功转型至『创新+医美』两翼齐飞的格局，我们拥有40+款医美产品及50+款创新药，当中多款已进入收获期。以此可见，本集团旗下在研品类的研发和商业化进程正在有序推进，而今次携重磅研究结果亮相国际舞台，意味着我们的创新能力已普遍获得国际生物制药同行认可，同时证明公司成长确定性正在不断提高；未来，本集团将以强劲研发实力和体系化竞争优势为驱动因子，积极成为一家投资价值和成长空间皆优的企业。」



目前，轩竹生物共有逾十项产品获批进行临床试验，同时尚有十余项候选药物处于临床前研发阶段，长中短管线布局完善、均衡，持续创新性强，另外一款ALK/ROS1双靶点抑制剂也处于III期临床阶段。生物药方面，双特异性抗体偶联药物KM501、双特异性抗体药物KM257、CD80融合蛋白药物KM602均已经进入I期临床研究阶段。



事实上，轩竹生物近年不断在乳腺癌方向上获得突破并继续深化、扩大研究面，通过自我研发及产品引进覆盖了乳腺癌的全靶点，以捕捉这一专精赛道上的先机。在重押乳腺癌的策略指引下，临床疗效差异化及研发进度是轩竹的比较优势，也为四环医药带来更多的成药方向和更广阔的市场规模。



四环医药控股集团有限公司

四环医药控股集团有限公司（「四环医药」或「公司」，连同其附属公司为「集团」）（港交所股份代号：0460）创立于2001年，2010年于香港联合交易所有限公司主板上市，是一家以创新为引领，坚持创新驱动，拥有独立领先的自主生产、研发技术平台，具备丰富的全球化产品管线和成熟卓越销售体系的国际化医美及生物制药企业。四环医药聚焦医美、肿瘤、代谢、糖尿病、心脑血管、现代中药及工业大麻等高增长治疗领域，一直秉承「坚持全速推进四环医美及生物制药双轮驱动战略」的整体战略目标来打造中国领先的医美和生物医药领军企业。



如欲获得更多四环医药数据，请浏览公司网站 https://www.sihuanpharm.com/





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

