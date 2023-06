Tuesday, 6 June 2023, 09:01 HKT/SGT Share:

来源 IMA ART Fertility IMA ART Fertility 联合创始人兼首席执行官 Michelle Tang 的创伤性流产, 迎来了一个女婴的诞生 由洛杉矶 Cedars Sinai 医院的世界知名妇产科医生 Thaïs Aliabadi 接生

加利福尼亚州比佛利山庄, 2023年6月6日 - (亚太商讯) - Michelle 在香港的创伤性流产和失败的试管婴儿治疗无意中为她领导 IMA ART Fertility Beverly Hills 做好了准备。香港的经历磨练了 Michelle 的倾听技巧,并以同情心和同理心与客户交谈。



据估计, Michelle和她的丈夫属于不孕不育夫妇中的 15%。几年来,这对夫妇试图自然受孕,最终转向令人失望的香港体外受精周期。在他们为人父母的过程中,Michelle流产,在香港一家诊所丢失冷冻胚胎,胚胎植入失败。她在香港的亲身经历证明了香港和加州在生殖保健标准方面的决定性差异。



流产后,Michelle勇敢地化逆境为力量,将她深深的个人失落感转化为通过自己的试管婴儿和代孕之旅与他人建立联系并帮助他人。抵达比佛利山庄后,Michelle寻求知名且备受尊敬的 Thaïs Aliabadi 医生的帮助。在第一次咨询后的几个月内,Michelle的怀孕检测呈阳性。



Aliabadi 医生在Michelle怀孕和分娩期间提供了经验丰富、技术娴熟且富有同情心的产科护理。Miranda Ripper 是分娩和分娩方面的认证注册护士专家——一名与 Aliabadi 博士一起工作的私人护士——在办理入住手续时遇到了Michelle和她的丈夫,并在分娩和分娩期间一直陪伴在她身边。Miranda 拥有 25 年的护理临床专业知识,帮助教育、指导和支持Michelle度过分娩和Dylan的出生。



CDC 对不孕症的定义是在 12 个月的无保护性行为后无法怀孕。由于众所周知女性的生育能力会随着年龄的增长而稳步下降,因此一些提供者会在 6 个月的无保护性行为后对 35 岁或以上的女性进行评估和治疗。在美国,在 15 至 49 岁之前没有生育的异性恋女性中,约有五分之一 (19%) 经过一年的尝试仍无法怀孕(不孕症)。此外,该组中约有四分之一 (26%) 的女性难以怀孕或足月妊娠(生育能力受损)。



IMA ART 了解在决定最终寻求专业生育帮助之前的过程需要时间和耐心。Michelle知道不育治疗的压力和体力消耗有多大。患者接受满足其独特需求的个人治疗方案。该公司为其客户提供由世界级生育专家、生殖律师、心理援助和卓越的礼宾服务组成的私人策划网络。加州试管婴儿的成功率使其成为世界生育之都。



关于公司:IMA ART 是一项高价值的定制专业咨询服务,在比佛利山庄提供豪华生育和代孕礼宾服务和解决方案。该公司提供一套专为忙碌的高净值人士设计的谨慎生育选择。在 www.imaartfertility.com 上了解更多信息。



联系信息

Ron Sonnenberg

Co-Founder

ron@imaartfertility.com

(424)-284-1408



话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network