日清食品获上调MSCI ESG评级至A



香港, 2023年6月5日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司 （「日清食品」或「本公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）在MSCI最新的环境、社会及管治（「ESG」）评级中获由「BBB」上调至「A」，以表彰其出色的ESG表现。



MSCI指数广受全球投资经理青睐，其ESG评级结果已成为全球各大机构进行投资决策的重要依据。MSCI ESG评级主要参考企业披露资料及其他公开信息，以评核企业面对的ESG风险及相关管理策略，针对企业ESG表现及其于主要营运的影响进行全面评估。



根据MSCI的报告，日清食品在以下领域表现出色：包装物料及废物、原材料采购及管治，显示集团的包装物料及废物回收率高于大部分同侪，各业务的收入鲜有依赖对环境产生重大影响的原材料，其可持续采购措施优于同业，同时采取高于同业的强力措施以降低整个供应链的碳强度。此外，MSCI更强调日清食品在企业管治及企业行为方面进步良多，赞扬其详尽的商业道德及反贪污政策。



日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「我们很高兴集团在发展ESG的持续努力获业界认可。在日清食品，我们将继续发挥自身的优势，确保食品稳定供应，为建设更健康、更绿色的生活作出贡献。展望未来，我们将继续致力提升ESG表现，为股东创造可持续价值。」



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集团」；股份编号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 （可投资） 指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。





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