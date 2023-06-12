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来源 Lumen Technologies 络敏科技与Orca Security合作为亚太地区云端保安提供全面管理方案 Orca Security 提供单一的云端保安平台来统一云端风险管理，以消除对保留或不同系统的需求

新加坡, 2023年6月12日 - (亚太商讯) - 全球领先的云端计算平台和解决方案提供商 络敏科技（纽约证券交易所代码：LUMN）今天宣布与无代理云端保安平台先驱 Orca Security 建立新的合作伙伴关系，为亚太地区 (APAC) 组织提供全面的云端保安管理方案，以助各组织应对云端保安威胁及严格遵守合规标准。



这一战略合作伙伴关系将使络敏科技能够在亚太地区扩展其托管扩展检测和响应 (MXDR) 的安全解决方案。 Orca 云端保安平台通过提供对多重云端环境的实时可见性和识别潜在的云端安全威胁，帮助加强应对攻击面的保护。



随着越来越多的组织迅速把营运模式转移到云端空间，他们所受的威胁范围也在扩大。因此一个能全面管理整个云端资产的漏洞、身份、数据保护和合规性的保安方案至为重要。



“以客为本是络敏科技的核心价值，我们致力于帮助亚太地区客户保护他们的关键业务数据和资产。 云端现在是许多组织的战略数字基础设施，其中一些组织甚至将其关键的任务应用程序迁移到云端中。 随着当今快速变化的威胁形势，组织需要意识到他们的数位足迹，以及如何防范外部和内部威胁，”络敏科技 亚太区董事总经理 Francis Thangasamy 说。 “Orca Security 是络敏科技在亚太地区重要的合作伙伴，因为其云端保安平台补充了我们当前的保安服务， 有助客户积极地广泛观察以防范于未然，让我们现有的服务更整全，为客户带来更大的价值。”



Orca Security 通过单个云端原生应用程序保护平台 (CNAPP) 对 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 Google Cloud 的 云端环境提供百分百、无代理、全栈、深入的可见性。借助 Orca Security，组织不再需要依赖不同的产品来管理云端工作负载和数据保护、漏洞管理、合规性或云端安全态势管理 (CSPM)。相反，Orca Security 将所有这些功能组合到一个单一的集成平台中。



“在 Orca Security，我们将客户的云端环境视为需要被理解和保护的互连资产网络。 这就是为什么我们提供单一管理平台来检测所有云漏洞、保持合规性并了解哪些攻击路径和威胁组合构成最大的业务风险，” Orca Security 首席执行官兼联合创始人 Gil Geron 说 . “我们很高兴与 络敏科技 APAC 合作，为企业提供 Orca Security 全面的云端保安功能，使他们能够在云端中安全地发展。”



为了启动与 Orca Security 的合作，络敏科技提供免费、无义务的云端风险评估——帮助组织评估他们的云端安全状况并确定他们在哪里面临最大风险。该评估将评估不安全的数据、可疑活动、易受攻击的资产、组织响应能力和身份验证配置。 Orca Security 可以在几分钟内完成部署，无需代理而且不会对实时环境造成生产影响。



今天就在这里注册免费的云端风险评估 ( https://apac.lumen.com/cloud-security-risk-assessment/ )，并了解如何使用 Orca Security 的综合云端保安平台替换旧产品和多点方案。



关于络敏科技

络敏科技的信念是利用科技改进我们的生活及工作，好让人性美好的一面得以展现。我们拥有大约 400,000 英里的光纤路由里程，为 60 多个国家/地区的客户提供最快、最安全的应用程序和数据平台，以帮助企业、政府和社区提供令人惊叹的体验。请到 news.lumen.com/home、LinkedIn: /lumentechnologies、Twitter: @lumentechco、Facebook: /lumentechnologies、Instagram: @lumentechnologies 和 YouTube: /lumentechnologies 了解更多有关 络敏科技网络、边缘云、安全、通信和协作解决方案的信息，以及我们通过技术促进人类进步的目的。注：络敏科技和 络敏科技 是在美国的注册商标。



媒体查询

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Lumen@slingstone.com



Jann Wee

Senior Marketing Communications

Lumen Technologies Asia Pacific

jann.wee@lumen.com



关于Orca Security

Orca Security 是无代理云端保安的先驱，受到全球数百家企业的信赖。 Orca 凭借其获得专利的 SideScanning(TM) 技术和统一数据模型，使迁移到云端并在云端中扩展的企业能够实现云端安全。 Orca Cloud Security Platform 提供全球最全面的云端风险覆盖和可见性。凭借持续率先上市的创新和专业知识，Orca 平台可确保安全团队快速识别和补救风险，以确保其业务安全。



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