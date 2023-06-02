Sunday, 4 June 2023, 19:12 HKT/SGT Share: 国际可持续发展协进会（ICSD）及世界绿色组织（WGO）发布香港首个在职人士对ESG认知程度和教育需求调查，公布全港首个认可ESG策划师(CEP®)课程 -- 不足5成在职人士对ESG有良好知识

-- 近8成受访者认同 ESG对仕途有帮助

-- 逾5成受访者表示未来有兴趣报读ESG课程

香港, 2023年6月4日 - (亚太商讯) - 近年ESG（环境保护、社会责任及公司治理）成为全球各界热话。随着港交所自2016年起加强上市公司在ESG信息的披露要求，加上各地政府对碳排放量逐渐设立明确的减排目标，ESG成为各行各业必备的知识及技能，以协助企业符合法规要求，同时解决全球迫在眉睫的环境社会管治问题，惟有关方面人才缺乏，不少企业实践时或面对一定困难。国际可持续发展协进会（ICSD）及世界绿色组织 （WGO）早前委托了精确市场研究中心进行问卷调查，了解本地在职人士对ESG的认知程度及教育需求。适逢6月5日「世界环境日」，ICSD及WGO今日举行记者会公布调查结果及分析，发现大部分在职人士对 ESG认识并不深入以及从未就读相关课程，惟大部分均认同ESG的重要性，故逾半受访者表示未来会有兴趣报读相关课程。





为了将ESG教育普及化及专业化，国际可持续发展协进会（ICSD）亦推出了首个认可ESG策划师CEP®课程。课程透过CEPAR™️ 5步方法指导原则，培训学员成为具资格证明的ESG策划师，让学员具备能力为企业处理可持续发展的问题及提供适切的建议，丰富香港的ESG人才库。



出席记者会的包括世界绿色组织（WGO）行政总裁兼ICSD本地顾问余远骋博士、国际可持续发展协进会创会主席叶荣铿博士、国际可持续发展协进会创会副主席许顺福博士、国际可持续发展协进会项目总监邝玉茹女士，以及国际可持续发展协进会监事会成员丘培焕女士。



不足5成在职人士对ESG有良好知识 逾一半受访者表示有兴趣报读课程

是次调查于今年5月进行，成功透过网上访问了301位21岁至45岁拥有专上教育程度以上、曾对ESG有所听闻的本地在职成年人，当中普遍对ESG认知并不深，只有不足5成受访者认为自己对ESG有良好知识，但近8成（79%）受访者认同 ESG对香港企业及商界的愈趋重要。同时，近8成（79.4%）受访者亦认同ESG概念对其现有工作会有一定帮助。



调查亦发现，有近3成半（34.9%）受访者曾报读正式的ESG课程，当中有8成半受访者认为课程内容对他们未来工作发展有用，而「希望上课模式能更有弹性」（61.8%）、「教学更有趣」（52.9%）、「提供更多新知识」（52.9%）、「完成课程后可获专业资格」（35.3%）等为希望坊间课程改善的地方。



在过往未曾就读任何ESG相关课程的受访者中（65.1%），则有超过5成表示未来有兴趣会报读ESG课程，当中来自零售业及地产业的受访者类别明显兴趣较高，更倾向认为ESG对其现时或未来工作重要。



逾8成（83.1%）受访者表示，获取ESG专业认证及资历对他们现时及将来的工作大有帮助。当他们选择报读相关ESG课程时，「完成课程后获得专业认证及资历」（50.5%）、「与工作的相联性」（44.9%），以及「弹性的上课模式」（34.2%）为三大主要考虑因素。



世界绿色组织（WGO）行政总裁兼ICSD本地顾问余远骋博士认为，碳中和将是全球企业大趋势，而为配合国家政策及碳中和目标，香港市场必须培训更多ESG人才并将之普及化，今次调查对于了解本地在职人士对ESG的认知程度、其工作环境对ESG的重视程度和其对相关专业培训课程看法等等都相当有帮助。



全港首个认可ESG策划师 (CEP®) 课程

国际可持续发展协进会（ICSD）创会主席叶荣铿博士指出，现时市面上的课程普遍倾向从投资分析角度出发，而非在工作间实际应用。为了将ESG教育普及化及专业化，解决企业面对的环境社会管治难题，ICSD策划全港首个认证的ESG策划师CEP®课程。透过独有的CEPAR™ 5步方法指导原则，包括：挑战 (Challenge)、评估 (Evaluation)、策划 (Planning)、行动 (Action) 及检讨 (Review)，培训学员成为具资格证明的认可ESG策划师，让学员具备能力就企业面对可持续发展议题时提供适切的建议，协助企业符合法规要求，培育更多ESG人才。



国际可持续发展协进会 (ICSD) 创会副主席许顺福博士表示，基于大部分在职人士均期望课程能与工作相关、有认受性并实际应用于工作上，因此他们在设计课程时亦要求学员提交以CEPAR™ 完成的个案研究。导师会就学员每份个案提供意见，学员亦可选择面授课或网上实时同步上课，弹性充足。认可ESG策划师 (CEP®) 课程在香港中文大学、香港管理专业协会及岭南大学举行。要成为一个认可ESG策划师，学员须完成指定的培训课程达15小时，个案获评为合格，以及成为ICSD的会员，并受规章约束。



指定的培训课程包括由香港中文大学专业进修学院(CUSCS)举办的可持续银行及金融课程、香港管理专业协会举办的ESG策划行政人员证书课程、以及岭南大学LIFE举办「ESG 投资」行政人员证书，其中中大及香港管理专业协会的课程可获政府资助80%學費。





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