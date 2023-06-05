首届亚洲残疾人保龄球锦标赛揭幕 冀本港运动员占主场之利夺佳绩



香港, 2023年6月5日 - (亚太商讯) - 疫情过后，本港陆续举行大型体育赛事。第一届亚洲残疾人保龄球锦标赛，一连六天在本港举行，来自亚洲九个国家或地区的运动员聚首比拼。赛事日前揭幕，亚洲保龄球协会永远荣誉会长刘掌珠表示，香港举办大型体育赛事的能力毋庸置疑，相信在政府的支持下，本港筹办的保龄球赛事会比其他地方办得更出色。另一主办机构香港伤残人士体育协会，主席梁礼贤医生冀望今次比赛能为往后的残疾运动赛事起示范作用，并让残疾运动员获得认同。









是次首届亚洲残疾人保龄球锦标赛于5月26日至31日在沙田富豪保龄球场举行，由亚洲保龄球协会及香港伤残人士体育协会主办、文化体育及旅游局艺术及体育发展基金资助，并获香港保龄球总会以及康乐及文化事务署支持。参赛国家或地区有中国、印度、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、中华台北、泰国和中国香港。



大会于27日晚上举行开幕典礼。香港残疾人奥委会会长冯马洁娴致辞表示，经过三年疫情，香港终于迎来亚洲残疾人运动赛事，既让各地选手尽展才能，也让新知旧雨聚首一堂。另一主礼嘉宾康乐及文化事务署署长刘明光则指，举办这次锦标赛，清楚地展现香港组织顶级赛事的能力，以及作为主要国际体育赛事的卓越枢纽地位。



亚洲保龄球协会永远荣誉会长刘掌珠受访时表示，过往筹办不少大型赛事，可谓驾轻就熟，而今次赛事对她来说，是一个全新的尝试，从中学习了很多残疾人运动的知识。她指残疾运动员凭毅力排除万难，成绩优秀，令人敬佩。凭借本港体育界的组织能力及经验、政府的支持，配合明年启德体育园的保龄球赛道启用，她相信香港筹办的保龄球赛事会比其他地方办得更出色。



香港伤残人士体育协会主席梁礼贤医生则谓，今次赛事筹备时间仓促，但主办单位各司其职，加上政府资助及赞助机构支持，终能顺利举行。他又指保龄球项目并非残疾人奥运会项目，亚残运亦不是每次都举行，但无碍协会按照运动员兴趣推动发展，希望今次能为各地选手营造良好氛围，让他们发挥所长，亦期望本港运动员能占主场之利，争取佳绩。



香港今次共派出16名运动员参赛。其中视障运动员张凯童表示，在熟悉的地方比赛，能让他很快适应环境，有信心争夺奬牌。而由田径运动员转为保龄球员的黄美兰，曾于2018年亚残运夺得银牌，将于今次赛事再次遇上当年的金牌得主。她自言会保持心境平和，专心打好每一球，期望今次能成功冲金。



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