易纬集团（3893.HK）整顿架构 提升实力

香港, 2023年5月29日 - (亚太商讯) - 易纬集团控股有限公司(香港联交所股份代号:3893)在早前重整了管理层团队,近日有股权架构的变动、扩大董事局会员组织和迁移新办工地点。预计这些更新有助推动公司的业务发展。





根据港交所的股权披露资料,易纬集团从前的主要股东由前主席及其配偶所拥有的CGH (BVI) Limited ,于今年三月在巿场出售股份,现在不属于本集团的大股东。目前,巿场上散户股东占公司持股比例最大,公司股权架构的变化,促使我们可为更多股东创造价值。



董事会主席胡雄杰先生于去年十二月接任和新任行政总裁林永鸿先生在今年三月就职,集团已重组管理层团队及其董事会。在集团主席胡先生和行政总裁、财务总监兼联席公司秘书林先生的英明领导下,集团正持续稳步增长。董事会成员也增至两名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事。



直至今年四月,公司的总办事处迁往北角的新址,不但有利成本效益,还可提供员工更多空间和更舒适的工作环境,尽显管理层关爱员工及重视其对公司的归属感。我们期待与员工上下一心共同创造业务佳绩。



媒介查询:

New Smile Limited Strategic IR & PR Consultancy

Tel: +852 2126 7076

Jenny Lai jenny.lai@newsmilehk.com

Jenny Cheung jenny.cheung@newsmilehk.com

Richard Wong richard.wong@newsmilehk.com



关于易纬集团控股有限公司

易纬集团主要从事为全球高端品牌零售店铺及物业设施提供定制及整体室内设计解决方案,其中涵盖的服务范围广泛,包括金属、玻璃及木制品及家具供应、幕墙开发及制造、室内解决方案以及设计、保养及项目咨询。易纬集团自一九九九年起开展业务,并一直将其业务发展至中国、美国、欧洲、中东及其他亚洲国家。详情请浏览集团网页 www.crosstec.com.hk。





话题 Press release summary



部门 业务, Design & Art

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network