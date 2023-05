Friday, 26 May 2023, 07:00 HKT/SGT Share:

来源 Sibedge Sibedge 赞助第 11 届全球项目经理电子协作竞赛 (GeCCo)

克莱蒙特,澳大利亚, 2023年5月26日 - (亚太商讯) - Sibedge 是一家全球运营的软件工程公司,今天宣布了来自34个国家的年轻项目经理在GeCCo(全球电子协作竞赛)中的成绩。 根据GeCCo的规定,每个团队中来自同一国家的参与者不超过两人,因此每个团队都是真正的国际团队。该竞赛邀请了240名年轻项目经理在一个多元文化环境中体验虚拟团队合作,并解决了Sibedge 提供的一个亚太地区金融科技案例研究。



《安永全球金融科技采用指数》是对27个市场的2.7万名数字活跃消费者进行调查的最新数据,显示亚洲在金融科技采用方面保持全球领先地位。在亚太地区的几个市场,我们看到监管机构对创新更加开放,数字银行和支付服务得到快速发展,应用程序得到现代化改进,API生态系统也在增长。这就是为什么我们决定要求GeCCo的参与者提出最佳的亚太市场进入策略。我们相信这个活动有助于年轻项目经理提高跨文化管理技能,并从金融科技中获益。- 安德鲁·波德列斯内克(Andrew Podlesnykh),合作伙伴负责人和竞赛评委。



“颁奖典礼于2023年4月15日举行。我向获胜团队的成员表示祝贺:Maximilian Riemhofer、Ana Žiroš、Vladislav Kositsyn、Zurab Pertaia!我代表核心团队向我们的评委和参与这一旅程的每个人表示感谢。特别感谢我们的赞助商:IPMA、GPM、Sibedge、Van Haren。感谢Sibedge提供我们的主要案例研究。这个案例相当具有挑战性,所以团队们必须努力工作。获胜团队在我们评估的所有指标上都表现出色。在“鲨鱼池(Shark Tank)”环节中,所有4位“鲨鱼”一致授予“挑战者”团队一等奖。- 克里斯蒂娜·雷泽恩布克(Kristina Reyzenbuk),GeCCo项目经理和评委。”



“比赛结束后,我们询问了获胜者他们学到了什么。他们说他们很快适应了人数不足的情况。获胜者提到,通过互相支持、给予反馈和简化任务,他们能够克服跨文化的障碍,并成功地作为一个团队行动,”Sibedge的首席市场官和管理委员会成员Natia Kartvelishvili说。“随着全球化的进展,许多项目现在涉及到国外的实体。这些项目面临着前所未有的不确定性。能够成功的团队擅长于在过程中学习并适应不断变化的条件。GeCCo的获胜者们明确展示了这些技能。”



关于GeCCo

全球电子协作竞赛 (GeCCo) 是由 IPMA Young Crew 组织的针对年轻项目经理的国际虚拟 24 小时项目管理案例研究竞赛。



关于Sibedge

Sibedge 是一家以人为本的全球软件工程公司。 16 年来,我们已在超过 27 个国家/地区成功实施了 350 多个项目。



联系信息

Natia Kartvelishvili

Chief Marketing Officer, Sibedge

natia@sibedge.com



话题 Press release summary



部门 Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network