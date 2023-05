Thursday, 25 May 2023, 16:10 HKT/SGT Share: 拥抱中小企业IT办公广袤蓝海 清华系独角兽易点云今日登陆港交所

香港, 2023年5月25日 - (亚太商讯) - 中小企业是中国企业的重要组成部分,亦是国民经济的主要增长引擎之一,贡献了50%以上的税收,60%以上的GDP,70%以上的技术创新,80%以上的城镇劳动就业,90%以上的企业数量,对整个中国社会经济的发展起着中流砥柱的作用。今年中国政府工作报告提出「加快传统产业和中小企业数字化转型,着力提升高端化、智能化、绿色化水平」,利好中小企业办公IT服务市场发展。



5月25日,国内知名办公IT综合解决方案供货商易点云有限公司(「易点云」或「公司」,股份代号:2416.HK)正式在港交所挂牌上市,最终发行价为10.19港元/股,募资净额约为0.97亿港元(超额配股权行使前),中金公司担任独家保荐人。根据招股结果,本次全球发售已获超额认购。



市场份额遥遥领先 行业红利下实现高质量增长



易点云成立于2014年,是中国主要的办公IT综合解决方案供货商。自成立起,公司便创新性地以订阅方式为大量中小企业提供一站式办公IT服务,打造办公IT产业链死循环。根据弗若斯特沙利文的资料(下同),就2021年收入、服务设备数量及再制造能力而言,易点云位居中国办公IT综合解决方案行业首位,按收入计,市场份额超过第二至第五名同类公司的总和。



在企业办公IT服务市场,综合解决方案子市场的渗透率预期于2026年增长至16.9%,2021年至2026年的复合年增长率为47.9%。这意味着,未来5年即便以近50%的高复合增速增长,办公IT综合解决方案市场渗透率仍离目前美国市场60%的渗透率有很大追赶空间,足见其巨大的发展潜力。



受惠于行业增长红利,易点云步入发展快车道,收入与利润均呈逐年提升之势。2020年至2022年,分别取得收入约为人民币8.13亿元、11.84亿元、13.72亿元,2021年及2022年的同比增速约45.6%、15.9%;经调整EBITDA约人民币2.61亿元、5.37亿元、6.60亿元,2021年及2022年的同比增速约105.9%、22.9%,高于收入增速。值得一提的是,公司2021年录得经调整净利润人民币9348.1万元,正式实现盈利,并于2022年达到人民币1.35亿元,同比增加44.6%。



清华系高管团队引领发展航向 知名机构股东与基石增辉添彩



具有市场远见及丰富经验的管理团队,是易点云成长与发展过程中的引领者。公司核心管理团队在科技行业平均拥有逾10年的经验,核心管理层的杰出管理能力及丰富的行业经验,能够为公司的业务营运贡献丰富的行业专有技术,实施成功的商业策略,并抓住市场机会以实现长期成功。



公司联合创办人、主席兼首席执行官纪鹏程博士于办公IT行业拥有逾15年的经验。毕业于清华大学自动化系的纪鹏程博士曾于2005年创立北京华清天下科技有限公司,其是中国知名的二手计算机零售及服务平台;于2007年,在武汉市创立了一个再制造工厂,为易点云如今再制造设施的前身。基于在IT行业的丰富经验,纪鹏程博士发现中小企业对更灵活及具成本效益的办公IT服务的需求,进而于2014年创办易点云以抓住强劲的增长机会。



另一位联合创办人张斌先生亦毕业于清华大学自动化系,其于金融行业及风险管理方面拥有丰富的经验。张斌先生自2015年起担任易点云首席运营官,在打造独特的商业模式等方面(如定价模式、风险控制及融资活动)提供基本指导。



优秀的管理团队、蓬勃发展的业务与广阔的行业前景,让易点云吸引了众多投资机构的关注。通过2015年至2021年的8轮融资,洪泰、考拉基金、Matrix、X Adventure、顺为、源码、GIC、Seas Investment、中关村中诺及Innoven等知名投资机构先后入股,成为公司战略股东,总投资额达5.03亿元人民币,为公司发展注入了充裕的资金与强劲的动能。



除了众多明星机构股东的加持,本次IPO,易点云亦引入策源投资为基石投资者。策源投资认购金额为1997万美元(或约1.57亿港元),按最终发行价10.19港元计算,占全球发售股份约26%,且其所持股份有六个月的禁售期,有助于增强市场信心,稳定公司股价。



在港上市后,易点云将在管理团队的带领下,利用深厚的行业洞察力,不断优化服务内容,促进技术进步与创新,继续扩大客户基础及提高市场渗透率,进一步巩固于办公IT服务行业的龙头地位,为投资者带来丰厚的回报。



来源:彭博终端机





话题 Press release summary



部门 Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



May 15, 2023 12:36 HKT/SGT 易点云启动招股:身处黄金赛道 靓丽业绩彰显硬核实力