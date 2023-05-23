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来源 Kingsoft Corporation Limited 金山软件公布2023年第一季度业绩 金山办公集团全力推进AI在应用层面落地

网络游戏业务持续迭代核心IP并取得进展

香港, 2023年5月23日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至2023年3月31日止三个月（「回顾期」）未经审核之第一季度业绩。



回顾期内，金山软件录得收益人民币1,970.3百万元，按年增长6%。其中，来自办公软件及服务，以及网络游戏及其他的收益分别占总收益的53%和47%。毛利为人民币1,625.4百万元，按年增长8%。



金山软件主席雷军先生表示：「2023年第一季度，我们迎来良好开局。金山办公集团全力推进人工智能新技术在应用层面落地，积极投入相关研发，并持续赋能机构和个人用户的数字化转型。网络游戏业务进一步提升原创IP的价值，并坚定践行精品化战略。」



金山软件首席执行官邹涛先生表示：「本季度，集团整体业绩稳健，总收益为人民币1,970.3百万元，同比增长6%。办公软件及服务业务收益为人民币1,051.7百万元，同比增长21%。本季度国内个人办公订阅及机构订阅业务增长较快，订阅转型成效显著。



面对生成式人工智能及大语言模型带来的技术变革，金山办公集团重点发力人工智能领域，与大语言模型公司合作，专注自身业务，做好应用层。我们聚焦组织级用户需求，继续发挥数字办公平台的产品优势，积极推动大中小型组织用户的数字化转型升级，赋能其产业数字化建设。2023年4月，我们推出了面向各种组织的通用办公套件全家桶『WPS 365』，其中包含强大的办公软件和企业协作管理能力，旨在提升机构客户的工作效率。同时，我们不断优化产品在云和协作等跨端场景下的用户体验，并于四月重构会员体系，实现个人办公订阅业务高质量发展。



网络游戏业务迭代核心IP，并取得进展。基于2022年第四季度数据片的高质量保障，旗舰端游《剑网3》新增用户数实现增长，扩宽了游戏的用户群。同时，2023年第一季度，《剑网3》的日活跃用户数及收入均同比增长。2023年2月末，《剑侠世界3》手游推出新资料片，与市场活动相结合，激活游戏生命力和提升玩家体验。2023年3月末，《剑侠世界：起源》手游在越南首发，游戏上线当天荣登越南当地iOS、安卓各商店的免费榜及畅销榜榜首。我们的二次元手游《尘白禁区》及《彼界》预计于2023年下半年推出。」



业务回顾



办公软件及服务

2023年第一季度，办公软件及服务的收益录得人民币1,051.7百万元，按年增长21%。收益实现同比增长，主要得益于国内个人办公订阅业务稳健增长，以及国内机构订阅业务迅速增长，部分被国内机构授权业务减少所抵销。国内个人办公订阅业务的稳健增长主要由于云和协作用户体验的持续优化。国内机构订阅业务的迅速增长主要由于数字办公解决方案和服务质量不断升级，以及政企端云一体化和协作办公进程的持续推进。国内机构授权业务减少主要由于2022年第一季度基数相对较高及本季度信创新增采购订单减少。



网络游戏业务及其它

第一季度，网络游戏及其它业务录得收益人民币918.7百万元，按年下降6%。同比轻微下降主要是由于《剑侠世界3》及《剑网1：归来》等手游的收益自然下滑所致，上述手游于2022年第一季度的收益基数较高。该等下降部分被《剑网3》收益增长所抵销，乃由于我们通过游戏内容更新及运营优化而不断提高用户参与度和游戏内消费。



雷军先生总结道：「我们秉承技术立业。展望未来，金山办公集团将持续深耕人工智能，充分利用新技术驱动办公产品和服务的重构与模式创新。网络游戏业务将持续根据玩家需求对产品和服务进行调整和优化，提升游戏口碑，不断推出更具特色的玩法和内容，进一步提升玩家对核心IP的认可度和信心。我们致力于通过提升核心竞争力为股东创造长期价值。」



关于金山软件有限公司

金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有金山办公、西山居及金山世游三家主要子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以办公软件及互动娱乐为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有约7,000多名员工，在国内享有重要的市场份额。更多详情，请浏览 http://www.kingsoft.com。



金山软件投资者关系:

吕 欧 电话：(86) 10 6292 7777 电邮：ir@kingsoft.com

如有垂询，请联络伟达公共关系顾问：

朱奥文 电话：(852) 2894 6315 电邮：kingsoft@hkstrategies.com





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