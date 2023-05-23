Monday, 22 May 2023, 18:09 HKT/SGT Share: 碧瑶中标以AI驱动的政府智能厕所合约 于香港超过800个公共厕所提供服务

香港, 2023年5月22日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司（“碧瑶”或“本集团”；股份编号：01397.HK）欣然宣布，本集团获得香港特别行政区政府（“政府”）食物环境卫生署批出一份为期两年的服务合约（“合约”），为超过800个公共厕所、旱厕及公共浴室提供人流点算系统（“系统”）服务，协助政府监测人流并优化服务水平。



由尖端人工智能（“AI”）、飞时测距（“ToF”）及物联网技术驱动的系统，将安装以监测人流数量。AI技术有助提高准确性，而机器学习技术则使AI模型得以持续改善。数据于专属的大数据平台上收集及分析，向政府提供全面的现时使用量及预测数据，支持政府制定公共厕所的未来发展策略，包括提高服务水平，以及调配及升级香港的公共厕所设施。



策略及投资总监周榆桐先生说：“AI 是今年热门话题。ToF 技术被积极应用于自动驾驶、机械人及无人机的障碍物探测、3D 扫描、手势控制以及生物识别。我们将AI、ToF、物联网、机器学习及大数据技术，无缝整合出一套原创及创新方案，应用于此合约上，为此感到自豪。”彼亦说：“赢得此合约，实属碧瑶发展上的一个重要里程碑，亦为将来集团高速发展绿色科技业务，带来重大战略意义。绿色智能科技业务，预计将成为碧瑶其中一个增长引擎，并为集团向政府提供一站式服务作为重要一环。结合劳动密集的服务、智能科技以及提供ESG 数据，帮助政府创建可持续绿色智慧城市。碧瑶将持续开发更多创新项目，把握市场机遇，大力拓展绿色科技业务。”



碧瑶绿色集团简介



碧瑶绿色集团（股份编号：01397.HK）成立于1980年，为香港最大及最受敬重的综合环境服务集团之一，提供环卫保洁、资料回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。本集团为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构及跨国企业。本集团努力不懈地提升环境、社会及管治(ESG)的表现，以推进本集团的可持续发展，以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。





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