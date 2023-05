Monday, 22 May 2023, 11:16 HKT/SGT Share: 国轩发布自研全新LMFP体系L600启晨电池 -- 电池单体能量密度240Wh/kg,系统190Wh/kg

-- 整车续航1000公里,支持18min全时快充

-- 极简设计大幅度减少电池包结构件和线束

-- 自研材料耐1200°C高温,四代BMS主动安全防护

香港, 2023年5月22日 - (亚太商讯) - 5月19日,国轩高科在第十二届科技大会上发布了自主研发的全新LMFP体系的L600启晨电芯及电池包,这款电池开启了业内无NCM一样续航千公里的先河。

L600 LMFP 启晨电芯



国轩高科国际业务板块执行总裁程骞博士现场发布

发布会首次亮相的启晨电池包



第十二届科技大会启晨电池发布会现场

系统能量密度190Wh/kg,可实现续航1000KM



这款电池的发布者是国轩高科国际业务板块执行总裁程骞博士,当他健步跑上舞台时,引发现场一阵欢呼。程骞表示:近年来磷酸铁锂(LFP)技术重获市场认可,市场份额持续提升。与此同时,量产的磷酸铁锂电池能量密度增长已进入瓶颈,进一步提高需要化学体系的提升,因此掺杂锰元素的磷酸铁锂应运而生。



“启晨L600 LMFP电芯实现240Wh/kg的质量能量密度,525Wh/L的体积能量密度,常温循环4000圈,高温循环1800圈,轻松实现18分钟的快充,并且通过了所有的安全测试。采用了L600电芯后,体积成组率达到76%,超越现在量产三元体系的pack能量密度,系统能量密度达到190Wh/kg。正因为启晨材料的高能量密度,我们不用三元材料,同样可以做到续航1000km。”程骞说。



程骞介绍,国轩高科经过十年时间自研磷酸锰铁锂(LMFP)材料,并通过共沉淀合成工艺,先进的掺杂包覆技术和新型的造粒技术解决了高温Mn溶出、导电率低、压实密度低这等棘手问题。国轩在磷酸锰铁锂的突破,一方面得益于公司在材料端前瞻性的布局,2014年就已获得了《IFP1865140-15Ah方形磷酸铁锰锂锂离子蓄电池新产品证书》;2016年又获得了《锂离子电池用碳复合磷酸锰铁锂正极材料新产品证书》;2019年,国轩高科自主研发方形磷酸锰铁锂锂离子蓄电池获得了“安徽省新产品”荣誉称号;另一方面也得益于公司国际化研发视野,位于美国俄亥俄州的克利夫兰研究院研发出了针对LMFP的新型电解液,大大改善了高温循环和存储性能。采用自研的LMFP材料和电解液,国轩高科成功开发了启晨L600电芯。



程骞博士介绍,这款“十年磨一剑”的LMFP启晨L600电芯,公司计划2024年开始量产。



实现18min1800次快充 自研隔热材料可耐1200°C高温



据程骞博士透露,除了电池材料体系的全新升级和创新外,基于该款电芯打造的启晨电池包,也有多项技术的突破与创新。



启晨电池包采用了三明治结构的双面液冷技术和极简设计思路。极简结构设计使得电池包的结构件数量降低45%,重量降低32%;极简的电气设计使得电池包的线束长度甚至只有之前的26%,从原来的303米的线束降到了80米,体积成组效率却达到了76%,pack能量密度达到了190Wh/kg,超越了目前市场上的三元电池能量密度。



也就是说,在不采用三元电池体系的前提下,国轩高科启晨电池包也在业内首次做到了1000公里续航,并可满足18分钟1800次全时快充。



此外,本征安全也是启晨电池包主打优势:所采用的材料热分解温度远高于三元材料,做到了材料本征安全;自主研发的隔热材料可耐1200°C高温,相当于给电芯穿了一层隔热皮肤,并通过极端情况快速散热通道和主动安全的BMS,做到了四层极致安全保护。目前,该产品基于新国标的针刺,热箱,过充,过放,热失控,挤压和短路的所有测试,并且全部通过。





