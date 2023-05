Monday, 15 May 2023, 09:40 HKT/SGT Share: 再获大众海外定点,国轩高科加速日行千里

香港, 2023年5月15日 - (亚太商讯) - 近日,国轩高科公告公司全资子公司合肥国轩近日收到Volkswagen AG(大众汽车集团,以下简称“大众汽车”)的采购定点函,公司成为大众汽车海外市场定点供应商。公司将为大众汽车海外市场提供磷酸铁锂标准电芯电池产品。本次定点系国轩高科继取得大众汽车中国市场三元和磷酸铁锂标准电芯量产定点之后取得的又一重大市场突破。也意味着国轩高科与大众汽车在国际新能源汽车市场上的利益进一步绑定,以及合作的进一步加深。



众所周知,国轩高科自从2020年宣布引入大众战投后,便驶上了高质量发展的快车道。根据近期披露的2022年财报,过去一年公司营收突破两百亿,达230.52亿元,同比增长 122.59%;其中海外营收29.8亿元,同比增长464.76%;2022年公司营业利润达1.99亿元,同比上升408.87%;归母净利润3.12亿元,同比增长206.15%。此次获得定点,必将是公司与大众汽车在国际新能源市场又一座携手共进的里程碑。



而此次国轩高科获得定点究竟有何意义?要理解这个问题还得从大众汽车的视角进行切入。



总部位于德国的大众汽车集团作为欧洲最大的汽车制造公司,亦是世界汽车行业中最具实力的跨国公司之一。然而面对欧洲愈来愈严格的减排政策以及新能源新技术的挑战,大众汽车正致力于新能源汽车转型。



2022年,大众集团纯电动汽车交付量有57.21万辆,增幅达26%,并占据了总交付量7%的份额。目前,大众汽车集团订单中有16%为纯电动汽车,高于2021年的水平。大众汽车计划在2023年推出多款重磅新车,目标在2023财年使纯电动车型交付量达到总交付量的约10%。此外,大众汽车还宣布了未来五年1800亿欧元的投资计划,其中有68%将投向电气化和数字化领域。大众汽车乘用车品牌CEO贝瑞德近期表示 “我们为推进车型电动化制定了宏伟的目标。到2030年,大众汽车纯电动车型在欧洲市场的销量占比将超过70%,在北美和中国市场将超过50%。”



在大众汽车转型电动化的战略路线上,国轩高科无疑担任着非常重要的角色。2022年,国轩高科宣布取得大众标准电芯三元和铁锂的正式量产定点,相关产品将用于大众最大的新能源平台,配套大众最新新能源车型。在此基础上,公司仍然持续提质增效扩大产能,不断加强与大众汽车的合作深度与合作广度。此次,磷酸铁锂动力锂电池产品将面向大众汽车集团全系列新能源汽车。由此可见,国轩高科已全面绑定大众汽车未来至少5年的新能源汽车业务布局,并将有机会深入参与到大众汽车面向全球市场的供应链体系中。



目前,大众汽车在全球范围内拥有广泛的业务网络和布局,致力于提供高品质、环保、安全、舒适的汽车产品和服务,凭借庞大的生产和供应链网络,在多个国家和地区的汽车市场保持着领导地位。此外,在今年3月的业绩会和媒体会上,大众汽车表示将进一步拓展北美市场。因此,国轩高科是否能借大众汽车的未来战略,将实质业务进一步拓展至欧洲以外的全球市场,乃至在北美市场迅速站稳脚跟也未尝不可。



事实上,大众汽车选择与国轩高科不断加深的合作,恰恰是基于双方优势互补、互惠互利的基础之上。对于正在面临新能源转型的大众汽车而言,磷酸铁锂电池显著的成本优势,更有助于使搭载了该类型电池的新能源车迅速占据市场份额。而国轩高科在磷酸铁锂电池技术拥有深厚的技术积累和生产工艺经验。



国轩高科自2007年开始生产磷酸铁锂电池,凭借卓越的技术实力和不断创新的精神,成为了全球领先的新能源汽车动力电池和储能系统制造商之一。目前,国轩高科在全球拥有8大研发中心,具备电池原材料、BMS系统开发、固态电池等技术研发和生产能力,并在欧洲、东南亚、南美等全球范围内建立了生产基地,拥有完善的产品供应体系。



按计划,大众汽车标准电芯将主要由国轩高科在合肥市新站高新区的工厂负责生产。该工厂一期20GWh项目预计将于今年下半年投产,完全建成后可以为大众汽车提供充裕的动力电池供应。



此外,根据国轩高科此前的公开规划,其在桐城工厂的产品定位也是用于配套国际一流车企,未来亦有可能面向大众汽车供货。目前,该项目一期10GWh已建成投产。二期产能20GWh也正在建设中。可以预见的是,国轩高科在中高端动力电池市场中的话语权必将越来越大,而布局高端产能的另一个优势,则是能彻底杜绝在低端锂电池市场中可能面临的产能过剩风险。



括而言之,纵观国轩高科与大众汽车的合作轨迹,可以看到两家企业在彼此成就的道路上愈发的志同道合。



对国轩高科而言,自大众入主成为公司第一大股东之后,为其带来了包括资金、订单、管理、品牌等各方面的优质资源,帮助国轩高科迅速度过难关且发展壮大。截至目前,国轩高科已在技术专利、全产业链布局、海外市场拓展方面取得了突飞猛进的显著成果。



技术上,国轩高科在LFP 能量密度不断突破,目前已拥有210Wh/kg能量密度电芯的量产能力,230Wh/kg能量密度电芯设计定型,亦在持续推进量产。三元技术也与之齐头并进,公司的三元半固态电池单体能量密度达到360Wh/kg,电池包能量密度260Wh/kg。产业链上,国轩高科从锂矿、碳酸锂、正负极材料、电解液、隔膜乃至电池回收环节均已完成布局,并将生产基地扩展至东南亚、南亚、南美、北美、欧洲等世界各地。市场拓展方面,自大众2021年推出标准电芯(Unified cell)后,已将国轩高科彻底纳入了大众国际化的供应链体系当中。而公司正是借着大众背书的品牌口碑和全球供应链体系,顺利地与多个国际客户达成合作,根据公司2022年报显示:2022年,国轩高科成功定点海外客户15家。



联想起最近抖音上有一位台湾学者蔡正元谈到国轩高科的研发人才储备和技术储备,称“国轩高科等于是所大学了”。加上此次再度获得大众汽车集团的的海外定点,无疑是给国轩高科国际化进程又加了助推剂。我们有理由憧憬:中国是有实力再次孕育出兼具技术实力和产能规模的全球新能源动力电池巨头的,相信这也是每一位奋斗在行业一线的锂电人翘首企足的愿景。





