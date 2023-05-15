受完善扩张计划带动 谭仔国际2023财年收益同比增长14.0%至25.95亿港元



香港, 2023年5月15日 - (亚太商讯) - 谭仔国际有限公司（「谭仔国际」或「公司」，连同其附属公司，「集团」；港交所股份代号：2217）作为专营米线的领先及知名快速休闲连锁餐厅，今天公布其截至2023年3月31日止 (「2023财政年度」) 之全年业绩。年内集团实施了审慎而完善的扩张计划，于香港、中国内地、新加坡及日本开设了40间新餐厅，推动收益同比稳健增长14.0%至2,594.6百万港元。



摘要

2023财政年度审慎扩展餐厅网络

-- 得益于实施完善的扩张计划，集团收益同比稳健增长14.0%至2,594.6百万港元

-- 中国内地和海外市场收益大幅增长165.2%

-- 于2023年3月31日，集团于香港、中国内地、新加坡及日本共有215间自营餐厅，同比增加40间



市场稳步复胜

-- 香港市场业务开始逐步回升，可比较餐厅收入表现对比2023财政年度上半年得以改善

-- 中国内地市场2023财政年度最后一季的财务表现自社交距离措施及边境限制取消起逐步改善

-- 目标于2024财政年度在不同地区开设约50间新餐厅，加快步伐恢复在大湾区的扩张计划，同时探索拓展至西方市场



2023财政年度的年内溢利为141.0百万港元（2022财政年度：203.0百万港元）。每股基本盈利为10.5港仙（2022财政年度：17.5港仙）。董事会议决建议派发末期股息每股10.5港仙（2022财政年度：11.4港仙）。



香港业务逐步回升

于2023财政年度首三个季度，集团在香港的业务表现难免受到第五波COVID-19疫情及相关社交距离措施所持续影响，加上经济低迷导致消费者负面情绪，以及经营成本因通胀而有所增加。然而，踏入2023财政年度最后一季，随着所有社交距离措施取消及边境重开，集团在香港的业务开始逐步回升，从全年可比较餐厅收入表现对比2023财政年度上半年改善得以证实。



于2023财政年度，集团于香港不同商场、商业及住宅区开设20间新餐厅，从而补充了集团现有的网络，为2024财政年度的进一步复胜奠定坚实的基础。



策略性开拓国际市场

在中国内地，集团业务受到主要城市严格的COVID-19措施及封控所严重影响。尽管如此，2023财政年度最后一季的财务表现自社交距离措施及边境限制取消起逐步改善。经考虑COVID-19的不确定情况，集团亦已审慎检视筹划中的餐厅，并进一步完善中国内地的扩充策略，加快打入经营成本较低、竞争较少的大湾区二线城市。



在新加坡，尽管于2023财政年度下半年，集团面临当地劳动力短缺的挑战，日均每座位售出碗数于2023财政年度仍增加32.1%至3.7（2022财政年度：2.8）。集团年内在当地开设了六间新餐厅，推动收益同比增长149.8%至64.2百万港元。于2023财政年度，集团与一间新加坡外送平台合作，以该平台作为额外的外卖到户营销商，使集团能够在新的地区扩大客户群。为了在保持员工成本控制、合理的资本支出投资及增长势头之间取得平衡，集团亦探索了替代模式，如便捷模式，以提高营运效率。



在日本方面，集团于2023财政年度在日本开设了两间新餐厅，以完成打入市场的第一阶段。年内，集团在当地专注于建立产品及服务质量，提高营运效率，在内部培育品牌文化，并建立品牌知名度及对市场的了解。集团将继续适应当地文化及偏好，同时探索新的销售管道及提高营运效率。



数码化

在持续追求卓越营运的过程中，集团对数码科技作出了重大投资，重点提高整体营运的效率。于2023财政年度第三季度，集团同时为谭仔云南米线和谭仔三哥米线两个品牌推出了第一阶段的客户关系管理（「CRM」）系统，短短数月内成功吸纳约450,000名独立会员，引证集团数码转型策略的成效。未来集团将进一步提升CRM及手机应用程序的功能以推进卓越营运，并提高整体顾客体验。



健全的供应链安排

为应对全球食品成本价格上升，谭仔国际扩大了供货商网络，增加直接及本地食品供应比例，从而有效降低运输成本及交货时间，并将物流中断的风险降至最低。集团亦与经营地区的选定代工生产供货商合作，进行集体采购，加强成本及供应链控制。此外，新产品及套餐菜单的开发工作亦正全力进行，有助提高销售，以减轻成本上涨。同时，集团亦冀能进一步改善供应链管理系统流程，并投资自动化技术，以提高营运效率及加强对供应链的控制，从而支持未来扩张。



可持续发展

尽管面对种种挑战亦无损集团专注实现环境、社会及管治 （「ESG」）承诺。集团已成立「谭仔美善基金」，支持三大ESG主轴 —「润泽社区」、「提人为本」和「绿色倡议」下的各项企划。而谭仔国际员工子女教育支持计划、「Go Green」餐牌、「谭仔车车」及慈善NFT计划等项目均赢得大众及员工认可。此外，集团亦举办「可持续发展周」以丰富员工的ESG知识，并鼓励彼等将可持续发展融入日常业务。



展望

作为集团收益及利润的主要推动力，香港的业务预期将继续保持从2023财政年度最后一季所有边境限制及社交距离措施取消后带来的复苏。集团致力维持香港卓著的品牌价值，将继续投放大量资源，以提高产品及服务品质，透过数码化及新颖的产品开发，提供独特的餐饮体验。



对于中国内地市场，集团相信在边境重开及COVID-19限制措施放宽后，收益表现将得到提升，从2023财政年度最后一季的显著改善可见一斑。集团已加快步伐恢复在大湾区的扩张计划，并将在2024财政年度实施各种市场营销活动，以抓住经济回稳带来的机遇。



谭仔国际亦力求改进在新加坡及日本的业务运营，提高营运效率及服务质量，同时将其品牌融入当地市场。



除现有业务外，集团亦冀扩展到其他潜在市场，如西方市场，以进一步扩大业务足迹，并获得更大的协同效应及效率。集团将探讨与当地合作伙伴开展策略性合作的可能性，借助彼等的当地经验及资源，助力开拓该等市场。集团目标于2024财政年度在不同地区合共开设约50间新餐厅。



谭仔国际主席、执行董事兼行政总裁刘达民先生表示：「过去几年，我们在运营中表现出高度灵活性，以应对不确定性，并体现出我们投资于品牌建设及系统改进的承诺，以优化我们的业务流程。如今我们终于窥见一线曙光，在已建立的坚实基础上，已经准备就绪，把握市场复胜路上出现的商机。」



关于谭仔国际有限公司 (HKEX: 2217)

谭仔国际于2021年10月在香港联合交易所有限公司上市（股票代码：02217.HK），是香港最大和最受欢迎的快速休闲连锁餐厅集团之一，在香港位列亚洲粉面专门店营运商第一位*，主要经营「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」两个品牌，目前于香港、中国内地、新加坡和日本均有业务。于2023年3月31日，集团共经营215间餐厅，首间「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」餐厅分别于1996年及2008年在香港开业，是打造香港米线新潮流的先锋。





*根据欧睿按2020年收益及餐厅数目计算





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

