Thursday, 11 May 2023, 10:01 HKT/SGT Share: 国轩高科获大众汽车集团海外市场定点

香港, 2023年5月11日 - (亚太商讯) - 5月10 日，国轩高科发布公告，近日公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（下称“合肥国轩”）收到Volkswagen AG（大众汽车集团，以下简称“大众汽车”）的采购定点函，公司成为大众汽车海外市场定点供应商。这是继国轩高科2022年初获得大众中国三元和铁锂产品量产定点后的又一重要成果。



据公告，本次采购订单涉及的磷酸铁锂标准电芯产品将应用于大众汽车中国以外市场相关车型。该款电芯采用与中国市场相同的设计样式和规格，面向大众汽车集团全系列新能源汽车。



国轩高科与大众汽车在标准电芯方面合作已久。2021年7月，双方达成战略合作框架协议，合肥国轩为大众汽车（中国）其常规量产车型开发第一代标准电芯，根据大众汽车的规划，标准电芯通过采用统一的设计标准，大幅降低电芯成本，预计未来将覆盖大众汽车旗下80%的车型。2022年年初，公司取得大众汽车中国市场标准电芯三元和铁锂的正式量产定点。今年2月，公司又获得了大众汽车集团电芯测试实验室资质认证。



此外，由大众汽车定增建设的高镍三元材料项目，目前已在合肥庐江县施工建设中，将于年内正式投产。位于合肥新站高新区的20GWh大众标准电芯项目，目前车间及配套楼主体已基本完工,预计将于今年下半年投产，未来将为大众相关车型提供动力电池产品配套。



本次海外市场定点合作是公司引入战略投资者产业化合作的重大进展，是对公司动力相关产品性能和供货资格的认可，标志着公司在开拓全球知名汽车品牌客户方面进入了重要的里程碑阶段，有利于增强公司在新能源汽车电池领域的综合竞争力。





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部门 通用汽车, 替代能源

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