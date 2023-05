Travelzoo META 开始招募创始会员

Thursday, 11 May 2023, 19:00 HKT/SGT Share:

纽约/巴黎/东京, 2023年5月11日 - (亚太商讯) - 纽约 / 巴黎 / 东京, 2023年5月11日 - (亚太商讯) - 未来精彩旅行由此开始。翘首企盼数月,Travelzoo META 现已张开双臂迎接我们首批 100 万创始会员,这款会员制服务可为您提供卓尔不凡的元宇宙旅行体验。Travelzoo META 由全球互联网媒体公司 Travelzoo®(纳斯达克股票代码:TZOO)推出,为创始会员提供率先探索元宇宙旅行的机遇。 Travelzoo META 旨在让会员探索世界上难以企及的角落,获享独特体验,例如登顶珠穆朗玛峰或穿越时空回到古罗马。会员还可以打卡超乎想象的新空间。所有体验均可使用移动或台式设备及简单的浏览器来实现。Travelzoo META 会员可以使用其现有设备开启探索全新维度的大门。 Travelzoo META 现已开放注册,诚邀希望探索大千世界及神游胜地的人士注册成为创始会员。每位创始会员均有资格获得全球首款以情感驱动的个性化旅行伴侣 (NFT)。交互画廊提供了 100 万个性格迥异的 NFT,我们将邀请创始会员挑选彰显其个人元宇宙旅行风格的旅行伴侣。每款伴侣都是独一无二的。一旦创始会员认领了专属旅行伴侣,其他会员就无法与该伴侣共游元宇宙。 旅行伴侣被设计成奇幻动物,象征着一个没有限制、牢笼、栅栏或边界的世界。它们倡导自由享受非凡的冒险体验。 Travelzoo META 总经理 Arveena Ahluwalia 表示:"Travelzoo META 是未来旅行趋势。这种旅行既不需要消耗体能,又能扩大想象空间,还让我们通过共享体验拉近人与人之间的距离。" 据全球咨询公司麦肯锡 (McKinsey & Company) 的一项研究,社会联系是激发人们探索元宇宙兴趣的最大驱动力之一。无论在世界哪个角落,Travelzoo META 会员都将能够与所爱之人分享体验,或者与志同道合的旅行者建立新联系。 Travelzoo META 的创始会员不仅可以率先体验元宇宙旅行,还可以亲自塑造体验。他们可以使用 Beta 测试版并分享反馈,为打造未来元宇宙旅行体验献策献力。 Travelzoo META 创始会员人数限制为 100 万。想要成为未来旅行大军中的一员,请访问 http://meta.travelzoo.com。 TRAVELZOO META 资料页 Travelzoo META 是什么? Travelzoo META 是一项付费会员制服务,提供别创一格的元宇宙旅行体验。 Travelzoo META 将提供什么样的体验? Travelzoo META 旨在让会员探索世界上难以企及的角落,获享独特体验,例如登顶珠穆朗玛峰或穿越时空回到古罗马。会员还可以打卡超乎想象的新空间。 享受这些体验需要使用特殊设备吗? 使用简单的浏览器即可访问 Travelzoo META。这意味着会员可以通过移动或台式设备获享体验。 可以与朋友或家人一起获享这些体验吗? 当然可以。这是元宇宙旅行提供的一项独特功能。您可以选择独自旅行,也可以选择与亲朋好友共同旅行。 Travelzoo META 在哪些国家/地区可用? 我们计划在所有国家/地区推出 Travelzoo META。 Travelzoo META 创始会员指什么? 创始会员是那些体验我们设计的大千世界及神游胜地的人士。创始会员作为早期使用者将获得额外津贴,还可以建言献策以帮助我们打造元宇宙旅行体验。 成为创始会员有哪些好处? Travelzoo META 的每位创始会员均将受邀选择一款与其自身元宇宙旅行风格相契合的旅行伴侣 (NFT),这是全球首款以情感为导向的个性化旅行伴侣,每款伴侣都是独一无二的。创始会员也将率先使用 Beta 测试版,并通过投票参与塑造未来的体验。 成为创始会员需要付费吗? 成为创始会员需支付 20 美元(或等值外币)的激活费。该费用不包括未来的订阅费。 Travelzoo META 创始会员人数为什么限制为 100 万? 只有 100 万只独特的旅行伴侣获得授权。创始会员需要助力我们塑造未来体验,目前只有 100 万只独特的旅行伴侣获得授权,因此我们只能邀请 100 万会员参与。 Travelzoo META 提供的是专属体验吗? 是的。前沿创作者将为 Travelzoo META 会员打造专属体验。 由谁提供 Travelzoo META 的旅行体验? Travelzoo META 已与全球前沿创作者建立了合作关系。 旅行体验与预告片呈现的一样吗? 预告片仅呈现了 Travelzoo META 潜在体验的一个场景。实际体验更加丰富多彩,超乎您的想象! 参加元宇宙旅行时需要带什么物品? 带上牛仔裤和厚底运动鞋绝对是明智选择。配饰十分重要。带些精美的珠宝或一双角斗士凉鞋,方便受邀参加古罗马的酒神盛宴时穿搭。如果您计划登顶寒冷的珠穆朗玛峰,帽子和围巾是不错的选择。对了,别忘了带上零食。旅行伴侣会感谢您的投喂。 我在元宇宙中充当何种角色? 您可以自行选择扮演任何角色。 Travelzoo META 是 Travelzoo 的现有服务吗? 不是。Travelzoo META 是一款全新的产品。Travelzoo 将继续为会员提供现实世界中的专属优惠和体验。 Travelzoo META 的运营者是谁? Travelzoo META 的总经理是 Arveena Ahluwalia,她一直对前往太空和超乎想象之地的旅行有着浓厚的兴趣。当美国宇航局/斯坦福大学资助她攻读硕士学位,参与"引力探测器 B"卫星实验以检验爱因斯坦广义相对论时,她的进一步增强。 如何了解有关 Travelzoo META 的更多信息? 请前往 http://meta.travelzoo.com,浏览有关 Travelzoo META 的最新动态及会员注册说明。 Travelzoo META 简介 Travelzoo META 是一项付费会员制服务,提供别创一格的元宇宙旅行体验。通过与前沿创作者合作,获得最新的沉浸式体验,让会员能够探索世界上难以企及的角落、回到过去或打卡超乎想象的新空间。 本新闻稿中包含的某些非历史事实的陈述可能援引 1933 年《证券法》第 27A 条和 1934 年《证券交易法》第 21E 条所指的前瞻性陈述。该等前瞻性陈述可能包括但不限于关于我们的计划、目标、期望、前景和意图、我们所涉市场的陈述,以及本新闻稿中包含的非历史事实的其他陈述。本新闻稿中所用的"预计"、"预测"、"项目"、"预期"、"相信"、"估计"、"打算"、"计划"、"寻求"和类似的表达通常旨在识别前瞻性陈述。由于该等前瞻性陈述涉及风险和不确定性,因此存在可能导致实际结果与该等前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异的重要因素(包括我们的计划、目标、期望、前景和意图以及其他方面的变化),以及我们提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的其他因素。我们无法保证任何未来的活动水平、表现或成就。Travelzoo 不承担更新前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之后发生的事件或情况的义务。 图片: https://meta.travelzoo.com/metaverse/travel-companions/Travelzoo-META-Travel-Companions.gif Travelzoo META 是 Travelzoo 的商标。 媒体联系人: Mike Paffmann – 纽约

