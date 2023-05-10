日清食品公布2023年首季度业绩



香港, 2023年5月10日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「本公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今天公布截至2023年3月31日止三个月（「报告期」）未经审核之首季度业绩。



集团收入为1,024.4百万港元（2022年：1,061.8百万港元）。毛利按年上升8.8%至362.1百万港元（2022年：332.8百万港元），毛利率显著上升至35.3%（2022年：31.3%），主要由于实施价格调整及原材料成本回落所致。公司拥有人应占溢利增加22.3%至110.5百万港元（2022年：90.3百万港元）。



来自香港业务的收入为348.4百万港元（2022年：357.9百万港元）。集团的销售超越2019年疫情前的水平，显示随着市场逐渐恢复正常，其业务已经重回增长轨道。至于中国内地的业务，集团于报告期录得收入达676.0百万港元（按当地货币计：+3.3%)（2022年：703.9百万港元），此乃由于人民币兑港元贬值所致。



日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「我们很高兴看到集团的利润与疫情前相比录得双位数的增幅。这足证高端化策略的成效，当市场恢复正常时业务仍能实现持续增长。消费市场仍然充满竞争和挑战，因此我们对前景保持审慎乐观。未来，我们将继续利用旗下多元化的产品组合，制订各种营销策略以推动销售表现，从而增强集团的整体竞争力，为股东创造长期价值。」



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集团」；股份编号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。



日清食品被纳入8项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生消费品制造及服务业指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生港股通非AH股公司指数及恒生小型股 （可投资） 指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。





话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

