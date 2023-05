Thursday, 4 May 2023, 08:41 HKT/SGT Share: 华南城获建银国际「优于大市」评级,目标价看0.75港元

香港, 2023年5月4日 - (亚太商讯) - 美国政府或禁止本土企业投资于中国高新科技领域,但目前法令未出,详情有待公布,只是股市先行,恒指已连续两日显著下挫。市场疑虑明显,但或反应过敏。港股市值已很便宜,加上中国经济复常,相信会吸引不少其他海外资金入市,尤其是那些稳健的优质股,相信未来会大大受惠。其中,拥有国企大股东支持的华南城(1668)可看高一线。



华南城是中国领先的大型综合物流及商品交易中心开发商及运营商,在行内具有极高知名度。作为行业的领先者,华南城助力国家推进区域经济转型升级和新型城镇化建设,已发展出多元灵活的商业模式,核心业态涵盖专业批发市场、仓储物流配送、综合商业、电子商务、会议展览、生活配套及综合物业管理等。迄今开发建设并运营深圳、南宁、南昌、西安、哈尔滨、郑州、合肥、重庆等地项目。



目前,公司的主要股东为国企深圳市特区建发集团(29.28%)、郑松兴及关联人士共持25.35%,而腾讯(700)则持有8.35%,且自2014年以来从没减持。这充份反映了公司具有良好及认可的营运往绩表现及实力。



财务能力将达到国有企业水平

虽然中国整体经济仍需时复常,但不少企业其实已重拾正轨,且市场预期这些企业的业务正在持续扩张。当中,尤其与宏观国内经济发展息息相关的大型综合物流及商品交易中心开发商及运营商,在中国全力推进内循环及数字经济下,前景远较纯住宅项目开发商更为稳健。若是国企或拥有国企大股东的项目开发商,肯定更令人信心倍增。



近日,留意到去年获得国企深圳市特区建发集团入股的华南城呈异动,流入资金持续上升。事实上,公司在3月底宣布与11 家内地银行组成的银团签订了60亿元(人民币,下同) 的贷款合同。这笔贷款是华南城自成立以来最大的单一融资项目,将占其总债务的22%,期限为三年,利率则为每年 4.7%,即 LPR 加上 105 个基点。 华南城已在公司公告中表明已计划使用该笔贷款偿还现有贷款本金和利息,特别是其高息贷款。通过贷款置换,公司预计可每年节省约2至3亿元利息支出,从而大大提升其盈利能力。



建银国际表示,相信是次银团贷款的成功签订,与国企大股东特区建发集团的鼎力支持不无关系,并预期华南城的融资能力将可达到国企水平,意味公司日后可凭借低融资成本,大大提升其盈利能力。建银国际亦在研报中指出,公司现有五笔美元债券,总额为 120亿元,将于 2024 年全部到期。假设 40% 可以再融资,其余60%的资金则来自于其他地方。除了 60亿元的银团贷款外,特区建发集团已设立了一个 110亿的股权基金,用来收购华南城的项目,且其中50亿已作出部署。



三大催化剂助力华南城持续稳健发展

建银国际认为公司未来在发展上有三个催化剂。一是随着华南城的债务负担得到显著降低,管理层将能够把注意力转回其业务战略上。公司将继续开发其现有八个项目中的四个,并持续运营其余四个。此外,据建银国际的了解,公司已计划参与更多新的小型项目,每个项目约为 1至2百万平方米。三是来自于深圳的城市重建项目(URP)。基于政策的变化,深圳市政府将负责居民的搬迁,项目容积率也将放宽。该行估计潜在的总建筑面积中包含30%将指定为住宅区(约为 75万平方米)的项目,总可售货值估计约为300亿元。该行认为值得期待特区建发集团和华南城在为公司的 8个工业园区的15万名租户提供智能管理服务方面的协同效应。鉴于华南城更稳固的财务基础和新的业务战略动力,该行维持对该股「优于大市」的评级和 0.75 港元的目标价。





