新地12大商场迎五一黄金周 豪斥千万港元大办感谢祭

香港, 2023年5月2日 - (亚太商讯) - 随着中港通关,内地旅客重临,本港迎来首个疫后五一黄金周。根据官方数据,五一黄金周首两日录得约69万人次入境香港!大批内地旅客访港,选购心头好,推动节日消费热潮。新地十二大商场(东港城、上水广场、北角汇、将军澳中心、PopWalk天晋汇、Mikiki、屯门卓尔广场、屯门锦荟坊、荃锦中心、新领域广场、 life@KCC 及 joy@KCC)大额斥资HK$1,000万港元,大派逾1万份访港旅客尊享礼遇力谷销情,于五一长周末(4月29日至5月1日)录得人流及营业额的双料增幅,分别按年大升20%及25%。当中邻近口岸的三大边境商场,包括上水广场、屯门卓尔广场及屯门锦荟坊,重点推出针对高质访港客的两大企划叫好叫座,不但人流按年大幅上升,更录得多宗大额消费,创今年初通关后新高!

上水广场由4月16日至5月31日将举行「Shopping Spree春之购物祭」,联同场内超过75个品牌搜罗超过300款产品优惠,大派$500,000现金券及礼品。购物祭除了预备多款低至一折及独家购物优惠外,更会分2阶段推出「皇牌周激笋优惠」及专为旅客特设的「旅客专享礼遇」,商户优惠产品包罗万有,誓要人人满载而归!为吸引更多旅客于假期来港消费,上水广场特别推出【豪送黄金周】,The Point会员于4月29日至5月7日期间一连9天黄金周于上水广场(2-5楼)商户以电子货币消费满$500,000,即有机会夺得价值逾一万元的千足「金」粒,万勿错过这个「黄金」机会!



东港城「Happy Shopping 购物折2023」搜罗各式各样的折扣优惠及超值产品,消费奖赏合共近200万元。



东港城由4月29日起至7月9日联同场内逾90个商户品牌为大家搜罗超过各式各样的折扣优惠及超值产品,涵盖美容、珠宝、餐饮、电器及家居用品、时尚及运动装备等各大类别。购物折并强势推出多重激笋购物奖赏,奖赏浪接浪放送,消费奖赏合共近200万元。为了欢迎每位来到香港的尊贵顾客,东港城诚意推出全新的旅客尊属礼遇【旅客有礼赏】。只要出示有效旅游证件及抵港证明旅游通行证并登记成为The Point会员,不用任何消费即可领取总值HK$100电子赠券,超值奖赏绝对不能错过!另外各位精明买家只要消费满指定金额,随时有机会以HK$1换购iPhone、iPad及PS5等型格而实用的城中潮物,更额外再送不同种类的电子赠券,令你满载而归。



将军澳中心「初夏感谢祭」超过280个激荀折扣,大送逾HK$22,200回赠,更有部分独家产品低至1折发售!



将军澳中心强势推出「初夏感谢祭」让顾客疯狂抢购心头好!由4月29日起至6月25日期间集合9大类别商户优惠产品包括餐饮及零售美食、超市百货及健康生活、珠宝钟表、眼镜及配饰等,提供逾280个折扣优惠,大送逾HK$22,200回赠,更有部分独家产品低至1折发售!多款家品及美容独家恩物低至1折发售,为爱美一族及至潮达人送上不同礼遇。多重购物奖赏浪接浪,万勿错过扫货好时机!



PopWalk 天晋汇「精明消费月」云集各式美食,100+商户优惠低至1折,送高达HK$2000奖赏



PopWalk天晋汇推出「精明消费月」,与商户连手大送激笋独家优惠,配合新世界韩国食品一周年连串庆祝活动,推出「春日韩风积分赏」以及多重礼遇,让您奖上加赏!多款新生课程、美容服务、餐饮美食等,以HK$1狂热价或低至1折激赏价发售,与您一同迎接疯狂购物热!在场内消费满指定金额,可获奖赏高达HK$2,100礼遇,轻松把消费券增值!此外,PopWalk天晋汇更联同多间商户推出逾100个激笋折扣优惠,涵盖产品包罗万有,体贴照顾您的生活所需。多款学校课程及练习低至以 HK$1心动价发售。



