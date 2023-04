新希望服务发布2022年ESG报告

香港, 2023年4月28日 - (亚太商讯) - 中国综合物业管理及民生服务运营商——新希望服务控股有限公司(简称「新希望服务」或「公司」,股份代号:3658.HK)发布2022年环境、社会及管治(ESG)报告。



一直以来,新希望服务始终贯彻可持续发展观,在「民生服务运营商」的定位下,公司不断完善架构,将ESG相关管治工作融入日常业务和决策,并与各持份者保持密切联系,通过坚持满足民生需求,完善企业文化,促进公司稳定、持续发展。



得益于此,2022年公司收入录得人民币(下同)11.39亿元,毛利4.31亿元,实现股东应占净利2.03亿元,归母净利润率17.8%,每股盈利0.25元人民币,派末期股息每股人民币0.12元,在提升管理规模及独立性上进一步发力,多措并举提升服务质量,实现核心业绩的高质量增长。



光伏发电,低碳节能护未来

公司积极响应国家绿色发展要求、坚定选择低碳发展道路,在运营过程中,全方位减少碳排放,认真落实物资节约和垃圾分类行动,持续提高业主、员工等关联群体的环保意识。



作为物业企业,电能是主要能源能耗之一,为了节约能耗,公司除了在运营过程中采取多项节能措施,更于在管物业项目引入光伏发电,如南宁大商汇商场,该商场已成为行业内首家「屋顶上发电、屋顶下利用」的「绿色商场」。



另外,为了进一步节省能源,公司亦制定了区域温度控制要求,并在全国项目推广200W太阳能路灯改造数百盏;在节水措施方面,通过使用有节水标识的水龙头,及压力转换头安装,有效避免溅水浪费。



积极防疫,保障民生守基层

2022年持续反复的疫情,带来异常艰巨的防控任务,公司高度重视,并为此落实「六大防疫措施」,包括持续疫情防控政策宣传、增加消毒频率、协助疫苗接种及核酸检测、严格进出人员监测等,并于疫情期间,全力保障业主及员工的健康安全。



在成都疫情最严峻之时,公司发布并践行《战疫十大承诺》,联同新希望集团旗下食品、乳业、地产等多个板块火速响应,提供生鲜采购,食品及盒饭配送、送菜上门、照顾老弱孕特殊人群等一系列保供及便民行动,为民众筑起一道专业靠谱的「防疫墙」。



不仅如此,新希望服务旗下团餐服务——新食主义,被纳入成都锦江区保供名单,在原有肿瘤医院食堂之外,增加蓝生脑科医院食堂保供基地,为部分封控区提供食品及盒饭供应,保证食材新鲜安全、无菌分装、安全送达。同时,截止2022年9月16日,新食主义累计承接锦江区民生火锅蔬菜保供包约近4万份,高效助力城市抗疫。



微光行动,公益回馈社会

新希望服务始终坚持发展与责任并重。在追求卓越的同时,践行企业社会责任,开展公益事业、志愿服务、小区关爱等,参与救灾、环保、小区公益、抗击疫情、关爱社会弱势群体等活动,发挥物业管理优势,为人们创造美好生活,建立共融小区。



2022年,公司积极参与社会基层治理,致力于服务社会不同个体,建立沟通与信任、互助共建的纽带,并于2022年6月,围绕「微光行动」公益品牌,举办小学生职业体验行动,通过参与不同的工作角色,对社会价值有更深的了解。同时,公司在全国各大温暖停靠站提供休憩、夏日凉茶、临时急救等关怀服务,让更多外卖员、快递员、装修工、环卫工等可就近获得帮助。



人才为本,携手奔跑共享企业价值

公司高度重视人才的选拔和培养,倡导「绿色生长无边界」的人才发展理念,并将「携手奔跑共享企业价值」作为新希望服务的核心价值观之一。为此,公司制定了《培训管理制度》等科学、完善的人才发展体系,建立了内部学习管理平台- 新服学堂,以数字化学习系统为媒介,以完整的人才培养体系、完善的课程教学体系为支撑,为员工提供了广阔的提升空间和发展平台。期间,公司累计开展各类培训8,621场次,受训人员达90,238人次。此外,新服学堂更荣获2022年第四届云图奖西南区域唯一「优秀数字化学习项目金奖」。



未来,新希望服务将秉持服务社会的责任感,以为市民及业主提供美好生活、共建更健康和谐的绿色小区为己任,为可持续发展贡献力量,创造更长远的价值。



新希望服务控股有限公司(股份代号:3658.HK)

新希望服务(股票代码:3658.HK)作为民生服务运营商,深耕中国都市圈和城市群,是四川本土港股上市物企代表,西部物业服务市场地位领先企业。因背靠世界500强企业新希望集团,新希望服务具备得天独厚的品牌与民生供应链优势,可持续为一线、新一线和二线城市客户,提供物业管理服务、生活服务、商业运营服务和非业主增值服务,既具备团餐保供能力,亦有显著突出的服务优势与经营优势,是众多在川优质国企的重要合作伙伴。近年来,凭借稳健的规模提升、高客户满意及高质量业绩增长,公司在「2022中国物业企业综合实力」排名中跻身第25名,并荣获「2022金麒麟港美股最佳中小市值上市公司」。



