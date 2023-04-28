新希望服务发布2022年ESG报告



香港, 2023年4月28日 - (亚太商讯) - 中国综合物业管理及民生服务运营商——新希望服务控股有限公司（简称「新希望服务」或「公司」，股份代号：3658.HK）发布2022年环境、社会及管治（ESG）报告。



一直以来，新希望服务始终贯彻可持续发展观，在「民生服务运营商」的定位下，公司不断完善架构，将ESG相关管治工作融入日常业务和决策，并与各持份者保持密切联系，通过坚持满足民生需求，完善企业文化，促进公司稳定、持续发展。



得益于此，2022年公司收入录得人民币（下同）11.39亿元，毛利4.31亿元，实现股东应占净利2.03亿元，归母净利润率17.8%，每股盈利0.25元人民币，派末期股息每股人民币0.12元，在提升管理规模及独立性上进一步发力，多措并举提升服务质量，实现核心业绩的高质量增长。



光伏发电，低碳节能护未来

公司积极响应国家绿色发展要求、坚定选择低碳发展道路，在运营过程中，全方位减少碳排放，认真落实物资节约和垃圾分类行动，持续提高业主、员工等关联群体的环保意识。



作为物业企业，电能是主要能源能耗之一，为了节约能耗，公司除了在运营过程中采取多项节能措施，更于在管物业项目引入光伏发电，如南宁大商汇商场，该商场已成为行业内首家「屋顶上发电、屋顶下利用」的「绿色商场」。



另外，为了进一步节省能源，公司亦制定了区域温度控制要求，并在全国项目推广200W太阳能路灯改造数百盏；在节水措施方面，通过使用有节水标识的水龙头，及压力转换头安装，有效避免溅水浪费。



积极防疫，保障民生守基层

2022年持续反复的疫情，带来异常艰巨的防控任务，公司高度重视，并为此落实「六大防疫措施」，包括持续疫情防控政策宣传、增加消毒频率、协助疫苗接种及核酸检测、严格进出人员监测等，并于疫情期间，全力保障业主及员工的健康安全。



在成都疫情最严峻之时，公司发布并践行《战疫十大承诺》，联同新希望集团旗下食品、乳业、地产等多个板块火速响应，提供生鲜采购，食品及盒饭配送、送菜上门、照顾老弱孕特殊人群等一系列保供及便民行动，为民众筑起一道专业靠谱的「防疫墙」。



不仅如此，新希望服务旗下团餐服务——新食主义，被纳入成都锦江区保供名单，在原有肿瘤医院食堂之外，增加蓝生脑科医院食堂保供基地，为部分封控区提供食品及盒饭供应，保证食材新鲜安全、无菌分装、安全送达。同时，截止2022年9月16日，新食主义累计承接锦江区民生火锅蔬菜保供包约近4万份，高效助力城市抗疫。



微光行动，公益回馈社会

新希望服务始终坚持发展与责任并重。在追求卓越的同时，践行企业社会责任，开展公益事业、志愿服务、小区关爱等，参与救灾、环保、小区公益、抗击疫情、关爱社会弱势群体等活动，发挥物业管理优势，为人们创造美好生活，建立共融小区。



2022年，公司积极参与社会基层治理，致力于服务社会不同个体，建立沟通与信任、互助共建的纽带，并于2022年6月，围绕「微光行动」公益品牌，举办小学生职业体验行动，通过参与不同的工作角色，对社会价值有更深的了解。同时，公司在全国各大温暖停靠站提供休憩、夏日凉茶、临时急救等关怀服务，让更多外卖员、快递员、装修工、环卫工等可就近获得帮助。



人才为本，携手奔跑共享企业价值

公司高度重视人才的选拔和培养，倡导「绿色生长无边界」的人才发展理念，并将「携手奔跑共享企业价值」作为新希望服务的核心价值观之一。为此，公司制定了《培训管理制度》等科学、完善的人才发展体系，建立了内部学习管理平台－ 新服学堂，以数字化学习系统为媒介，以完整的人才培养体系、完善的课程教学体系为支撑，为员工提供了广阔的提升空间和发展平台。期间，公司累计开展各类培训8,621场次，受训人员达90,238人次。此外，新服学堂更荣获2022年第四届云图奖西南区域唯一「优秀数字化学习项目金奖」。



未来，新希望服务将秉持服务社会的责任感，以为市民及业主提供美好生活、共建更健康和谐的绿色小区为己任，为可持续发展贡献力量，创造更长远的价值。



新希望服务控股有限公司（股份代号：3658.HK）

新希望服务（股票代码：3658.HK）作为民生服务运营商，深耕中国都市圈和城市群，是四川本土港股上市物企代表，西部物业服务市场地位领先企业。因背靠世界500强企业新希望集团，新希望服务具备得天独厚的品牌与民生供应链优势，可持续为一线、新一线和二线城市客户，提供物业管理服务、生活服务、商业运营服务和非业主增值服务，既具备团餐保供能力，亦有显著突出的服务优势与经营优势，是众多在川优质国企的重要合作伙伴。近年来，凭借稳健的规模提升、高客户满意及高质量业绩增长，公司在「2022中国物业企业综合实力」排名中跻身第25名，并荣获「2022金麒麟港美股最佳中小市值上市公司」。



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