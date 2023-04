Wednesday, 26 April 2023, 11:05 HKT/SGT Share:

来源 FREED GROUP 全旅达及FREED GROUP推动“A New Dimension of Travel” 为商务旅客带来变革

香港, 2023年4月26日 - (亚太商讯) - 全旅达Connexus Travel Limited(Connexus)和 FREED GROUP(FREED)于2023 年 4 月 20 日假香港港丽酒店举办 “A New Dimension of Travel” 酒会,并获得知名旅游业领导者如LOTTE HOTELS AND RESORTS、阿联酋航空、长荣航空和半岛酒店等一起参与。该酒会见证着FREED于年初成功收购Connexus后的首个科技发展。

图一:(左中)全旅达行政总裁曁FREED GROUP联合创办人兼行政总裁Abel Zhao 以及(左一)FREED GROUP联合创办人兼首席产品官Kenneth Lee 与(右一)全旅达总经理 Eric Lau 和(右中)LOTTE HOTELS CO. LTD. 香港区域总监 Patrick Tong在 2023 年 4 月 20 日的A New Dimension of Travel 酒会上,向各旅游业合作伙伴和商户展示充满机遇的旅游新时代



图二及三:全旅达行政总裁曁FREED GROUP联合创办人兼行政总裁Abel Zhao表示,配合FREED 的技术和服务,将革新旅行规划体验

图四:全旅达总经理 Eric Lau欢迎来宾体验旅游新时代的蜕变

图五:FREED GROUP联合创办人兼首席产品官Kenneth Lee向客户和合作伙伴介绍标志性产品 Harmony Corporate Services Solutions (CSS)







图六至九:本地和海外嘉宾在全旅达Connexus Travel Limited和FREED GROUP举办的A New Dimension of Travel酒会上聚首一堂,度过了一个愉快的夜晚

关于全旅达国际旅游有限公司

全旅达国际旅游有限公司(前称太古旅游)于1948年成立,是首间在香港注册的旅游代理,在香港、北京和上海设有办事处,并自2009年起在北京取得当地牌照,为追求卓越和高水准旅游服务的企业客户服务。全旅达为国内外游客提供全方位的旅游服务,包括机票和其他票务预订、酒店预订、旅行团和旅游套票以及签证申请。全旅达70年来致力提供优越服务,现已发展成为具区域性领导地位的旅游管理公司,专注为商务、休闲和会议及展览旅游提供客户服务及科技支援。公司亦在个人数据处理和存储方面达到国际安全标准。



关于FREED GROUP

FREED GROUP 勇于创新科技,开启数码商业的未来。 FREED 以其端对端数码转型及商务赋能解决方案,结合全球不同商家于同一平台及资料库,帮助《财富》500强的公司、品牌和各地区的中小企, 创造新的收入来源、增加客户互动及提升服务水平。



FREED GROUP 的总部设于香港及新加坡,在全球设有十多 个办事处,聘用逾200名员工。集团的客户和合作 伙伴来自世界各地,包括三星、中国移动、中国人寿、BMW和LG等主要品牌。 FREED GROUP于 2022年被世界经济论坛评为「技术先锋」,并获得2021年德勤科技新星奖、2021年联合国世界旅 游组织旅游创新大赛和2018年亚太信息通信技术大奖等等。 2023年FREED GROUP被《金融时报》评为亚太地区十大高增长公司之一。







