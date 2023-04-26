Wednesday, 26 April 2023, 11:05 HKT/SGT Share:

来源 FREED GROUP 全旅达及FREED GROUP推动“A New Dimension of Travel” 为商务旅客带来变革

香港, 2023年4月26日 - (亚太商讯) - 全旅达Connexus Travel Limited（Connexus）和 FREED GROUP（FREED）于2023 年 4 月 20 日假香港港丽酒店举办 “A New Dimension of Travel” 酒会，并获得知名旅游业领导者如LOTTE HOTELS AND RESORTS、阿联酋航空、长荣航空和半岛酒店等一起参与。该酒会见证着FREED于年初成功收购Connexus后的首个科技发展。

图一：（左中）全旅达行政总裁曁FREED GROUP联合创办人兼行政总裁Abel Zhao 以及（左一）FREED GROUP联合创办人兼首席产品官Kenneth Lee 与（右一）全旅达总经理 Eric Lau 和（右中）LOTTE HOTELS CO. LTD. 香港区域总监 Patrick Tong在 2023 年 4 月 20 日的A New Dimension of Travel 酒会上，向各旅游业合作伙伴和商户展示充满机遇的旅游新时代



图二及三：全旅达行政总裁曁FREED GROUP联合创办人兼行政总裁Abel Zhao表示，配合FREED 的技术和服务，将革新旅行规划体验

图四：全旅达总经理 Eric Lau欢迎来宾体验旅游新时代的蜕变

图五：FREED GROUP联合创办人兼首席产品官Kenneth Lee向客户和合作伙伴介绍标志性产品 Harmony Corporate Services Solutions (CSS)







图六至九：本地和海外嘉宾在全旅达Connexus Travel Limited和FREED GROUP举办的A New Dimension of Travel酒会上聚首一堂，度过了一个愉快的夜晚

关于全旅达国际旅游有限公司

全旅达国际旅游有限公司（前称太古旅游）于1948年成立，是首间在香港注册的旅游代理，在香港、北京和上海设有办事处，并自2009年起在北京取得当地牌照，为追求卓越和高水准旅游服务的企业客户服务。全旅达为国内外游客提供全方位的旅游服务，包括机票和其他票务预订、酒店预订、旅行团和旅游套票以及签证申请。全旅达70年来致力提供优越服务，现已发展成为具区域性领导地位的旅游管理公司，专注为商务、休闲和会议及展览旅游提供客户服务及科技支援。公司亦在个人数据处理和存储方面达到国际安全标准。



关于FREED GROUP

FREED GROUP 勇于创新科技，开启数码商业的未来。 FREED 以其端对端数码转型及商务赋能解决方案，结合全球不同商家于同一平台及资料库，帮助《财富》500强的公司、品牌和各地区的中小企， 创造新的收入来源、增加客户互动及提升服务水平。



FREED GROUP 的总部设于香港及新加坡，在全球设有十多 个办事处，聘用逾200名员工。集团的客户和合作 伙伴来自世界各地，包括三星、中国移动、中国人寿、BMW和LG等主要品牌。 FREED GROUP于 2022年被世界经济论坛评为「技术先锋」，并获得2021年德勤科技新星奖、2021年联合国世界旅 游组织旅游创新大赛和2018年亚太信息通信技术大奖等等。 2023年FREED GROUP被《金融时报》评为亚太地区十大高增长公司之一。







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