Tuesday, 25 April 2023, 18:19 HKT/SGT Share: 双向赋能专精特新 显科技底色 联控价值可期

香港, 2023年4月25日 - (亚太商讯) - 据AAstock报道，上月24日，港交所宣布推出新特专科技公司上市机制，进一步扩大香港上市架构，以支持更多公司集资和实践创新理念，同时也为创新领域公司连通资本市场奠定基础。大公报亦指出，在人工智能、元宇宙等创新技术不断涌现的当下，技术创新已成为驱动可持续发展的源动力，尤其早前工信部启动的第五批专精特新「小巨人」企业培育工作更是再次提升了对于创新技术企业的关注，不难看出，作为中小企业中的「佼佼者」，「专精特新」企业受重视程度不断攀升，助力该类企业的发展更是已成为各界共识。



在支持「专精特新」企业发展方面，除政策因素外，龙头企业的带头和扶持作用同样不可或缺，在契合国家发展战略方向的同时，亦能产生优良回报。近年来，联想控股（3396.HK）积极打造与专精特新企业协同高效的创新格局，重点聚集「硬科技」赛道，行业涵盖新材料、新能源、人工智能等多个国家重点攻关的科技领域。其年度业绩公告显示，联控2022年累计所投企业中，有近150家属于科技类型公司，而其中更有95家入选国家级专精特新企业名单。笔者了解，作为一家聚焦产业运营与投资的集团公司，联控与旗下各基金平台和成员企业，通过股权投资、投贷联动、深度孵化、投后赋能等方式，为「专精特新」企业提供融资、融智，助力企业有效解决所在行业核心技术难题，为他们的长远发展添势蓄能。



其旗下企业，以君联资本为例，亦积极响应「专精特新」，深耕科技创新机会，主动融入国家发展大局，在国家战略新兴产业开展密集投资。截至目前，君联在专精特新方向上已累计投出144家企业，其中国家级「小巨人」53家，占比约40%。此外，君联资本还有15家企业/产品被评为制造业单项冠军，15家企业被认定为国家级企业技术中心，52家企业认定为省级企业技术中心，为弥补我国在关键领域的短板、有效解决「卡脖子」难题贡献力量。



不仅如此，联控还推动这些「专精特新」企业纳入合作生态来实现「双向赋能」，在助力「小巨人」企业飞速发展的同时，作为股东和合作伙伴的联控也将同样迎来企业价值的长期带动与提升。



此外，资本市场的改革对于「专精特新」中小企业发展的影响不言而喻。2月17日，中国证监会发布实施全面实行股票发行注册制相关制度规则，在提升资本市场包容性和开放性的同时，聚焦支持科技创新这个关键领域。全面注册制和港交所新特专科技公司上市机制的推出，对资本市场是两项重大利好政策，而笔者也相信，像联控这类的企业，将充分受益于该类政策的出台与落实。过去三年，联控累计推动了超60家企业上市，在行业内也属领先梯队，预计未来随着更多科技类被投企业陆续登陆境内外资本市场，联控多年来在半导体芯片、新能源、新材料、人工智能等专精特新产业上的投入和布局亦会逐步兑现其于资本市场上的显性价值，也将得到市场越来越多的关注与认可。



长期来看，联想控股在充分受益于内地和香港利好政策的情况下，将继续深化其早前提出的「产业运营，科技创新」长期发展战略，持续助力「专精特新」中小企业发展，在获得价值释放的同时，持续创造新价值，目前公司股价处于低位，建议低吸，中长线持有。





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