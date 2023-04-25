尚晋国际旗下多维体验品牌艺术空间Artelli进驻上海张园

继去年10月Artelli于澳门开业后， Artelli品牌于短短6个月内便把业务从澳门扩展至香港、大陆及台湾四站，且场址皆位处当地的黄金地段，包括澳门黄金大道新濠天地、香港中环市中心的皇后大道中、台北远百信义A13及上海张园，锐意在当地打造文化艺术新地标。「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」能够同时于多个地方举办，正正突显尚晋集团与艺术家关系密切，资源丰富并具备深厚的策展能力，是为尚晋国际发展艺术业务的一大优势。
上海Artelli所处的张园，是著名中国文化地标：上海市黄浦区的一个著名古典花园，曾经是明清时期上海城中心地带的豪华住宅区，也是上海最早的西式花园之一。此区位处南京西路站商圈枢纽，每天人流量超过300万人次。是次，下田光的全新系列「Children of this Planet下田光艺术星球之旅」将于上海张园作全球首发，继而分别于澳门新濠天地及台北信义A13呈献给艺术与潮玩爱好者，这也是她自2019年的香港个展后，第二次将作品带来中国。「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」一大看点为下田光最新巨型雕塑作品，高160cm的超大1：1真人比例雕塑《Amitābha》。该雕塑作品此前曾于上海廿一当代艺术博览会中亮相，但此次在三地Artelli展出的作品配色为独一无二。尚晋集团有意促成下田光到访澳门与粉丝及当地小区会面，进行签名会并交流创作经验，进一步丰富当地的文化多样性。
活动详情 「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」以下田光典型的创作风格，描绘了一个可爱与恐怖并存的世界。她描绘星光熠熠的孩子，并为角色穿上类似于超人和魔法少女的英雄服装。这些角色是我们幻想中的英雄的一面镜子，它们也代表了成年人养育儿童以及保卫世界的愿望。「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」展示了艺术家多幅充满想象力和感性表达的作品，包括巨型雕塑、平面作品和装置等多种艺术形式，旨在引起观众对于当代社会和人类命运的思考和关注。