Monday, 24 April 2023, 16:10 HKT/SGT Share: 海通恒信年度业绩出炉：营收净利双增 ESG管理水平再上新台阶

香港, 2023年4月24日 - (亚太商讯) - 2023年3月30日，境内首家上市的券商背景融资租赁公司——海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”或“公司”，股份代号：1905.HK）发布2022年业绩报告，在复杂多变的国内外环境下，公司充分发挥属地优势，多措并举优化资产配置，经营成果再传捷报，彰显出强大的综合实力。



报告显示，截至2022年12月31日，公司资产总额达到人民币1,245.14亿元，较上年末增长8.5%；权益总额达到人民币188.27亿元，较上年末增长6.9%。2022年，公司实现收入总额人民币85.25亿元，实现年度溢利人民币15.33亿元，年度溢利同比增长8.5%；生息资产平均收益率为6.81%，加权平均净资产回报率为9.16%，均较上一年度小幅上升，盈利状况良好。公司营收、净利双双实现稳健增长并跨上新台阶，发展前景蔚为可观。



深入服务实体经济 有效夯实资产质量



2022年，海通恒信秉持服务实体经济的宗旨，深耕属地化区域布局，不断优化资产结构，取得不俗成绩。年内，公司实现业务投放人民币715.74亿元，同比增长7.2%。其中，相关高端装备制造业务全年投放超140亿元人民币，投放占比近20%；绿色租赁业务实现全年投放超130亿元人民币，投放占比逐年递增至近20%，近五年累计投放超350亿元人民币；数字经济业务全年投放超20亿元人民币。



与此同时，公司深入打造小微产业链金融生态圈，发挥融资租赁“融资”+“融物”的天然优势，专注提升小微企业发展质效，海通恒信小微子公司高端装备制造部以超过90%的直租产品，累计为中小微企业提供超人民币450亿元的资金支持，获“上海市国资委系统青年文明号”荣誉称号；恒运子公司发挥交通物流领域的经验优势、资源优势、网络优势，围绕国家“双碳”战略，打造贯穿交通物流各产业链的生态型业务布局，推出了“东风风神E70”海通恒信联名款新能源绿色共享营运车定制车型。



2022年，海通恒信不断创新融资工具，拓宽多元且稳定的融资渠道，同时保持流动性风险合理可控，优化负债结构，提高资金使用效率，实现资产负债良性循环。



业绩公告数据显示，截至2022年12月31日，海通恒信与76家金融机构建立授信关系，累计授信额度约为人民币1,163亿元，其中未使用的授信余额约为人民币559亿元。2022年，公司实现融资提款人民币735亿元，其中，通过银团贷款、银行双边贷款及银行承兑汇票等渠道，实现间接融资提款人民币375亿元，占比51%；实现直接融资提款人民币360亿元，占比49%。通过创新融资工具，拓宽融资渠道，公司的融资成本有效降低，2022年计息负债平均付息率为3.73%，较上年下降0.20个百分点，进一步降低了公司的融资成本。



海通恒信亦积极响应国家号召，引导资本市场和金融机构资金流向小微企业、科技创新、绿色低碳等领域，践行金融服务实体经济的初心使命。2022年，公司成功发行行业首单科创公司债、行业首单科技创新可续期公司债、上海地区行业首单ESG挂钩银团贷款等创新融资工具。同时，公司荣获2022年度上海证券交易所“资产证券化业务优秀发起人”，公司的租赁2号绿色定向资产支持商业票据荣获银租联动“重大绿色低碳项目”、ESG挂钩银团贷款项目荣获银租合作“绿色低碳创新案例”。



持续提升ESG管理水平 积极履行企业社会责任



值得一提的是，2022年，海通恒信立足租赁本源，通过科技赋能深入服务实体经济，推进绿色金融、普惠金融业务发展，常态化开展社区公益活动，向所在街道及防疫抗疫一线多次捐款捐物，并参与困难青少年群体在线帮扶等公益活动。



近年来，海通恒信持续将金融活水引入乡村沃土，发展环保产业生态圈的同时，将触角延伸至助力乡村振兴多元发展的实践中去，从乡村振兴的多元化需求特点出发，探寻助推乡村振兴的新思路、新方向。2022年，海通恒信以对口帮扶助力乡村振兴，助力黄浦区对口支持地区孟连县娜允镇景吭村太阳能路灯安装项目；亦黄浦区对口支持地区云南省普洱市发展，为促进地区繁荣稳定提供金融保障，向云南省普洱市有关部门进行捐赠，支持当地发展建设、促进群众生活条件进一步改善。



2022年，海通恒信荣获第七届“社会价值共创”中国企业社会责任卓越案例评选“ESG治理示范奖”，凭借良好的社会责任口碑，受到了上海市黄浦区政府的肯定，荣获2021年度“企业社会责任杰出贡献奖”。



总体而言，2022年，海通恒信在“一体两翼”、“一大一小”的战略定力下，凭借敏锐的市场嗅觉、丰富的业务模式以及先进的金融科技实力，交出了一份靓丽的成绩单。未来，公司将紧抓“扩大内需”、“碳达峰、碳中和”、“十四五”规划等所带来的市场机遇，大力推进国家产业政策鼓励方向的“高端装备制造”、“绿色租赁”、“数字经济”等行业投放，并持续优化资产配置，进一步扩大全国性区域网络布局，加强风险防控与资产管理，全面提升公司数字化水平，保持领先地位和竞争优势，推动公司专业化、高质量、可持续发展。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

