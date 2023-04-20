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来源 Fosun Tourism Group 旅游需求强势反弹 核心业务全面成长 复星旅游文化2023年首季旅游运营营业额大增近四成

香港, 2023年4月21日 - (亚太商讯) - 聚焦休闲度假旅游的全球领先综合性旅游集团之一 ——复星旅游文化集团（「复星旅文」或「集团」，香港联交所股份代号：01992）欣然公布截至2023年3月31日止三个月（「2023年首季度」）之运营表现(1)。得益于核心业务全面成长，集团于2023年首季度未经审计之归属于母公司股东之利润较2022年同期倍增。



于2023年首季度，度假村、三亚亚特兰蒂斯、度假资产管理中心(2) 之运营及其他旅游休闲服务的营业额(3) （按不变汇率计）录得约人民币5,888.9百万元，较2022年同期的约人民币4,292.4百万元，增长约37.2%。



受益于全球范围旅行限制的全面放松及集团战略的有效实施，于2023年首季度，Club Med之营业额（按不变汇率计）达人民币5,004.2百万元，较2022年同期增长约44.2%，且较2019年同期增长21.8%。于2023年首季度，受益于业务于欧非中东及美洲市场持续成长及亚太区的强劲复苏，Club Med未经审计之净利润较2022年及2019年同期均录得大幅改善。



于2023年首季度，Club Med容纳能力较2022年同期增长约19.7%并已恢复至2019年同期的约99.4%。全球平均入住率达68.9%，与2022年同期相比，增加约6.8个百分点，及较2019年同期相差1.5个百分点；平均每日床位价格为约人民币1,941.6元，较2022年同期及2019年同期分别增加约9.3%及30.6%。



随着各国持续解除旅行限制，集团于全球的业务进一步快速成长。截至2023年4月8日，Club Med录得的截至2023年6月30日止六个月（「2023年上半年」）的累计预订量按一致汇率计，以住宿、旅游及服务（「BV STS」）之营业额表示，较2022年4月8日录得的2022年上半年增加约34.2%，较2019年4月8日录得的2019年上半年增加约24.9%。同时，2023年4月8日，录得的截至2023年12月31日止六个月（「2023年下半年」）的累计预订量按一致汇率计，以住宿、旅游及服务（「BV STS」）之营业额表示，较2022年4月8日录得的2022年下半年增加约13.8%，亦较2019年4月8日录得的2019年下半年增加约16.2%。



本月初，复星旅文副董事长、联席首席执行官兼Club Med首席执行官Henri Giscard d’Estaing作为法国企业家代表，连同60余位法国大型企业高管随法国总统马克龙一同出访中国，他表示，法国企业与中国合作的意愿强烈，而作为Club Med全球第二大市场，中国市场的前景可期，集团将持续创新，为广大中国家庭与企业提供最佳的服务和体验。集团目标在2025年前新开17座度假村及空间，其中7座在中国，而集团的首座城市度假酒店有望于今年晚些时候在南京开业。



于2023年首季度，得益于中国国内旅游重启后强劲的度假需求释放，三亚亚特兰蒂斯之营业额达人民币526.6百万元，较2022年同期增长约38.7%。4月10日至15日，集团携旗下Club Med、三亚亚特兰蒂斯亮相在海南省海口市举办的中国国际消费品博览会。今次是复星旅文连续第三年参会，展现出集团对自身业务以及中国消费市场复苏的坚定信心。



于2023年首季度，三亚亚特兰蒂斯访客约1.8百万人次，较2022年同期增长约61.9%。客房平均每日房价达约人民币2,570.8元，较2022年同期分别减少9.9%，乃由于会议，奖励旅游，大型企业会议及活动展览业务结构占比提升所致；平均入住率达约94.2%，较2022年同期增长31.6个百分点。今年迎来开业五周年的三亚亚特兰蒂斯，将围绕「娱乐亲子双重精彩 环球美食一站直达」两大核心战略，持续推动各产品的更新换代。而于4月28日举行的「亚特兰蒂斯五周年粉色之夜庆典」，亦将举行包括「五周年超级购物节」在内的一系列品牌活动，以自信热情的姿态迎接重回海南的游客。



同样，丽江地中海国际度假区于2023年首季度录得运营业务之营业额人民币20.9百万元，较2022年同期增长约130.4%。2023年首季度，丽江地中海国际度假区城到访人次约4万人，较2022年同期增长337.7%。



疫后首个「五一长假」即将启动，FlightAI航空智能大数据发布的数据显示，今年的境内游相关的搜索指数略高于2019年，而预订则已超过往年同期，显示疫后的「报复性」出游势头仍在延续，同时，今年五一的机票出境搜索热度业已超过2019年30%。目前，复星旅文各项业务所呈现的五一假期预订数据较为乐观，集团亦已做好准备，有信心在这一即将到来的出行高峰为旅客提供高质量的服务。



复星国际联席首席执行官、复星旅游文化集团董事长徐晓亮先生表示：「今年开年以来，旅游需求迅速增长，预计今年第二季度还会有一波强势反弹。同时，后疫情时代创造了城市度假的重要机遇，复星旅文未来将继续坚持集团制定的最新战略，强化全球布局，并在中国开拓更多度假村及酒店，抢占度假时代的先机。」



有关复星旅游文化集团 (股份代号：1992)

复星旅游文化集团(简称「复星旅文」或「FOSUN HOLIDAY」，股份代号：01992.HK)是全球领先的综合性旅游休闲度假集团之一。作为复星「健康、快乐、富足、智造」四大业务板块之一「快乐」板块的核心组成，复星旅文以「度假让生活更美好」为使命，致力于引领度假生活，智造全球领先的家庭休闲度假生态系统。



集团旗下品牌及产品包括精致「一价全包」度假的全球领导者、在全球运营60余家度假村的Club Med地中海俱乐部，一站式海洋主题的高端旅游度假综合体三亚亚特兰蒂斯，一站式国际旅游休闲度假目的地太仓阿尔卑斯国际度假区和丽江地中海国际度假区等。



*引自于独立国际咨询公司弗若斯特沙利文行业报告



(1) 文中数据均未经审计。

(2) 度假资产管理中心指太仓和丽江项目。

(3) 营业额指我们的度假村、三亚亚特兰蒂斯、度假资产管理中心运营及其他旅游休闲服务的销售额总计，不论度假村是自持、租赁或管理的。



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