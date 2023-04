Thursday, 20 April 2023, 14:58 HKT/SGT Share: 匠心铸就卓越品质 珍酒李渡招股进行中

香港, 2023年4月20日 - (亚太商讯) - 2023年4月17日至4月20日,中国领先白酒企业珍酒李渡集团有限公司(下称「珍酒李渡」或【公司】,6979.HK)启动港股招股,全球发行4.91亿股,入场费2,622.18港元。公司预期4月27日于港交所主板挂牌上市,目前招股正在进行。



珍酒李渡是一家致力提供以酱香型为主的次高端白酒产品的中国白酒公司,经过二十年的发展,根据各种消费者喜好及地理区域的精准产品定位,逐步建立起以珍酒为主要增长引擎、李渡为第二增长引擎、湘窖及开口笑为长期增长引擎的可持续发展业务模式,四大品牌覆盖酱香型、兼香型以及浓香型三大香型。



白酒消费逐步复苏 营收净利保持增长

近期,国家针对拉动消费陆续出台一系列措施,白酒类消费场景也开始逐渐涌现,在公司聚餐、家庭聚餐、朋友聚会等各种场合中,都可以看到白酒产品的身影。



作为中国数千年来生产及饮用的传统酒品,白酒始终占据着中国国酒的地位,在中国传统文化中发挥非常重要的作用。根据弗若斯特沙利文的资料(下同),于2021 年,按收入计,白酒占中国饮料酒市场的69.5%,超过同期葡萄酒于法国饮料酒市场的49.9% 市场份额及啤酒于美国饮料酒市场的50.5%市场份额。随着白酒消费人口持续增长,越来越多人对传统中国酒品的兴趣不断增加。



得益于酱香型白酒在中国的日益流行以及消费者的喜爱,珍酒李渡以超于行业平均水平的速度增长。招股书显示,公司2020-2022年营收分别为人民币23.99亿元、51.02亿元以及58.56亿元,呈现逐年递增之势。同期,毛利润分别约为人民币12.53亿元、27.30亿元、32.39亿元,经调整净利润分别约为人民币5.20亿元、10.71亿元、11.97亿元,均保持稳步增长。



质量为基石 严格质量控制确保产品优质性

白酒产品的口味和质量,是品牌在竞争激烈的中国白酒行业中脱颖而出的关键,亦是打造知名品牌的基础。自成立起,珍酒李渡始终坚持「质量至上」的理念,注重从源头把控原材料的选择和生产过程中的质量管控,致力打造最优质的产品。



公司以深厚的中国传统白酒文化为基础,以继承和振兴悠久的白酒酿造技术和工艺而自豪。通过推出精选新产品及升级,珍酒李渡不断改善产品种类,以满足消费者及市场不断变化的需求。



食品安全和产品质量,对珍酒李渡的日常业务运营至关重要。公司已建立从原材料采购到销售订单管理、以技术基础设施赋能的死循环质量管理体系,并获得包括危害分析关键控制点(HACCP)认证、ISO9001认证、食品安全管理体系(FSMS)认证及职业健康安全管理体系(OHSMS)认证等在内的知名认证机构认可的多项认证。



供应链管理方面,公司保有合资格供货商名单,根据评估结果实施严格的准入、维护及解雇政策以管理供货商,从而严格控制材料供应质量。生产过程中,公司在每个生产设施和总部都有质量控制人员负责在生产过程中制定和实施质量控制措施。物流及仓储方面,为确保有效管理日常物流,公司对在途货物进行全面记录,例如名称、负责供货商、交货日期及保质期。公司亦已设立专门的渠道和产品质量保证团队和信息追溯系统,将质量控制延伸到产品运输和销售。



伴随珍酒李渡的招股,港股市场将再次迎来有价值的投资目标。依托渠道精细化、纵深化延展的底层逻辑,在后续消费场景恢复及经济慢复苏持续下,循着稳健发展的思路,珍酒李渡价盘稳步提升可期。





