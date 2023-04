Friday, 14 April 2023, 17:48 HKT/SGT Share: 十月稻田递表港交所:多品牌矩阵珠联璧合 全渠道覆盖引领市场

香港, 2023年4月14日 - (亚太商讯) - 俗语有言,民以食为天,而中国居民生活水平的逐步提升,则赋予了消费市场“食以优为先”的时代内涵。以十月稻田集团为代表,在关乎民生的厨房主食食品行业,近年涌现出一些耳熟能详的知名品牌,为消费者所青睐。据公开资料显示,2023年3月31日,发展已颇具规模和品牌效应的十月稻田集团启动IPO计划,向港交所正式递交了A1招股书,拟赴港上市,摩根士丹利、中金公司、中信建投国际担任联席保荐人。



市占率行业领先且高速增长 成功打造数个高光品牌

根据弗若斯特沙利文的资料(下同),以2022年收入计,厨房主食食品行业市场规模达到人民币近1.9万亿元,市场容量巨大。自成立以来,十月稻田集团始终瞄准厨房主食食品这一优质赛道,长期深耕细作,多个细分产品位居市场前列。



根据弗若斯特沙利文的资料,十月稻田集团是2022年中国预包装优质大米市场以及预包装杂粮、豆类及籽类市场收入最高的公司,且在2019年至2022年,按收入计,已连续四年在中国预包装东北大米零售市场排名第一,同时也是中国厨房主食食品收入前五名中,2020-2022年收入的年复合增长率最快的企业。



十月稻田集团的增长速度远超中国预包装大米、穀物、豆类及玉米行业,市场份额快速扩张。2020年至2022年公司整体收入的複合增长率达到39.6%。2022年收入达到人民币45.33亿元,经调整淨利润达到人民币3.64亿元。



凭藉独特的前瞻性眼光,十月稻田集团紧抓行业品牌化历史性机遇,成功打造数个家喻户晓的品牌。经过十馀年的经营发展,公司已成功打造十月稻田及柴火大院两个旗舰品牌为核心的品牌矩阵,并推出一系列不同规格的产品以满足客户需求。



依托对客户需求的深入洞察、全链路的运营模式、优质粮食产地的战略布局及全渠道销售网络,公司品牌深受中国客户的欢迎与喜爱。根据弗若斯特沙利文2022年消费者调查,十月稻田及柴火大院已经成为中国大米、杂粮、豆类及籽类市场认知度和满意度最高的品牌之一,且十月稻田为在产品体验、複购意愿及推荐意愿方面排名最高的品牌。



多元化渠道网络辐射全国 强大全域营销能力穿越周期

十月稻田集团已经建立了广泛而多样化的全渠道销售网络,高效触达各类型消费者。按2022年线上渠道销售收入计,公司是中国大米、杂粮、豆类及籽类市场上最大的公司,市场份额为10.7%。同时,公司也在积极布局线下渠道,根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年的收入计,公司在中国大米、杂粮、豆类及籽类市场的现代商超渠道中排名第四。



随著新兴销售渠道的兴起,公司进一步拓展至社交电商平台及社区团购平台,与知名平台建立合作伙伴关係。于2022年,我们在中国大米、杂粮、豆类及籽类市场的社交电商平台及社区团购平台收入均排名第一。



不仅如此,公司还拥有覆盖全渠道的营销矩阵和强大的全域营销能力,并战略性选择差异化的品牌和产品定位。其在中国的综合性电商平台及社交电商平台建立强大的影响力,截至2022年12月31日,公司已与超过3,500名KOL及KOC合作,且其中超过450名拥有超过百万粉丝人数。此外,公司亦拥有忠实的粉丝群体,凭借对公司品牌价值的认可,自发成为公司产品的推广者,截至2022年12月31日,公司的自营网店及媒体账户拥有合共超过2800万名粉丝。



如今的十月稻田集团,俨然已跻身为中国厨房主食食品的标杆性龙头企业。多品牌矩阵、全渠道生态体系,正是其保持高质量增长、构筑竞争壁垒的关键所在。此番向资本市场发起衝击,与公司力争成为中国消费者首选品牌的战略目标相得益彰,对实力斐然的十月稻田而言,梦想或许并不遥远。





