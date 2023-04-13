中国中车全年业绩推介会于香港圆满举行



香港, 2023年4月13日 - (亚太商讯) - 2023年4月13日，中国中车（股份代号：601766SH、1766.HK）今天在香港举行了2022年全年业绩投资者及分析师专场推介会，近百位来自各大金融机构的投资者及资深分析师参会，现场座无虚席。









中国中车董事长孙永才先生、财务总监李铮女士、副总裁马云双先生、董事会秘书王健先生及相关部门负责人出席此次投资者推介会，与参会者分享了公司在2022年工作取得的新成效、公司发展面临的新机遇以及2023年经营工作总体思路，并作了深入的交流。



中国中车董事长孙永才先生首先致辞欢迎并感谢参会的投资者和分析师。他表示，中国中车自成立以来，聚焦主责主业，加强战略引领，深刻把握机遇，积极应对挑战，已发展成为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商。2022年，面对严峻复杂的外部环境，公司将目光聚焦在实现高质量的稳增长，全面推进「十四五」战略落实落地，圆满完成了各项目标任务，为稳定宏观经济大盘作出了积极贡献。



展望未来，孙永才先生指出2023年是中国中车实施“十四五”战略规划承上启下的重要之年。公司会坚持以市场为导向，以客户需求为中心，实现双赢多赢的目标，加强全球业务布局，推动实施重点项目和示范工程，高质量推进“走出去”重大合作项目，为世界提供基于数字化、智能化、绿色化、全寿命周期服务的系统解决方案。同时，中国中车也以“连接世界造福人类”为使命，将国际化作为重要发展方向，加快全球业务布局，积极参与全球轨道交通建设。



随后，中国中车董事会秘书王健先生分别从工作成果、发展面临机遇、业务发展规划三方面分享了公司2022年的经营情况。



2022年，中国中车各项工作取得新成效。面对复杂的外部形势，中国中车牢牢把握“一核两商一流”的战略定位，即“成为以轨道交通装备为核心，具有全球竞争力的世界一流高端装备制造商和系统解决方案提供商”，以及“一核三极多点”的业务结构，即以轨道交通装备为核心，风电装备、新能源汽车、新材料为重要增长极，以储能、光伏、半导体等为新的增长点，贯彻“产品＋”“系统＋”商业新模式，聚焦“七个新突破”战略路径、“17238”经营思路和“11551”目标要求，突出业务和市场两大重点，全力推进改革发展等各项工作取得积极成效。2022年，中车品牌价值达1,341亿元，公司连续6年获得国际评级机构中国国家主权级信用评价。



年内，公司绩效指标稳中向好，归母净利润实现两位数增长。公司实现营业收入2,229.39亿元，同比下降1.24%；公司综合毛利率为21.22%，同比增加0.65个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润116.53亿元，同比增长13.11%；加权平均净资产收益率为7.35%，较上年增加0.64个百分点。



报告期内，公司主要业务板块收入稳中有变，新产业及海外业务收入实现增长。其中，铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占总营业收入的37.31%，25.00%，34.59%，3.10%，城轨与城市基础设施业务和新产业业务占比上升，业务结构进一步优化。海外业务实现营业收入243.82亿元，同比增长21.70%，占总营业收入的10.94%。



同时，中国中车研发投入继续保持高位，投入强度连续多年保持营收占比5%以上。2022年，公司全年研发投入为132.92亿元，占营业收入的5.96%，同比增加0.11个百分点。



2022年，公司坚定不移拓市场，新签订单总体增长。2022年公司新签订单约2,791亿元，同比增长26.29%。其中国际业务新签订单约509亿元，同比增长45.43%。期末在手订单约2,501亿元，其中国际业务在手订单约989亿元。



2022年中国中车业绩稳中向好，同时确立2023年之经营工作总体思路，“在坚持稳中求进工作总基调的同时，贯彻“17348”经营思路。锚定世界一流企业目标，紧扣高质量发展主线，聚焦“七个新突破”，激发“三大动力”，优化“四项机制”，抓好“八大重点任务”，努力实现质的有效提升和量的合理增长，在中国式现代化伟大实践中彰显新担当新作为”，获得了投资者的一致赞许。在推介会问答环节，投资者及分析师十分关注公司各大业务板块的发展前景，踊跃提问，问题深度全面。管理层结合发展政策，耐心的就公司的业务发展及财务表现等方面进行了详细解答。会议结束后，投资者及分析师亦主动与管理层进行交流，进一步了解公司业绩情况及发展战略。





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