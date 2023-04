Thursday, 13 April 2023, 09:42 HKT/SGT Share: 消博会显消费复苏周期已至 复星如何乘势而上

香港, 2023年4月13日 - (亚太商讯) - 4月10日,第三届中国国际消费品博览会(以下简称「消博会」)如期在海口开幕。作为疫情防控平稳转段后中国举办的首场重量级国际性展会,本届消博会吸引了来自六十多个国家和地区的3100余个知名品牌参展,采购商和专业观众预计超五万人。展会的火爆,也反映出在一系列优化消费供给、提振消费信心举措的助力下,经历三年疫情影响的消费市场正迎来全面复苏。



连续第三届参展的复星,今年再次携旗下文旅、时尚、珠宝、化妆品、酒业、体育娱乐等板块的二十余个品牌亮相消博会。近年来复星加速聚焦家庭消费主业,在全球运营与创新两大引擎驱动下,持续围绕全球家庭客户需求布局未来。透过消博会可以看到,新一轮消费复苏周期或已到来,新消费趋势也已显现,而手握众多全球知名品牌与IP的复星将如何开足马力、乘势而上?



深耕全球运营,家庭消费主业迎来快速增长机遇期



尽管疫情对国内经济造成了一定影响,消费升级的大势却并未因此逆转,而消费升级的关键在于质量与格调的提升。根据近日发布的凯度中国消费者态度2023年一季度追踪报告,跟去年12月相比,消费者对商品质量的要求没有随着对预算的节省而下降,甚至看重质量的消费者比例明显增加。而其中,度假又成为国内消费者最放松预算控制的品类。



在本届消博会五号馆时尚生活展区的复星展台,复星旅文旗下两大国际度假品牌——Club Med地中海俱乐部、三亚亚特兰蒂斯吸引了众多参观者。



据了解,法国Club Med是拥有七十多年历史的全球精致「一价全包」度假引领者,目前在全球六大洲运营近70座度假村。经过复星近八年的深度运营,Club Med在全球市场,尤其在中国及亚太地区获得了长足的发展,客源遍及超过35个国家和地区。2022年,面对疫情反复影响,Club Med仍然新开七座度假村,为疫后出游需求的强劲反弹储备了充足动力。



值得一提的是,Club Med在中国区创新推出了Joyview品牌,专注核心城市周边三小时车程以内的短途近郊度假游需求,以其精致、高灵活、高自由度的产品特色在疫情期间便积累了大量拥趸。目前Club Med在国内运营近十家度假村,今年年底前又将迎来三家新度假村的开业,包括南京仙林、太仓与成都黑龙滩。



三亚亚特兰蒂斯作为「顶流网红」旅游目的地,已成为海南旅游3.0升级的标杆。自2018年开业五年来,度假区到访客流超过2000万人次。不断推陈出新的IP活动更使其成为众多家庭客户每年必到的度假胜地。今年,三亚亚特兰蒂斯围绕「娱乐亲子双重精彩 环球美食一站直达」两大核心战略,持续对多业态产品进行迭代更新,包括举办「五周年粉色之夜庆典」、订制烟花秀盛大绽放、引进百年餐饮老店「松鹤楼」以及持续一个月的「五周年超级购物节」。



复星旅文上月发布的业绩公告显示,Club Med与三亚亚特兰蒂斯在今年首两月均取得开门红,反映出后疫情阶段度假消费需求的「报复式反弹」。Club Med中国区度假村春节假期七晚入住率持续走高,多家度假村达到九成以上,总营业额较2022年同期翻番,并反超2019年同期约三成。三亚亚特兰蒂斯于2023年首两月便录得营业额4亿元,平均客房入住率高达96%,业务复苏持续向好。



与旅游度假消费同步快速回归的是时尚消费。一方面,随着出行限制的全面解除,社交需求和商务需求的释放带动化妆品、服饰及珠宝等消费品类快速增长。另一方面,在互联网的全面普及下,中国消费群体的时尚阈值越来越高,个性化与多元化成为时尚消费的一大趋势。



在时尚消费板块,复星本次参展品牌包括超过130年传承的法国高级时装屋Lanvin、精于针织技艺的美国加州经典女装St. John、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、法国设计师珠宝品牌Djula、以色列珍宝级护肤品牌AHAVA以及中式高端草本护肤品牌WEI蔚蓝之美等。



Lanvin品牌在2018年加入复星之后重获新生。其运营母公司复朗集团(Lanvin Group)是全球奢侈品行业增长速度最快的公司之一,2022年全年实现收入4.25亿欧元,同比增长38%,其中旗舰品牌Lanvin收入同比增长67%,大中华区业务在疫情影响下仍实现13%的收入涨幅,对年轻客群的吸引力大幅提升。去年12月15日,复朗集团成功在纽约证券交易所上市,蓄力新一轮发展。



复星国际联席CEO、复星旅文董事长徐晓亮表示:「三年疫情阻碍了一部分消费,但人们对质量生活的追求从未停止,唯有优质的产品和品牌才是穿越周期的根本。如今复苏周期已然开启,复星将充分发挥旗下Club Med、亚特兰蒂斯、Lanvin等全球顶级IP优势,把握复苏机遇,推动国内消费的提质升级。」



聚焦东方生活美学,创新引领中国本土消费品牌崛起



今年开年,由复星旗下豫园股份举办的豫园兔年灯会刷屏国内外社交媒体。这场灯会的灵感取自《山海经》,历时52天,接待客流超400万人次,现场推出的兔子灯更是「一灯难求」。



近年来,国潮消费持续升温,一些老字号通过迭代升级,凭借新颖设计、国风韵味、上佳质量闪亮「出圈」,赢得年轻消费者的青睐。相关调查数据显示,截至2021年,国潮行业市场规模达到1.25万亿元。



本届消博会上,复星旗下多家中华老字号和创新国货品牌参展,以「东方生活美学」为核心,把握消费升级机遇。传承好运文化的国潮黄金珠宝品牌老庙展出了唯定·合爱系列、古韵·事事金安系列、老庙有鹊系列首饰。上海表展出了跨界上美影《大闹天宫》推出的联名限量款手表。舍得酒业携智慧·舍得、吞之乎·酱香、品味·舍得等多个荣获国际烈酒大奖的产品参展。



其中,老庙「事事金安」系列于去年12月推出,以融通中西的解构主义设计,成功助推老庙古韵金系列在2022年收获突破50亿元的销售业绩。而国潮婚嫁黄金饰品——老庙有鹊系列,分别从异域风情、江南情调和汉唐盛景三个维度对东方生活美学为代表的中国文化进行深度挖掘,去年7月上市以来全渠道销售额已超过2.3亿元。



除在产品端创新发力之外,在场景端复星去年也收获一大稀缺资源。豫园股份联合体成为上海市黄浦区核心地段福佑路地块实施主体,项目将与豫园商城、BFC外滩金融中心以及即将启动建设的豫园二期项目等共同揭开大豫园片区序幕。未来,大豫园片区将打造成极具东方生活美学魅力的全球时尚文化秀场。



值得一提的是,作为上海国际时尚联合会的会长单位,复星也协同时尚联合会会员单位,通过各种展示形式,向世界表达「东方生活美学」的时尚魅力。4月10日,继《中国风雅·琴棋书画》担纲去年消博会首届时装周开幕大秀后,时尚联合会副会长单位GRACE CHEN携《漫卷诗书·激荡风云》亮相今年时装周开幕盛典,用文学的想象力演绎当代东方美学时尚。



市场分析人士认为,近二十年来,随着经济全球化进程的加速和我国对外开放的不断深化,无数海外品牌涌入中国市场,也有大量本土品牌走向世界,但一个品牌要为全球消费者所认可并不容易。全球化品牌凭借其在消费者认同、商业溢价、穿越周期等方面的巨大价值,成为万千企业所追求的目标。正因为此,复星旗下众多全球运营的知名品牌和IP才弥足珍贵,也将成为复星穿越经济周期、重回业务快速增长轨道的根本。



「经过三十年发展,复星『创新驱动的全球家庭消费产业集团』定位更加清晰,『服务全球十亿家庭客户』的使命更加明确。围绕家庭消费需求,我们的业务取得稳健发展。我们始终相信,无论外界环境如何变化,人们对幸福与美好的追求不会改变,更相信中国经济长期向好的前景不会改变。未来,复星将继续加强创新、深化全球运营,努力打造更多的好产品、好服务,希望全球更多家庭因复星而更幸福。」复星国际董事长郭广昌表示。





话题 Press release summary



部门 消费者, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Mar 30, 2023 12:28 HKT/SGT 复星国际全年业绩透视:2022腾挪聚焦,2023回弹可期 Nov 16, 2022 10:13 HKT/SGT 复星「减肥」背后:旨在聚焦主业,加强创新和全球化 Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   