Tuesday, 11 April 2023, 18:24 HKT/SGT Share:

来源 Hypebeast Limited Hypeart于纽约及香港首度举办艺术联合展览

香港, 2023年4月11日 - (亚太商讯) - 全球时尚流行文化平台Hypebeast Limited（香港联交所：00150，「Hypebeast」或「公司」）及其当代艺术平台Hypeart分别于纽约及香港策划了《NOISY REALITY》及《Global Citizens - Asia》联合展览。2023年2月至4月期间，该联合展览旨在邀请Hypeart的在线社群以实体形式体验艺术，为他们在不断演变的艺术世界中提升个人的探索旅程。

纽约《NOISY REALITY》

香港《Global Citizens - Asia》

纽约《NOISY REALITY》

香港《Global Citizens - Asia》

纽约的《NOISY REALITY》联合展览于SOHO中心举行，展出了16件由4位驻美艺术家创作的超凡作品，包括山口歴、Heather Benjamin、Eny Lee Parker和B.Thom Stevenson。透过绘画、雕塑、混合媒材和家具设计，艺术家以创造力摆脱日常生活的喧嚣，并于混乱中寻找美态，分享了对捕捉城市精粹并将能量注入作品的渴望。《NOISY REALITY》由Hypeart策划，于4月1日至20日公开展出（地址：89 Crosby Street, New York）。



Hypeart亦与活化古迹艺术空间THE SHOPHOUSE合作，举行《Global Citizens - Asia》联合展览，展现了14位来自世界不同地区的亚洲新晋艺术家的杰作。联合展览于大坑1930年代建成的战前唐楼、属三级历史建筑的艺术空间举行，展出艺术家反映现今社会态度及方式新颖的肖像画作品。《Global Citizens - Asia》由Hypeart与THE SHOPHOUSE携手策划，已于2月24日至3月15日在香港大坑公开展出。



图片由Hypeart提供。



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关于Hypeart

Hypeart作为当代艺术平台，聚焦资深及新晋艺术家的作品，旨在联系世界各地的收藏家、艺术家和读者群。成立于二零一九年，平台透过深度的编采内容、协作策划实体及数码展览等方式，于不断演变的艺术世界中提升社群的个人探索旅程。



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