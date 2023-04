亿胜生物与郡是深圳签订皮耐克®可吸收性敷料在中国大陆的独家代理协议

香港, 2023年4月11日 - (亚太商讯) - 亿胜生物科技有限公司(“亿胜生物”或“集团”,股份代码:1061.HK)欣然宣布,集团全资附属子公司珠海亿胜医药有限公司(“亿胜医药”)与日本郡是株式会社(“郡是”)全资子公司郡是医疗器材(深圳)有限公司(“郡是深圳”)达成合作,就由郡是生产、郡是深圳注册代理的皮耐克®可吸收性敷料(“皮耐克®”)签订代理协议(“代理协议”)。根据代理协议,亿胜医药成为皮耐克®在中国大陆的独家销售代理,为期五年(2023年-2027年)。



皮耐克®是全球领先的人工真皮类产品,由胶原海绵层和硅胶膜层制成,前者为真皮再生提供支架,后者可防止外部感染和控制水分。适用全层皮肤缺损:(1)三度烧伤;(2)外伤性皮肤缺损;(3)肿瘤或溃疡、胎迹等切除后的皮肤缺损;(4)皮瓣去除部位等。皮耐克®不仅在中国大陆与日本销售,也取得了欧盟CE认证与美国FDA认证。



皮耐克®与亿胜生物旗下的bFGF产品联合应用具有协同效应,可加速皮耐克®的血管化并提高成活率,促进伤口修复和愈合。



集团相信,凭借集团强大的市场体系与广泛的销售网络,此次合作将加快皮耐克®在中国大陆的市场拓展,并将进一步强化集团在创伤修复领域的发展,满足更多患者临床需求。



关于郡是深圳

郡是医疗器材(深圳)有限公司成立于2010年,是郡是株式会社在中国设立的全资子公司,专注于再生医疗领域的研发,生产及销售,并负责郡是株式会社可吸收性医疗产品在国内的注册,市场开拓及售后管理。主要产品包括可吸收性敷料,聚左旋乳酸可吸收骨固定系统,可吸收性组织加固材料,可吸收性人工硬脑膜等,广泛运用于胸外科,骨科,烧伤科,神经外科等多个科室。



关于亿胜生物 (股份代码﹕1061.HK)

亿胜生物科技有限公司是一间专注于研发,生产和销售基因工程药物b-bFGF(FGF-2)的生物制药企业,自1998年起已有六种基因工程药物在中国上市销售。此外,公司还拥有一系列不含防腐剂单剂量滴眼液和适丽顺®(卵磷脂络合碘胶囊)等产品。公司产品主要应用于眼科及皮肤科处方药领域的创伤修复及疾病治疗,目前凭借在中国主要城市的43个销售推广办事处已成功覆蓋中国逾10,900家医院。公司依托自身在生长因子和抗体领域的研发平台,拥有多个临床阶段的项目,涵盖广泛的领域和适应症。



