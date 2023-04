Saturday, 8 April 2023, 07:00 HKT/SGT Share:

BLUETTI 推出用于紧急备用、停电和离网远足的 AC180 便携式电源

澳大利亚悉尼, 2023年4月8日 - (亚太商讯) - 储能行业市场领导者BLUETTI即将于5月4日发布AC180。 它的设计经过一系列改进,使其更上一层楼,是人们期待已久的紧急备用、突然停电、短途旅行等场景的模型。

BLUETTI AC180 电站

为了提升离网生活方式,BLUETTI 为AC180 配备了 1800W 输出和 1152Wh 容量,几乎涵盖了家庭或野外必需品的所有电力需求。 此外,AC180 还配备了 2700W 输出功率提升模式,可轻松运行水壶、加热器等大功率设备。



考虑到便携性, AC180 超紧凑,便于携带,尺寸为 340mm x 247mm x 317mm(高 x 宽 x 高),重量仅为 17 公斤,可以轻松携带到下一个营地。



对于远离主电网探索人迹罕至的户外爱好者来说,可靠的电源随时待命,因为 AC180 支持高达 1440W 的涡轮充电; 0-80% SOC 仅需 45 分钟左右。



采用UPS系统,无需担心停电数据丢失或硬件损坏, AC180 一旦停电自动检测,20毫秒无缝切换,无人察觉 。



BLUETTI 秉承高安全性和长寿命的理念,采用安全耐用的磷酸铁锂电池,并提供长达五年的无忧保修,这使其在市场上与大多数竞争对手脱颖而出。



“我们的研发团队曾经设想过一个集便携性、功能性和性价比于一体的电站,现在我们已经实现了。AC180 拥有用户可能需要的一切,而无需花费一臂之力,” BLUETTI 营销总监James Ray 说。



关于 BLUETTI



从一开始,BLUETTI 就一直致力于通过室内和室外使用的绿色储能解决方案来实现可持续发展的未来,同时为我们的家庭和我们的世界提供卓越的环保体验。这就是 BLUETTI 在 70 多个国家开展业务并受到全球数百万客户信赖的原因。如需了解更多信息,请访问BLUETTI 网站(https://www.bluettipower.com.au/)或在 YouTube、Facebook 和 Instagram 上关注 BLUETTI。



媒体联系:

Amanda Yan

Integrated Marketing for BLUETTI

pr@bluetti.com

+8615013559696



资料来源: BLUETTI ENERGY PTY LTD





部门 能源 , 环境, ESG, 替代能源

