优然牧业2022年营180.51亿元 同比增长17.6% 四支业务均实现双位数增长

香港, 2023年4月6日 - (亚太商讯) - 2022年对于乳业上游考验重重,在疫情多点散发蔓延、地缘政治环境不利、气候异常变化等诸多因素挑战下,乳业上游龙头优然牧业交出了一份来之不易的成绩单。



3月30日,优然牧业发布2022全年业绩公告,实现总收入180.51亿元,同比增长17.6%,行业领先优势进一步提升。公司管理费用率及销售费用率分别由5.4%、3.6%下降至4%和3.3%,连续三年下降,大幅领先于行业,营运效率持续提升。此外,董事会已通过2022年利润分配提案,拟每股派息0.022元。



同期,优然牧业各业务板块均实现两位数以上高增长,乳业上游全产业链规模领先优势持续扩大。具体来看,原料奶业务收入108.5亿元,同比增长13.8%;反刍动物养殖系统化解决方案收入71.97亿元,同比增长23.9%。其中,饲料业务收入同比增长23.4%,奶牛超市业务收入同比增长13.9%,育种业务收入同比增长120.8%。



从更长的时间维度来看,过去三年,原料奶业务的年均复合增速为24.6%,饲料业务年均复合增速为22.3%,奶牛超市年均复合增速为17.4%,育种业务收入年均复合增速达到72.72%。公司主营业务连续三年实现快速增长,规模优势持续提升。



此外,在多重超预期因素影响下,优然牧业2022年实现现金EBITDA为35.91亿元,与去年基本持平,展现出企业良好的经营基本盘。



仔细阅读年报可以发现,其短期利润下滑主要受非业务性因素影响:其一,公司通过扩繁和进口,加大后备牛储备,短期内导致成母牛占比下降,低于行业水平,但有利于强化长期规模优势及原料奶业务可持续增长。其二,受生物资产评估影响,熟悉牧业的人都知道,生物资产评估是畜牧等养殖业和农业等行业满足国际准则报表列示要求的,实质上并不会引起企业实际现金流变化,更不会影响企业的正常经营和生产。第三,公司加速战略布局,短期内导致财务费用增加,但有利于快速抢占稀缺牧场土地资源优势,利好公司业绩的长期发展。



2022年是优然牧业科技战略升级的开局之年,也是公司发展的战略投入期。以高质量发展为核心,优然牧业对主业进行科技赋能,拓展产业链高科技、高附加值业务,全面提升公司科技价值。而随着新建牧场陆续投产、奶牛单产稳步提升,产品矩阵进一步丰富等增长逻辑支撑下,以2023年为新起点,优然牧业即将迎来战略收获期,核心业务有望继续保持齐头并进,并于2027年实现“收入翻番”目标。





