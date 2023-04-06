Thursday, 6 April 2023, 13:35 HKT/SGT Share: 科技赋能 环保龙头持续向科技型企业转化

香港, 2023年4月6日 - (亚太商讯) - 日前，亚洲环保龙头企业光大环境（集团）有限公司（257.HK）（以下简称“光大环境”或“公司”）公布2022年度综合业绩（含附属公司），公告显示公司在复杂严峻的营商环境中，仍然着力于加大科研投入力度，持续由企业型科技向科技型企业转变。



科技研发结出丰硕成果



2022年，公司调整绿色科创板块管理架构，进一步优化管理体制，成立光大环境研究院，推进该板块从成本中心向价值中心转变。



年内，公司在授权专利和科研奖项方面取得丰硕成果，共获授权专利385项（包括实用新型专利244项、发明专利35项、软件专利83项、外观设计专利23项），截至2022年12月31日，公司累计获得授权专利1,675项，全球在垃圾焚烧发电领域获得专利最多的企业。



年内，旗下光大青岛理工环境技术研究院取得中国合格评定国家认可委员会认证；旗下中国光大水务有限公司（下称“光大水务”）参与的科研课题分别获环境保护科学技术奖一等奖及江苏省科学技术奖一等奖。



科研成果转化效率提升



2022年，光大环境持续加大面向传统业务、新兴业务与未来发展的研发力度，旗下研究院和装备制造两大赋能业务板块实现多项成果转化，为公司业务发展蓄势赋能，提供技术支持。



公告显示，研究院着力推进各类课题研发与难点攻关，于垃圾发电、危固废处理、烟气处理、智能控制等领域取得良好进展，其中，超低排放高效节能湿法及氟塑料换热器正在多个项目上进行成果转化；公司吴江项目二期应用了第二代烟气再循环技术进行优化改造；公司苏州垃圾发电项目应用了厌氧生物反应器处理垃圾渗滤液应用技术进行示范项目建设。



同时，装备制造聚焦创新技术应用转化，顺利推进多项研发课题工作，其中，国产选择性催化还原(SCR)脱硝技术、焚烧炉一次风系统新工艺等于公司多个项目实施应用；餐厨垃圾处理系统提升自动化程度研究成果于公司江苏江阴餐厨垃圾处理项目应用。年内，装备制造成功入选国家级专精特新“小巨人”企业名单和全国“服务型制造示范企业”名单，其推进的200吨/日快装式小型炉研发及产业化项目获评中华人民共和国国家发展和改革委员会示范项目。



积极部署“双碳”未来



光大环境以国家“双碳”目标为指引，以“减污降碳”为抓手，开展深度探索和积极部署，成果与成效也非常显著。



公告显示，光大环境年内全面完成国家生态环境部下达的温室气体排放实地监测试点工作任务，幷参与编制垃圾焚烧、垃圾填埋、污水处理三个领域的温室气体排放监测方法；参与起草碳核算相关国家标准；成功生产及研制百公斤级固态胺二氧化碳捕集材料，稳步推进“碳捕集”等减碳技术研发工作；与中国科学院、深圳先进技术研究院等高校及科研机构合作，推动减碳相关科研领域的交流与合作。



在项目减碳试点工作方面，旗下光大水务表现亮眼。年内，光大水务与企业合作引入过期饮料等落实碳源替代技术；深入推广“厂内光伏”试点项目，完成多个光伏发电配套设施落地；挖潜公司天津水务项目，采用“厂内光伏”、污水热能提取、中水直供社区、污泥资源化利用等措施打造低碳示范项目。



推进智能化数字化建设



2022年，光大环境制定数字化中长期发展规划，持续推进智能化、数字化手段赋能各业务环节，矢志将光大环境打造成环保行业的数智强企。



据悉，公司旗下环保能源板块年内继续加大智慧电厂相关课题的投入力度并取得实效，实现自动化编程系统、自动燃烧控制、自动频率控制、渗滤液自动控制、渣吊无人值守，助力提质增效。旗下光大水务全面完成运营管理系统升级，实现运营项目全覆盖；推行智慧水源地管理，首次引入无人船取样、水源地场景图像分析等智能运营手段。另一附属公司光大绿色环保亦于年内与阿里云计算有限公司签订战略合作协议，深入布局新能源领域，推动环保领域数字化转型。



在科研创新方面，公司管理层表示强化科技支撑是公司驰而不息地推动高质量发展的重要一环。光大环境深耕环保产业二十载，具备强大的创新基因、完善的创新体系和经过验证的科技创新能力。在新一轮行业机遇面前，作为龙头企业无疑将为行业树立良好典范。





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