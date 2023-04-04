Tuesday, 4 April 2023, 21:00 HKT/SGT Share:

来源 USPA Global Licensing Inc U.S. Polo Assn.推出 2023 春夏系列 以运动为灵感的品牌在加利福尼亚州圣巴巴拉拍摄全球照片，为四季注入活力

佛罗里达州西棕榈滩, 2023年4月4日 - (亚太商讯) - 美国马球协会 (USPA) 的官方品牌U.S. Polo Assn.发布了其标志性的、以运动为灵感的 2023 春夏系列。该品牌的全球照片拍摄地点是历史悠久的加利福尼亚州圣巴巴拉，以 其壮观的天气、美丽的葡萄园、浪漫的地中海风格背景和引人注目的加州中部日落。



U.S. Polo Assn. 的 2023 春夏系列代表了即将到来的季节中所有新鲜和充满活力的事物。在这个美丽的圣巴巴拉环境中，阳光洗过的粉彩与有纹理的亚麻布层叠在一起，并在太平洋海岸阳光的金色光芒旁边拍摄。郁郁葱葱的玫瑰园、蜿蜒的小径和优美的景色展示了 U.S. Polo Assn. 季节性连衣裙搭配柔软毛衣的柔软廓形。 同色调 Polo 衫与永不过时的经典牛仔布完美搭配，搭配闪耀的配饰，如时尚包袋和双面手提包、时尚鞋履和流行眼镜，打造适合温暖天气的整体造型 .



“对于 U.S. Polo Assn. 2023 春夏系列，我们的设计团队对当季面料的质地感到非常兴奋，尤其是亚麻和亚麻-棉混纺，因为这些天然面料让我们保持凉爽、舒适和美观 在这些温暖的天气温度下，”U.S. Polo Assn 品牌和产品高级副总裁 Brian Kaminer 说。 “令人惊叹的色彩，从粉彩到明亮，始终是我们品牌经典美式风格的关键元素，完美契合本季潮流，营造出酷炫的加州海岸氛围。”



U.S. Polo Assn. 以其运动风格的经典美式风格而闻名，每个季节品牌都以独特的颜色、款式和面料将其提升到一个新的水平。 2023 春夏系列以其色彩缤纷的现代风格创新，包括具有可持续发展方面的全球服装。



“U.S. Polo Assn. Design Team 能够在圣巴巴拉拍摄这个标志性的 2023 春夏系列，其灵感来自于让我们想到加利福尼亚沿海的一切；更不用说这个地方是这项运动中一些最具历史意义和最负盛名的地方 马球俱乐部，”USPA Global Licensing 总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 说，该公司管理着价值数十亿美元的全球U.S. Polo Assn.品牌。 “每一季，我们都专注于发展我们的核心产品并创新新产品，同时始终忠于我们与马球运动的真实联系。”



关于U.S. Polo Assn. 和 USPA Global Licensing Inc. (USPAGL)



U.S. Polo Assn. 是美国马球协会 (USPA) 的官方品牌，该协会是美国马球运动的非营利性管理机构，也是历史最悠久的体育管理机构之一，成立于 1890 年。拥有数十亿美元的资产 通过大约 1,100 个 U.S. Polo Assn. 美元的全球足迹和全球分销。 零售店和数以千计的百货公司以及体育用品渠道、独立零售商和电子商务，U.S. Polo Assn。 在全球 190 多个国家/地区提供男士、女士和儿童服装以及配饰和鞋类产品。 U.S. Polo Assn.根据 License Global，被评为 2022 年排名前五的体育授权商之一。 访问 uspoloassnglobal.com 并关注@uspoloassn。



USPA Global Licensing Inc. (USPAGL) 是 USPA 的营利性子公司及其全球独家许可方。USPAGL 管理着价值数十亿美元的全球 U.S. Polo Assn. 品牌，是 USPA 知识产权的管理者，为这项运动提供长期的收入来源。 通过其子公司 Global Polo Entertainment (GPE)，USPAGL 还管理着提供马球、运动和生活方式内容的 Global Polo TV。 此外，USPAGL 与 ESPN 和 beIN Sports 在全球范围内合作，通过电视和点播向全球数百万观众分享马球运动。 USPAGL 和 ESPN 签署了一项具有历史意义的多年全球协议，让世界领先的体育内容提供商在美国转播七场顶级马球决赛，让数百万体育迷和消费者通过 ESPN 的广播享受这项运动和流媒体平台。 如需更多体育内容，请访问 globalpolo.com。



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