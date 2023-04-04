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来源 EC Healthcare 香港美学医疗设备及耗材分销商整合优质资源 引领行业进步

香港, 2023年4月3日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团于二零二三年二月七日公告之关于香港美学医疗设备及耗材分销商Excellent Connect Limited的交易已完成。交易完成后，Excellent Connect Limited成为上游产业并购平台的领航资产，而卖方钟蔚庭先生将成为平台的策略性股东，以此平台团结市场持份者的共同影响力，共同创立产业基金，发展东南亚及亚洲市场，带领亚太区上游业界的整合。



是次交易，卖方钟蔚庭先生将其全资拥有的Excellent Connect Limited注入此上游产业并购平台，并成为平台的策略性股东，透过其优势资源，赋能产业并购平台的长远发展，并将以医美能量源设备及注射针剂分销为起点，深入八大领域，包括(1)专科治疗药物设备及耗材；(2)化验室设备及耗材设备；(3)医学影像装置；(4)牙科药物及器材；(5)美容产品及健康食品；(6) 复健及家庭看护设备；(7) 兽医诊所设备及药物；及(8) 家用医学美容仪器。探索多元整合，推动行业发展，致力将平台打造成为亚洲领先的专业智慧医疗平台，实现产业上下游价值的最大化。



Excellent Connect Limited董事钟蔚庭先生表示：「我们深耕香港医美市场逾二十年，引进了众多配备领先科技，安全有效的仪器，推动了行业革新进步。我们作为选品者和分销商，是连接上游厂商和下游服务供应商的重要桥梁。作为产业并购平台的领航员，我希望团结更多有志之士，引入他们成为产业平台的策略性股东，发展成为具影响力的产业基金，并提升行业的专业度，搭建一个背靠香港，面向亚洲的综合平台，实现医美及医疗全面的设备及耗材分销整合，让先进的科技触达更多人。」



医思健康表示︰「医思健康一直致力于深化与多领域伙伴的战略合作，希望搭建并不断完善多元化的大健康生态系统。集团相信投资由钟蔚庭先生带领的上游产业平台，可帮助集团产生协同效应，并同时实现产业链价值的纵向整合。集团希望借助钟先生于医美耗材领域的专业知识，提供更精细化的产品培训，并提升在产品研发领域的话语权。作为策略性投资人，集团期望能集结下游持份者的影响力，与怀有相同愿景的伙伴携手推动行业改革，实现需求和研发的双向赋能，提升行业领导力。展望未来，集团希望持续进行行业价值的纵向整合，冲出香港，成为亚洲领先的健康服务供应商。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括：健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所，EC DENTAL CARE及恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心，联汇专科，新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究



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