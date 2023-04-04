黑桃资本全力支持香港发展家族办公室业务



香港, 2023年4月3日 - (亚太商讯) - 近年来，香港特区政府积极推动本地成为家族办公室的设立地点，许多全球富豪纷纷将目光投向香港，并考虑在此设立家族办公室。香港成熟的金融市场和完善的法律制度，为家族办公室提供了高度的信心和保障。此外，香港特区政府为吸引更多家族办公室在本地设立而推出多项优惠政策，例如减税措施、专业培训和咨询等，让企业家及其家族办公室可以更轻松地管理和营运家族财富。相信在不久的将来，香港将成为更多全球富豪设立家族办公室的首选之地。

花旗集团首席执行官范洁恩 (Jane Fraser) 女士 (左) 及 黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生 (右)

黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生 (左) 及 瑞银集团全球财富管理总裁及董事局成员伊克巴尔•汗 (Iqbal Khan) 先生 (右)

黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生表示：「黑桃资本作为以总部设于香港的家族办公室，我们一直深信香港是成立家族办公室的理想目的地。香港拥有令人引以为傲的稳健金融系统，其得天独厚的地理位置更是无可比拟。我们乐见香港特区政府锐意巩固香港为全球领先家族办公室枢纽的决心，亦非常欢迎与之有关的一连串举措及政策。我们相信，香港作为家族办公室的理想选择，将为来自世界各地的家族企业带来充裕的发展机遇和成长空间。」



适逢近日香港举办多项财金盛事，黑桃资本亦有机会与各地的银行家领袖聚首，其中包括花旗集团首席执行官范洁恩女士（Jane Fraser）以及瑞银集团全球财富管理总裁及董事局成员伊克巴尔•汗(Iqbal Khan)先生。谭先生说：「香港始终具备作为资产及财富管理中心所需的优势，这个城市汇聚各地不同行业的专业精英寻觅并开拓商机。此完善的金融法规生态系统正正为家族办公室业务的长远发展提供所需土壤。在香港发挥其贯通东西联系人角色的同时，黑桃资本也一如既往与其他家族办公室和相关机构保持紧密合作，共同推动家族办公室在香港的发展。」



有关黑桃资本有限公司

黑桃资本有限公司乃何猷龙先生的家族办公室，负责管理何先生的私人资产发及财富项目。总部设于香港，公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目，而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业，同时保持多元化资产类别，投资组合包括股票、债券、房地产、医疗科技、文化产业、绿色能源和上市前投资的项目。





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