冠君及旗下朗豪坊商场举办「1+1捐赠LP CLUB积分」慈善活动

香港, 2023年4月3日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(「冠君产业信托」或「信托」)(股份代号:2778)与朗豪坊商场(「商场」)和两间本地非牟利组织「惜食堂」及「香港拯救猫狗协会」合作,于商场举办「1+1捐赠LP CLUB积分」慈善活动,共同为社会创造共享价值。

1+1捐赠LP CLUB积分

朗豪坊商场LP CLUB会员每捐赠5,000分积分,便可将积分转为港币20元的捐款,给予「惜食堂」或「香港拯救猫狗协会」,为有需要人士送上爱心饭盒或帮助流浪猫狗,以生命影响生命。为了令活动发挥双倍力量,冠君产业信托将捐赠同额款项予有关慈善机构,以达致「1+1」双倍效果。



该活动自今年三月起推出以来反应非常热烈,有见及此,信托决定再接再厉加推「1+1捐赠LP CLUB积分」的名额。活动前后合共的捐款相等于约5,000份爱心饭盒以及200只流浪猫狗两个月的食粮。



此外,商场同时参与「惜食堂」智能食物捐赠项目 - 「智・惜食伙伴」计划,于地库一层设有智能食物捐赠机。访客人士及租户可捐赠未曾开封的剩食,协助「惜食堂」制作饭餐或食物包,帮助社会弱势社群。此外,朗豪坊商场一直为本地宠物友善商场之一,商场曾与「香港拯救猫狗协会」合办「狗狗领养日」,鼓励大众「以领养代替购买」动物,延续无私的爱。



冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示:「我们非常荣幸能够同时与两间非牟利组织携手合作。信托一直积极回馈社会,务求推动可持续发展理念。我们近年尤其关注珍惜食物、鼓励大众领养宠物及推广宠物共融等议题。因此,我们期盼能够借着这个别具意义的活动,善用信托的业务及资源,提升大众珍惜食物的意识,并传达『以领养代替购买』的讯息,齐心合力为社会出一分力,一同感受可持续发展带来的长远裨益。」



有关冠君产业信托 (股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。自 2015 年起,信托被纳入为恒生指数的恒生可持续发展企业基准指数的成份股。



网站:https://www.championreit.com/



关于LP CLUB

LP CLUB为朗豪坊推出的会员奖赏计划,为顾客带来精彩的购物、餐饮、生活品味等多元化优惠,更会搜罗不同主题活动及独特文化体验,让会员尽享消费以外的意外惊喜。顾客只需下载朗豪坊APP并完成简单登记程序,即可成为LP CLUB会员,随时掌握朗豪坊最新购物优惠及推广活动信息,更可将购物消费转换为积分,兑换会员尊享的非凡礼遇。



关于「惜食堂」

「惜食堂」于2011年开展食物回收及援助计划,致力向本地回收仍可安全食用之剩余食物,通过严格的食物安检程序,再经中央厨房烹煮成营养均衡的膳食或预备成食物包,最后由物流团队免费派发给社会上有需要人士。



关于「香港拯救猫狗协会」

香港拯救猫狗协会 (简称HKSCDA) 是一个于2007年4月1日正式成立的本地非牟利组织。HKSCDA一直致力为流浪猫狗提供粮食、医疗、绝育及领养等服务。除了主动援救流浪街头的受伤猫狗外,本会亦会接收被市民遗弃的小动物,并尽力为牠们寻觅可信的主人觅寻一个永远的家。





