光大环境公布2022年度业绩 质效双升 龙头巩固

香港, 2023年4月3日 - (亚太商讯) - 日前,中国环保行业龙头光大环境(集团)有限公司(257.HK)(以下简称“光大环境”或“公司”)发公告公布2022年度综合业绩(含附属公司),面对复杂的市场环境和激烈竞争,公司着力于稳中求进,经营管理聚焦主责主业,积极降本增效,筑牢发展根基。业绩显示,公司保持稳健发展势头,各项业务取得合理增长,龙头地位稳固。



聚焦业务方向 强化业务协同



2022年,光大环境进一步将发展方向和资源聚焦于固废、泛水和清洁能源三大主责主业,巩固垃圾发电、污水处理等优势业务,同时利用业务线间的协同努力推动业务延伸,实现企业发展由投资驱动向轻重并举转变。



在此思路下,公司实施了板块管理架构的精简和优化,形成以环保能源、环保水务、绿色环保为“三核”,以研究院(前称“绿色科创”)和装备制造为“两翼”的架构。这样的调整可以有效避免公司在市场拓展和项目建设运营等方面,资源分散,分兵作战,进而提升企业经营质效。



业绩显示,2022年,光大环境共投资落实39个新项目(含收购项目)及1份现有项目的补充协议,总投资约人民币55.46亿元;涉及垃圾发电、餐厨及厨余垃圾处理等垃圾发电协同业务、市政污水及工业废水处理、污泥处理处置、光伏发电等领域;另承接各类轻资产业务,合同总额约人民币24.30亿元。此外,公司已与境内多个地方政府、企业单位达成战略伙伴关系;境外亦有多个潜在项目在跟进当中。



实施降本增效,提升运营收益



2022年光大环境取得的一个最突出的业绩成果,是收益结构实现显著优化。公告显示,公司全年共373.21亿港币的收益中,运营服务占比达到51%,超过建造服务收益(35%)和财务收入(14%),也是该公司历史上首次实现运营服务收益超过建造服务收益。管理层表示,公司未来将继续推动收益结构由建造收入为主向运营收入为主转变。



实际上,收益结构的变化也是公司发展由投资驱动向轻重并举转变的必然结果。背后作为支撑的,是精细化管理和科技创新能力。



公告显示,2022年,光大环境围绕财务管理、运营安环、工程管理及招标采购四个关键环节开展降本增效,并取得实效:财务管理方面,公司与银行积极协商,优化了境内外贷款结构,减少外围利率市场波动影响。运营安环方面,通过安环管理平台、效能分析系统、预警平台、安防平台等数字化功能的加速建设,进一步赋能“智能电厂”、“智慧水厂”;环保水板块务引入过期饮料等替代碳源,减少药剂投放,有效降低项目运营成本。工程管理方面,公司通过强化预算动态管理,提升建设资金利用效率,并工程管理信息系统功能,提升全流程管理效率。招采方面,通过集中批量采购、加强现场施工管理和合同管理等措施,进一步降低采购成本,助推降本增效。



拓展融资渠道,资金储备充裕



近两年来,光大环境持续在丰富融资工具组合上发力,成功扩展了资金来源,降低财务成本的同时,为流动性充裕提供保障。



公告显示,2022年4月,光大环境于全国银行间债券市场发行2022年度第一期永续中期票据,发行规模为人民币15亿元;光大环境附属公司光大水务分别在2022年1月、4月、6月及9月于全国银行间债券市场发行超短期融资券、中期票据及永续中期票据,发行规模介乎人民币7亿元至10亿元;集团另一附属公司光大绿色环保也分别在2022年4月及5月先后于全国银行间债券市场发行绿色中期票据(债券通)及永续中期票据,发行规模介乎人民币7亿元至12亿元。



此外,光大环境加强应收账款的回收与管理,与银行磋商获得新贷款额度,幷获各类国家资金补助,达人民币3.42亿元。截至2022年12月31日,公司手持现金达港币117.83亿元,负债水平合理,财务状况健康。



对于未来的发展战略,公司管理层表示,除了聚焦主业持续巩固龙头地位,做好协同业务、轻重并举,还将紧抓“双碳”战略机遇,在一般工业固废、建筑垃圾、再生资源分拣利用,储能、光伏、 农村治污等领域,培育一到两个新增长点。公司也将强化国际业务,推动公司的国际化进程、因地制宜,探索并购整合、绿色投资、技术设备输出等环保业务。总之,公司发展空间广阔,未来可期。





