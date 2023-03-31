中旅国际2022年全年综合收入30.32亿港元



香港, 2023年4月1日 - (亚太商讯) - 香港中旅国际投资有限公司（「中旅国际」或「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）（股份代号：308）公布截至2022年12月31止之经审核全年业绩。受限于新冠疫情的持续影响，期内本集团综合收入为30.32亿港元，较上年同期减少17%；股东应占亏损为3.56亿港元，同比由盈转亏；若剔除2021年非经经常性出售收益2.29亿港元等的影响，经营业务应占亏损较上年同期增亏1.84亿港元。董事局不建议派发2022年度末期股息。



业绩摘要：

-- 综合收入为30.32亿港元，股东应占亏损为3.56亿港元；

-- 投资、产品、数字化和运营四大核心竞争力增强，助推新冠疫情后公司业务恢复超行业平均水平，德天、沙坡头等目的地收入创历史新高；

-- 财务状况稳健良好，资产负债率约为24%，现金及银行结余为27.98亿港元。



受疫情影响，2022年本集团旅游景区及相关业务总体收入为23.68亿港元，应占利润为0.29亿港元。‍‍酒店业务收入为4.69亿港元，应占利润为0.17亿港元。旅游代理业务收入为1.17亿港元，应占亏损为42万港元。期内由于跨境巴士及渡轮服务‍‍‍‍受疫情影响暂停，客运业务收入为0.52亿港元，应占亏损为1.69亿港元。本集团资产负债状况维持稳健良好，2022年底现金及银行结余约27.98亿港元，在疫情下维持了良好的流动性，资产负债率于2022年底约为24%，维持良好融资能力。



打造旅游精品和标杆项目，旅游景区业务复苏速度优于行业平均。二零二二年是新冠疫情冲击较严峻的一年，尽管外部存在困难挑战，本集团积极采取各类举措，不断推出新产品，为持续发展奠定了坚实基础。2023年首二月本集团旅游景区及相关业务收入已经恢复至2019年同期水平，高于内地旅游行业的平均恢复水平，其中沙坡头、德天景区和安吉度假区收入较2019年同期分别增长497%、126%和90%，创下历史新高。



聚焦战略，加强四大核心竞争力，推动本公司发展迈上新台阶。本集团以「一流旅游目的地投资与运营服务商」为战略定位，聚焦内地景区业务、在港业务两大区域，围绕自然人文景区目的地、休闲度假区目的地两条产品线，着力提升投资、产品、数字化、运营四大能力，以实现在全国打造有品牌和影响力的世界级旅游目的地项目、落地休闲度假区项目、实现规模效益双增长及建立行业领先地位的目标。沙坡头景区在星星酒店的基础上创新升级，「钻石酒店」将于二零二三年中开业，以打造沙漠高奢住宿产品标杆；德天景区推出网红新产品「中越风情街」，增加二消的同时也为游客增加全新的跨国边关风情体验；泸沽湖景区推进精品渡假酒店建设，争取二零二四年初开业。本公司与振华工程有限公司合资开发位于马尔代夫安巴拉岛的中高端度假村，在疫情后将可受益于亚洲游客特别是中国游客的需求增长及旅游消费上升，获取长远增长及回报。



收购优质项目，获取战略性资源，提高品牌影响力，推动可持续高质量发展。期内本公司完成对新疆柏睿 61.33%股权的收购，新疆柏睿在新疆旅游度假项目选点和布局上具有前瞻性，以新疆5A、4A级景区和主要旅游目的地的稀缺核心区域为主；并将推进「新疆天山走廊精品住宿」建设改造，预计二零二三年上半年运营。于2023年1月，本公司与常德市城市发展集团有限公司设立合资公司，开发常德市5A级景区桃花源桃喜探索营项目，打造亲子娱乐度假目的地，延续轻重并举的发展模式。



积极推进存量资产优化，提高资产回报率。本公司于红磡的协记三仓土地，获政府批准变更为酒店用途后，土地价值及发展潜力大幅提升，改建的一栋28层商业酒店预期于2024年初开业。本公司位于深圳宝安的「中旅大厦项目」正处于主体建设期，各项开发工作正有序展开。本公司将在战略引领下，积极推进其他低效存量资产的盘活和优化。



展望二零二三年，外围经济环境仍然复杂多变。然而，随着香港和内地于本年初全面通关，以及国内优化的疫情防控措施，令旅游消费和市场信心有效提振。本公司将抓紧契机，扎实开展各项工作，改善资产结构，继续拓展新资源、打造标杆产品，抓住发展机遇，力争实现更好成绩，迎接市场的复苏乃至增长，为股东创造更大价值。



关于香港中旅国际投资有限公司

本集团围绕「一流旅游目的地投资与运营服务商」的战略定位，以旅游目的地开发为重点，致力于掌控核心资源和一体化打造。本集团的主要业务包括投资与经营旅游景区及相关业务（主题公园、自然人文景区、休闲度假景区及旅游景区配套服务）、旅行证件及相关业务、酒店业务、客运业务等。





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