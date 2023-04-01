Saturday, 1 April 2023, 11:02 HKT/SGT Share: 绿地香港2022年收入266.14亿，归母净利润4.81亿 ——绿地香港披露2022年度业绩报告

香港, 2023年4月1日 - (亚太商讯) - 3月31日晚间，绿地香港控股有限公司（股份代号：337.HK）公布2022年度业绩报告，报告期内房地产销售约157亿元，回款约179亿元；全年实现营业收入约266亿元，毛利润约41亿元，净利润约7.8亿元，归母净利润约4.8亿元。在一众内房股中，绿地香港保持不错的盈利实属难能可贵。绿地香港方面称，主要得益于过去的一年中，公司积极把握市场变化，围绕“稳增长、控成本、保交付、降负债”工作主线，主动推进了一系列有针对性的工作措施，在房地产行业深度调整的当下，保持了企业平稳经营。











主动优化债务管理，有息负债下降明显。

2022年，公司持续压降有息负债，保持了稳健的财务基本面。截止报告期末，公司净有息负债余额降至157.2亿元，压降40.16亿元；公司净有息负债率48%，表明公司整体杠杆率较低；有效利息成本5.74%，持续保持行业低位，展现了绿地香港良好的经营能力和抗风险能力。



值得一提的是，去年6月初公司以自有资金悉数兑付1.5亿境外美元债，自此公司境外美元债券余额已归零，再无公开市场刚兑压力，给公司聚焦下一轮健康发展创造有力空间。



保持高质量保交付，兑现企业社会责任。

绿地香港积极响应国家“保交付、稳民生”的号召，将保交付工作作为全年首要任务。在外部环境极其困难的情况下，积极调配资源，狠抓质量管控，保证了各项目工程如期推进，广清绿地国际城、广西玉林绿地城、盐城绿地理想城、常州绿地公园道等一批重点项目如期高质量交付。全年合计实现交付503万方，近3万户业主焕新家。其中获得省级质量、安全类奖项项目共计9个，市级奖项9个，得到市场的一致好评。



优质土地储备丰厚，夯实可持续发展根基。

截止报告期末，公司合计土地储备约2100万方，按土地投资金额约78%集中于长三角和粤港澳大湾区中心城市，剩余的22%主要位于云南、广西、海南的省会城市，约65%为住宅业态。充沛优质的土地储备及高能级的城市布局，进一步夯实了公司持续发展动能，为新一轮的发展奠定坚实基础。



积极探索新赛道，综合产业助力公司转型发展。

代建业务初具规模。绿地香港积极响应市场变化，依托多年房地产开发经验，以“1+3x”业务模式，打造“绿地智造”代建品牌。以代建管理为核心，为客户提供全周期管理、开发咨询及技术服务，并辅以物业管理、产城服务、产业链服务等支持，坚决践行“为政府所想，为市场所需”的发展宗旨，推进合作共赢。



据悉，绿地香港代建业务以与国资平台合作为主，目前与无锡地铁集团、太湖新城集团、滨湖国投、梁溪城发、广益建发、广西交投、广西农垦、广州金控等多家政府平台公司建立了良好的战略合作关系。目前在建的代建管理典型项目包括无锡龙渚2号、南宁绿地城等；2022年连续获取无锡食品园、无锡东风木业2个代建项目，代建业务已初具规模。



长租业务稳中有升。绿地香港长租业务致力于为城市青年提供品质、舒适、时尚的居住空间与社交氛围。目前合计开业经营门店6家，在管规模3200间，储备待签约5000余间，初步实现立足上海与广州，并逐渐在长三角、大湾区以及区域中心型城市的业务布局。2022年度各门店平均出租率超过95%。而在其商业模式“租赁+互联网+X”中的“X”作为创新的先行试点，以客户粘性为抓手，以特色增值服务为工具，已形成“线上团购、线下新零售、共享健身、菁舍家服”四大业务版图，为将来的持续增长创造了无限想象空间。



推进组织强体再造，激发团队核心竞争力。

为适应行业新变局，增强企业组织韧性，绿地香港打造扁平化组织，将原有六大城市公司整合为华东、华南两大区域，实现资源的有效集聚和高效配置，同时充分赋能一线，将区域公司打造成为业务经营的主体与中坚力量。不断提升公司大运营管理体系，持续完善企业治理机制，借助数字化技术，加强精细化管理，在强身健体、提升运营效率的同时，管理费用下降35%，营销费用下降19%。同时，公司积极开展“百人英才”与“789”干部培养计划，在现有团队中筛选优秀核心骨干给予重点关注培养，打造绿地香港的“海豹突击队”，为后续业务发展提供组织保障。



绿地集团执行总裁、绿地香港董事局主席兼行政总裁陈军表示：公司始终坚持低杠杆、稳经营的发展逻辑，在行业大调整的背景下，通过精细化管理降本增效，通过审慎的财务管理强化风险管控，实现了高质量可持续发展。



今年是绿地香港成立十周年，绿地香港将不断创新企业治理体系，不断强化企业精神文化内涵和核心价值观，积极回馈社会，用实际行动，践行国企的责任与担当。



未来，绿地香港将进一步聚焦核心城市、核心区域，积极探索新消费趋势下的居住需求，回归产品本质，通过推行“透明工程”，打造产品核心竞争力，提升消费者信心和粘性。发挥房地产开发经验，大力探索新赛道，积极推进代建和长租业务，加强商业运营与管理输出，打造公司新的增长极。





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