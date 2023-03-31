Friday, 31 March 2023, 19:13 HKT/SGT Share: 加大科技投入 赋能产业发展 联想控股2022年实现收入4837亿元

香港, 2023年3月31日 - (亚太商讯) - 联想控股股份有限公司（股份代号：3396.HK）于2023年3月31日公布截至2022年12月31日止年度（「报告期」）之经审核全年业绩。报告期内，联想控股实现收入人民币4836.63亿元，本公司权益持有人应占净利润人民币11.67亿元。



2022年，国际局势不确定性持续增强，包括全球通胀加剧、国际金融市场和大宗商品市场大幅波动等，对公司业绩也产生了较大影响。产业孵化与投资板块最近三年成功推动了超60家企业上市，在行业中名列前茅，但因这些投资以公允价值计量，板块业绩受到资本市场波动影响；此外，佳沃集团受原材料价格上涨导致运营成本上升，及美联储加息等因素影响，在本年度计提了商誉及资产减值准备。面对挑战，公司认真研究布局，在稳固基本盘，保障持续盈利的同时，扎实推进战略，强化自身的竞争能力。



联想控股执行董事、首席执行官李蓬先生表示，报告期内，公司业绩出现较大幅度下降，但公司坚持以实现高质量发展为目标，以「产业运营，科技创新」为长期发展战略的核心，公司基本盘稳健，产业运营及孵化与投资板块若干企业具备较好的长期增长潜力。当前的主要任务是进一步夯实现有业务基础，提升产业竞争力，同时要积极调整业务组合，优化业务模式，提升股东回报。报告期内，产业运营板块克服各种不利因素，持续推进管理改善和运营提升；产业孵化与投资板块聚焦国家关注重点领域，支持自主创新和产业链提升，促进专精特新企业发展，畅通双循环经济链条。与此同时，公司持续加大科研投入与前沿布局，紧抓绿色机遇，推动节能降碳，多项工作取得积极进展。



持续加大研发投入 坚持创新引领 强化前沿方向布局



在当前中国实施科技创新引领高质量发展的时代背景下，联想控股紧抓时代机遇，不断完善构建企业主导的产学研融合创新体系，塑造与专精特新企业协同高效的创新格局，推动企业的可持续发展。



2022年，联想控股体系内研发费用同比增长21%至153亿元，近三年研发费用总投入378亿元，年复合增长率27%，拥有授权专利超2万项，在中国大型企业中保持领先。联想集团研发投入同比提升21%，设有包括人工智能、企业云计算在内的9大实验室。联泓新科研发投入同比提升21%，报告期内申请专利53项，新增授权专利58项；重点投资布局高端新材料领域，继率先实现光伏胶膜料国产替代之后，在电子级氯化氢和氯气产品实现了国产化突破；投资建设的2万吨/年超高分子量聚乙烯项目预计将于2023年中投产，改善超高分子量聚乙烯过度依赖进口的局面。富瀚微研发投入同比增长20%，研发人员占比约85%，聚焦芯片研发等领域。



同时，联想控股还推动旗下基金紧扣国家产业规划和政策导向，在新一代信息技术、芯片、新能源、新材料、人工智能等国家战略性产业上积极投资，2022年累计投资科技企业近150家，共有95家入选国家级专精特新企业名单。



未来，在产业选择和资源分配上，联想控股将进一步向科技创新领域聚焦，并在选定的产业里长期耕耘，公司成立的创新发展中心，将从早期技术入手，加强与顶尖高校和国际机构的交流合作。



扎实巩固实体产业 践行以实赋实 提质增效共同成长



2022年，联想控股扎实巩固业务基本盘，通过管理改善和运营提升抵御外部挑战，保障了各项业务的稳健推进。



产业运营板块，联想集团蝉联个人计算机业务全球榜首位置，也是全球第一超算厂商，与此同时，全力推动业务向智能服务转型，非个人计算机业务收入占比已超40%。其中，基础设施方案业务把握全球数字经济加速转型趋势以及新算力革命机遇，实现快速增长；方案服务业务作为数智化转型核心业务，继续保持增长势头。



联泓新科继续巩固在新材料细分领域的领先优势，紧抓绿色发展机遇，积极展开新业务布局。报告期内，顺利完成EVA装置技术升级扩能改造，多个重点项目均在有序推进中：锂电池电解液原料项目于年内顺利中交，并即将投产；投资布局电子特气业务，切入电子材料领域；新能源电池材料项目、生物可降解材料项目均已进入全面施工阶段；新能源和生物可降解材料一体化项目已通过审批，正在有序推进建设工作。



卢森堡国际银行妥善应对了欧洲经济的挑战，各项业务指标取得良好增长，同时继续大力推进中国业务，帮助中资企业发行海外绿债，助力绿色金融发展；银行核心一级资本充足率达到13.35%，国际评级继续维持在较高水平。佳沃集团水果业务持续完善全产业链布局，夯实大单品策略，加大电商新零售渠道开拓力度。



另一方面，产业孵化与投资板块的多家公司，也都保持了在各自行业的领先地位和稳健发展。



与此同时，联想控股还致力于推动旗下企业充分发挥自身优势，赋能更多实体经济。例如，作为亚太地区唯一上榜的高科技制造企业，联想集团连续8年入选Gartner全球供应链25强，拥有生产制造类供货商850余家，带动产业链中小企业共同成长。2022年，天津、深圳自有制造基地陆续投产，合肥基地入选世界经济论坛全球 「灯塔工厂」。此外，其新IT智能化转型解决方案已成功应用到近千家各行业企业的转型之中。



积极推动绿色发展 助力乡村振兴 加大科技公益投入



作为中科院体系成长起来的企业，联想控股一直积极关注科技领域的公益投入。2022年，公司与国科大教育基金会订立捐赠协议，捐资6000万元设立「联想控股科创计划基金」，专用于国科大在信息技术、人工智能、新材料和生物技术等方面的人才培养和基础研究；君联资本也已设立「君联学者计划」，助力中国创新人才高地的建设；联想集团先后与上海交大、清华大学达成合作并发起捐款，助力高校研发人才培养。



乡村振兴是联想控股企业社会责任的重要组成部分。产业方面，公司自2018年起与中国妇女发展基金会合作，通过 「母亲创业循环金项目」，帮扶农村低收入家庭女性开展当地特色项目创业，助力当地走向质量兴农、绿色兴农、效益优先的发展之路；人才方面，公司自2004年起设立联想控股乡村教育基金，持续深耕乡村教育，帮助家庭经济条件有限的学生实现大学梦。



公司持续推动体系内企业锚定绿色低碳发展，积极响应国家「双碳」战略。联想集团在国内率先通过科学碳目标倡议组织（SBTi）净零目标验证，其武汉基地拿下ICT行业首张零碳工厂证书，天津产业园也完成了ICT行业「零碳工厂」标准试点。作为国家级「绿色工厂」，联泓新科提升光伏产业核心原材料自给率，落地了新型生物可降解材料PPC项目。同时，公司旗下多家企业还通过绿色金融助力双碳目标的实现。



此外，公司于2008年设立的公益项目「联想之星创业CEO特训班」，已累计培训超过超千位创新创业人才，学员创办的企业中50家成功上市，73家入选国家级专精特新企业。



紧抓时代机遇 踔厉奋发 为实现高质量发展贡献力量



2023年，联想控股将继续通过实质性投管和服务积极改进资产质量，持续夯实业务基础，以长期主义心态实现稳健增长；在产业孵化与投资板块，科技创新仍是重点领域，在积极应对资本市场波动的同时，将发挥创造性，进一步挖掘新价值。同时，公司还将以积极的态度，创新的方式，进一步调整业务组合，回流资源，寻找战略布局新机遇，特别是在科技创新领域；进一步优化组织建设，加大科技背景人才引进，改善和提升人力资源结构。



尽管国际变局持续挑战，中国经济长期向好的基本面不会改变，联想控股在国家相关重大战略部署中大有可为。公司将紧密围绕科技创新引领高质量发展的国家方略，贯彻「产业运营、科技创新」，始终把履行企业社会责任放在战略高度，推动体系内ESG工作的不断深化。



联想控股董事长、执行董事宁旻先生表示，2022年，面对全球变局带来的巨大不确定性和挑战，联想控股在夯实企业基本盘的同时，坚持强化科技创新投入，推动「以实赋实」，以韧克难，穿越风浪，进一步巩固了企业长远发展基础。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，随着中央经济工作会议成功召开，各项政策效果开始逐步显现，中国经济再次迎来广阔的发展空间，联想控股将上下一心，紧抓机遇，持续发挥全员积极性和创造力，坚持创新引领，促进产业升级，奋发实干，积极投身于国家高质量发展大局之中，为建设中国式现代化不断贡献力量。





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