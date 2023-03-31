Friday, 31 March 2023, 16:51 HKT/SGT Share: 阳光保险：打造全新客户战略 全力推进高价值发展

香港, 2023年3月31日 - (亚太商讯) - 作为国家和社会的稳定器，近年来，中国保险业在补偿灾害损失、维护社会安定、支持中国的经济建设等方面发挥了重要作用。2023年3月29日，中国快速成长的民营保险服务集团——阳光保险集团股份有限公司（「阳光保险」或「公司」，06963.HK）公布截至2022年12月31日止全年业绩。



于2022年，阳光保险坚持专注保险主业和价值发展，各业务板块保持了良好的发展态势，总体经营业绩实现稳健增长。全年实现总收入1,285.8亿元，同比增长7.2%。实现归属母公司股东的净利润48.8亿元。总保费收入1,087.4亿元，同比增长6.9%；其中，阳光人寿保费收入683亿元，同比增长12.3%，阳光财险保费收入403.8亿元。



深入推进「纵横伙伴」战略落地 有效客户数快速增长



二十大报告把「质的有效提升与量的合理增长」作为经济高质量发展的内在要求，

阳光保险以此作为公司发展的根本遵循与指引，捍卫价值发展理念。年报数据显示，阳光保险2022年全年实现内含价值1,012.7亿元，增长8.0%。阳光人寿一年新业务价值30.2亿元，同比实现行业内少有的正增长。后期，公司将继续坚持价值发展理念，牵引整体经营能力的稳步提升。



近年来，行业整体进入深度调整与转型期，面对的客户需求愈发多元化、差异化，保险供给端也需主动适配客户新需求、聆听客户新声音。在客户经营方面，阳光保险以「纵横伙伴」战略计划为抓手，深入实施面向个人家庭的「纵横」计划，围绕客户健康、养老、子女教育、财富管理等核心需求，构建覆盖家庭全生命周期的多层次、差异化的产品服务生态体系，以及面向企业组织的「伙伴」行动，为企业客户提供系统集成的一揽子风险解决方案，推动阳光从单纯的经济补偿保险提供商向风险管理服务支持商转变，赢得有效客户数快速增长。年报数据显示，截至2022年末，公司有效客户数约3,288万，庞大的用户群体为公司的业绩增长提供有力支撑。



全面推进数字化转型和科技创新 积极履行社会责任



在聚焦主业的同时，阳光保险全面推进数字化转型和科技创新，推动业务在线化、智能化和公司价值提升。阳光人寿推动数字科技在销售支持、客户服务、风险防范等方面落地应用，赋能业务和运营效能提高；阳光财险借助大数据、人工智能、云计算、物联网等核心技术，赋能服务、销售、理赔、产品、运营、生态圈业务全流程及周边领域。于2022年，公司获得外部各类技术创新奖项14项，当年新增授权专利13项，可以预期，随着数字化转型不断加速，公司的运营效能将持续优化，其高质量发展根基亦将得到进一步夯实。



值得一提的是，自成立以来，阳光保险始终不忘初心，积极履行社会责任。年报数据显示，2022年全年，公司为实体经济提供风险保障44.5万亿元，为「一带一路」项目提供风险保障822亿元，为中小微企业提供风险保障1,700余亿元，帮助中小微企业获得融资金额145亿元，累计提供绿色保险保障近60万亿元，可持续投资余额427.2亿，用实际行动切实在服务实体经济、保障社会民生、推进共同富裕、推动绿色中国等方面贡献阳光力量。



总体而言，2022年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的发展任务，阳光保险应时而为，迎难而上，交出了一份令人满意「成绩单」。阳光保险集团创始人、董事长兼首席执行官张维功表示，“公司将继续坚持自身的发展定力，通过改革转型举措，促进企业的高质量发展、高价值成长，努力将公司打造成客户驱动型的高价值成长的保险集团。”未来，公司将强化核心竞争力，充分发挥保险保障功能，为客户提供优质产品服务，为经济平稳运行保驾护航，为股东和投资者创造更多价值。





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