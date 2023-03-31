Friday, 31 March 2023, 13:08 HKT/SGT Share: 哈尔滨银行发布2022年报 资产规模持续增长 经营业绩企稳回升

香港, 2023年3月31日 - (亚太商讯) - 2022年，哈尔滨银行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习、把握、落实党的二十大精神，落实中央经济工作会议精神，立足新发展阶段，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项服务，积极服务和融入新发展格局。据哈尔滨银行（6138.HK）3月30日发布的2022年业绩报告显示，其「规模、质量、效益」全面提升。



经营业绩企稳回升 规模、质量、效益全面提升

截至2022年末，集团资产总额人民币7,127.331亿元，同比增长10.49%；客户存款总额人民币5,578.258亿元，同比增长11.18%；不良贷款率2.89%。集团核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.64%、10.69%、11.91%，各项主要监管指标均达到监管标准。



2022年，集团实现营业收入为人民币128.705亿元，同比增长4.47%；实现净利润为人民币7.125亿元，同比增长78.71%；实现归属于母公司股东的净利润为人民币5.548亿元，同比增长102.41%。



整体而言，面对复杂多变的经济金融形势，哈尔滨银行积极响应国家政策，贯彻落实监管要求，围绕高质量发展目标，着力提升金融服务质效，整体呈现出企稳向上的良好态势，保持黑龙江省资产规模最大的地方法人金融机构地位。



加快回归本土本源 金融助力新时代东北振兴

集团深入贯彻习近平总书记关于「新时代东北振兴是全面振兴、全方位振兴」的重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻落实党中央国务院关于稳经济、促发展和稳增长、稳就业、稳物价的各项决策部署和政策要求，加快回归本土本源、引导信贷资金向省内倾斜,将金融支持地方经济社会发展摆在首要位置，聚焦黑龙江建设「六个龙江」，哈尔滨打造「七大都市」，制定《支持地方经济社会发展百项措施》，发布十项措施支持房地产行业平稳健康发展，推出助企纾困十项措施,将经营发展融入地方经济社会发展的大背景、大格局、大战略中，把更多的金融资源分配到重点领域和薄弱环节，以高质量金融服务助推东北经济高质量发展。截至报告期末，黑龙江省内贷款余额人民币1,564亿元，占贷款总额的55.0%，较去年提高3.4个百分点；东北地区总计贷款占比68.5%。



优化信贷资源分配 支持实体经济展现新作为

哈尔滨银行合理配置信贷资源，重点支持战略性新兴行业、先进制造业和现代服务业发展。持续深化与省属市属企业集团的战略合作，加大重点区域、行业客户群和核心客户群合作力度，积极参与培育省内百强企业，持续强化对区域内重点产业、重大项目的扶持力度，不断巩固、提升、扩大区位优势，截至报告期末，黑龙江省百大项目授信总额人民币107.39亿元，投放「双稳」基金贷款人民币7.53亿元，投放备春耕贷款人民币130亿元，投放「两牛一猪」养殖贷款人民币15亿元。



加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的投放力度，完成全行首笔碳排放权质押贷款投放；全面支持黑龙江省制造业转型升级，重点加大中长期制造业投放力度，数据显示，该行在制造业上的贷款金额由2021年的62.465亿元上升至69.489亿元，在全行贷款总额占比由2.1%上升至2.4%。



在跨境金融业务方面，全年国际结算量达人民币546亿元，同比增长165%；跨境人民币业务量达人民币593亿元，同比增长9倍，两项指标创历史最好水平。



报告显示，2023年哈尔滨银行将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足金融工作三项任务和城商行三大定位，坚持稳字当头、稳中求进总基调，以高质量发展为目标，提升金融服务实体经济质效，全面开启振兴创业新征程，努力在细分金融领域有所建树，努力建设成为一家「风险可控、发展优良、特色鲜明、具有较强竞争力的全国性城市商业银行」。





话题 Press release summary



部门 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

