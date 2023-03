Friday, 31 March 2023, 07:40 HKT/SGT Share:

来源 Yunkang Group Limited 云康集团公布上市后首份全年业绩 收入增长121.4% 至人民币37.56亿元

本公司拥有人应占溢利达人民币3.77亿元

深度服务、精益运营引领三大业务线高速增长

香港, 2023年3月31日 - (亚太商讯) - 领先的中国医学运营服务应供商云康集团有限公司(「云康」或「集团」;股份代号:2325)公布截至2022年12月31日止年度(「报告期」)之上巿后首份全年业绩。



在中国医疗政策的促进及推动下,本集团围绕「深度服务、精益运营、实现优质增长」的年度目标,在拓展服务网络、提升运营效率、精益管理等方面稳步推进,实现优质增长。尤其是,在为医联体提供的诊断检测服务领域,本集团已形成一套具有「专业化、标准化、智慧化」优势的医联体建设及运营支持解决方案,在有效提升医联体诊断能力及服务效率的同时,持续为本集团的盈利能力带来积极影响。报告期内,集团录得收益人民币 37.56 亿元,按年增长 121.4% 。毛利增长 45.4% 至人民币 13.07 亿元。年内本公司拥有人应占溢利达人民币 3.77 亿元。董事会已建议宣派截至 2022 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 0.22 港元。



深度服务,三大业务保持高速增长

集团为医联体提供的诊断检测服务实现了规模化及快速增长。报告期内,该业务收益按年增长 171.3% 至人民币 16.8 亿元。现场诊断中心数量由截至 2021 年 12 月 31 日的 275 间增长至 2022 年 12 月 31 日的398间,为超过 840 间医联体的医疗机构提供服务,助力医联体内各级医疗机构提升诊断检测能力,整体提升诊断检测资源服务效率。现场诊断中心的服务水平及服务范围经初期建设及营运后已进一步扩大,单位现场诊断中心的平均收益按年增长 90.9% 至人民币 4.2 百万元。作为本集团一项重要业务,为医联体提供的诊断检测服务占本集团总收益的百分比不断增加,由截至 2021 年 12 月 31 日止年度的 36.5% 增长至2022 年 12 月 31 日止年度的 44.7%。



报告期内,诊断外包服务录得收益人民币 19.44 亿元,较 2021 年同期增长 89.8% 。于报告期内,感染性疾病、血液疾病等重点领域产品线保持稳健增长,外包服务的收益规模进一步扩大。集团作为专业的医学诊断检测服务机构,不断提升诊断检测能力,开发具有竞争力的产品,为客户提供更加精准的医疗解决方案,在全国新建了近十家省级综合实验室及区域快速反应实验室,以更加快速高效地响应客户需求。



为非医疗机构提供的诊断检测服务主要通过集团的门诊诊所提供,服务于普通公众的个人客户以及集团的非医疗机构客户的员工。于报告期内,受新冠疫情影响,个人客户及非医疗机构客户对新冠检测的需求大幅增加,为非医疗机构提供的诊断检测服务录得收益人民币 131.5 百万元,较 2021 年同期增加 147.5%。



网络扩展,引导优质医疗资源下沉

集团基本形成城市医疗联合体、县域医共体、专科联盟及远程医疗协作网四大医联体建设模式并匹配针对性的共建现场诊断中心建设方案,打造多个典型标杆共建项目,协助引导优质医疗资源共享及下沉,提升各级医疗机构服务能力。



技术创新,提升精准诊断技术

报告期内,本集团开展了多项国内外产业合作,追求具有国际化竞争力的行业地位。2022 年,公司的研发投入达94.7百万元,同比增长115.6%。通过外部合作,不断促进集团的良性发展,始终保持具有市场竞争力的产品和服务能力。



精益运营,加强运营能力

报告期内,集团实验室精益化运营项目初见成效。精益化运营项目主要包括自建实验室的7S管理和共建项目管理体系建设两部分。



数字化运营,建立标准化运营体系

数字化方面,集团2022年陆续上线了「腾云」等10大数字化运营系统,全面打通集团销售管理系统、人力资源系统、培训系统、结算系统、总账系统、固定资产系统、仓储系统、物流系统和客服系统等。至此,云康的数字化运营模式已初步形成。



质量为先,提升产品和服务质量

集团秉持「质量就是生命线」的战略理念,积极推动生产运营精益化管理,全力打造符合国际标准的世界级领先实验室质量水平,不断提升产品质量和服务质量,致力于为客户提供专业、精准、高效、便捷的医疗与健康服务。作为最早一批打造国际标准医学实验室的医疗服务公司,我们已在我国华南、华东及西南区域建设了获得ISO15189质量管理体系认证和CAP双认证的独立医学实验室。截至本报告期末,我们累计获得包括CAP、ISO15189、ISO9001、CMA、CMMI、ISO27001等在内多份国内外质量认证资质证书,其中广州实验室已连续12年获得ISO15189认证。



云康集团有限公司主席及执行董事张勇先生表示,新冠疫情后整体社会公共卫生需求扩大。同时,随着老龄化的加剧,广大群众的健康意识以及对健康服务的需求日益增长。国家出台了一系列政策推动医疗服务需求升级,推进城市医联体、县域医共体、专科联盟及远程医疗协作网四大医联体建设模式。在技术层面,生物技术迅猛发展,推动生物经济的范围扩大至诸多领域。在多重利好因素的共同驱动下,大健康行业特别是专注于质量、成本、效率的第三方检验行业必将迎来良好的发展机遇。展望未来,集团着力实施「深度服务、精益运营」,以深度服务营销为牵引,打磨产品与共建解决方案;以精益化的运营体系为支撑,持续丰富深度服务内涵,优化价值链全流程的成本结构。本集团将继续发挥自身价值,致力于提升大众健康水平,努力为医疗机构和广大居民提供更为专业、精准、高效及便捷的医疗健康检测服务。



云康集团有限公司(股份代号:2325)

云康集团是中国领先的医学运营服务提供商,早于2008年云康便开始面向各级医疗机构提供标准化的医疗诊断服务,通过利用自身专业的诊断能力以及覆盖全国的医联体服务网络,逐渐发展成为医学运营服务的领先平台。云康向中国医联体内的合作医院提供诊断检测服务,通过现场诊断中心协助其提升临床诊断能力。截至2022年12月31日,云康已成功为来自全国398个医联体提供专业服务,云康合作的医院分布于中国31个省市。



